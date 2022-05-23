從「每日一自拍」NFT到「邊玩邊賺」GameFi，東南亞幣圈有什麼特殊優勢？

區塊鏈風潮持續創造話題，自2021年以來，這股風向移轉到所謂邊玩邊賺（play-to-earn）的GameFi，以及有「非同質化代幣」之稱的NFT上。

你要說他是多了不起的科技創新，其實也不然，終究整個區塊鏈體系，還是建立在既有的網際網路與資料庫的基礎上，發展出新的商模與應用，以及，除了元老級別的BTC和ETH，其餘的項目，管你是DeFi還是GameFi，坦白講也並非都符合完全的「去中心化」理念，頂多只是在某些環節上，採取了稍稍與傳統產業不同的使用者互動模式。

從仿盤到消費市場，東南亞的區塊鏈發展路徑是什麼？

不少分析師認為，整個區塊鏈行業尚很初期的階段，從新創到產業，再到政府法規，也都還在摸索。若是把目光放到東南亞，其實也十分有意思。因為在近代東南亞地區的發展路徑中，從後殖民時期、二戰結束、到近代中美勢力角逐，可以觀察到許多的「概念」往往不像其他地區有過按部就班的發展，而是直接進入大規模商用的階段。

舉例來說，像是電商，第三方支付，數據相關的服務等等，台灣，韓國，日本，乃至歐美，可能都有一段探索用戶需求與發展市場的過程，當商模成熟後，在東南亞就常常見到迅速且爆發式的成長，無論是引進先進國家已開發完的模式，亦或是基礎商模邏輯相同，但由本地新創來操刀，開拓符合當地風土民情的平台，例如Grab，本質上就是在複製Uber，並成為相當成功的科技公司。

區塊鏈產業也有這樣的趨勢，特別是對海外新興模式與科技接受度很高的東南亞，自然也是「區塊鏈項目」，NFT作品百花齊放。

例如當時印尼男大生模仿Beeple的數位藝術作品「每一天：前5000天」，用類似的形式發表「每日一自拍」，在Opensea上推出短短幾天交易價格就超過300顆ETH，當時折合台幣超過2700萬。

當然，在NFT的世界裡，大家也不用被動輒天價的數字給唬住了，舉凡用到虛擬貨幣交易，永遠有做市商（market maker）和投機份子，瞄準莫名其妙的東西炒作，只要準備足夠的銀彈，左手賣右手買來回個幾次，自然可以把價格給炒高，然後抓準時機，再倒貨給那些跟風買在高點的小白們，與股票市場中大戶坑殺散戶的手法大同小異。