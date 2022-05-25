《讓人從聽你說話到聽你的話》：為什麼不建議在會議剛開始時就立刻「進入正題」？
我們想讓你知道的是
假如你是過於重視速度或生產力，因而常常忽視閒聊效果，或是排斥閒聊的人，請試著認為閒聊是有意義的，並抽出時間與對方聊個一次。想必你會發現，自己與對方的關係變得出乎意料的深厚，工作做起來得心應手許多。於是，速度與生產力也都隨之提升。
文：赤羽雄二
一般的溝通方式與「運作」有何不同？
一般的溝通方式，是表達我們的想法，設法讓對方接受。假如這樣就行得通當然沒有任何問題，但這種事很難做到。畢竟對方沒義務接受我們的想法，如果有好處對方就會同意，如果沒好處就是「請回吧」，然後溝通就到此結束。
本書解說的「運作」跟前者完全不同，是巧妙引導對方的會議，或是排除障礙讓對方只能點頭答應等等，「使對方或對方的團隊往我們期望的方向行動」。
閒聊的效果
相信有些人在會議剛開始時，都是先跟對方打招呼，然後就立刻進入正題。我也有這種傾向，所以都會注意這點，但還是常要反省自己。
之所以不建議立刻進入正題，是因為多數人覺得這種進展方式很唐突，導致溝通變得生硬。這樣一來就很難進入正題，所以我才會認為最好要注意這點。
麥肯錫時代我在韓國工作了十年，近期則在印度工作了三年。在國外開會時，前15到20分鐘一定都是用來聊天。有時還會聊得更久，假如之後還安排了其他行程，自己就會坐立不安。雖然很擔心「繼續聊跟正題無關的事沒關係嗎」，但又覺得自己應該「入鄉隨俗」，所以總是勉強配合對方。
不過，閒聊確實也有好處。這麼做可以更加瞭解彼此，不會徒勞無益。所以我總是告訴自己「這麼做很重要」、「欲速則不達」。
我喜歡聊的話題，有文化、風俗習慣、觀念之類的差異，以及關於家人的事等等。
跟董事長或總經理聊對印度人而言很重要的慶典、新紙鈔發行、應付排氣量管制的辛勞等話題時，我感覺到彼此的距離拉近了。當時的經驗使我學到這件事，也讓我現在重新覺得要好好重視閒聊。
假如你是過於重視速度或生產力，因而常常忽視閒聊效果，或是排斥閒聊的人，請試著認為閒聊是有意義的，並抽出時間與對方聊個一次。想必你會發現，自己與對方的關係變得出乎意料的深厚，工作做起來得心應手許多。於是，速度與生產力也都隨之提升。
一開始先從對方想知道的事說起
不能劈頭就提案
閒聊完準備進入正題時，要以「話說回來，今天前來拜訪是因為......」、「言歸正傳，關於這次的事......」來開啟話頭。
開啟話頭是為了進入正題，但絕對不能馬上提案。這是因為，對方或許有什麼事想問我們，而我們一定要回答對方。一般人往往以為，要是自己不主動說點什麼會陷入尷尬的沉默，所以才會覺得「得快點說話才行」，但其實完全沒這種事。此時應保持冷靜，先聆聽對方說的話。
對方也有可能不曉得該不該問而猶豫不決，所以就算等了10秒、15秒後，對方仍然什麼話也沒說，我們也別急著開口說起來。這種時候，我們就是一邊想像對方要問什麼事，一邊等對方開口。反正就算想像也多半猜不到，所以氣定神閒地等著就好。
像我有時擔心對方是不是要針對諮詢成果給予指正，結果對方談的卻是完全無關的話題，或是專案的後續，幾乎每次都猜錯。之所以要如此細心與慎重，是因為若要避免給人「自說自話」的印象，以及要以更具說服力的方式進行溝通的話，先聽對方說話肯定比較妥當。
先帶著誠意仔細回答
當對方斷斷續續地提出問題後，我們要帶著誠意仔細回答。雖說要「帶著誠意仔細回答」，但這絕對不是一件簡單的事。
因為我們會煩惱「這件事可以說出來嗎」、「要從哪裡開始說明呢」、「應該現在說出來嗎」等等，越重要的事越容易猶豫。此外也會擔心「自己是否用了不適當的說法，惹對方不高興呢」，或是「自己是否說了不必要的話呢」。
越是在意這種事，越容易結結巴巴自掘墳墓，所以回答時最好別客氣，也別想太多。
不擅長對答時的對策
不擅長這種對話的人大概可分成以下幾種類型。
類型1、怯場的人：怯場的人是因為不知道對方會問什麼、對方提問後不知道要怎麼辦，於是當下頭腦一片空白吧。若要避免這種情況，只要事先將20到30個可能會被問到的問題，當作A4筆記的標題寫下來，然後各花一分鐘寫出答案，當對方發問時就能夠輕鬆地回答對方。
類型2、思緒雜亂，不知道該從何說起的人：思緒雜亂，不知道該從何說起的人，只要事先在一張紙上寫好會議的劇本，包括會議的目的、對方可能會有的反應、一定要傳達的事、如何開口等等，就能夠順利地回答對方。
類型3、非常在意對方的反應而緊張僵硬的人：非常在意對方的反應而緊張僵硬的人，請抱持這樣的想法：「無論對方怎麼說，世界也不會因此毀滅，這次不行，下次再努力就好！」雖然這是每個人都會面臨的障礙，但這個障礙沒什麼大不了的。
不能用問題來回答問題
有一種情況必須注意。某些對溝通有自信的人，會使用以問題來回答問題的「技巧」。也就是當別人問「你覺得∼∼怎麼樣？」時，不直接回答問題，而是反問對方：「你對這件事有什麼看法？」這種情況較常見於口若懸河的人，或是（自認為）老練的人，但個人不怎麼推薦這種做法。
因為對方會覺得「希望你先回答我的問題。麻煩你不要用問題來回答問題」。雖然有些時候並不會造成什麼後遺症，但基本上還是別這麼做比較好。
想使用這個技巧的人大概可分成兩種，一種是因問題不易回答而想矇混過去的人，另一種則是如果回答就會講出不適當的話，所以想迴避回答的人。前者就算想掩飾也不可能掩飾到底，而且採取這種做法的話態度會變得消極敷衍，人就不會進步成長。後者或許是個謹慎、對外部批評很敏感的人，但該講的話避而不說，不僅會給人不信任感，本來能談妥的事也會談不攏。
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
我們想讓你知道的是
全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫