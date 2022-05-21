冠軍教練團加持，如何讓長年「一輪遊」的獨行俠擠身西區冠軍強隊？

經驗──許多人都會說在季後賽，經驗很重要，這道理完全正確。分析網站「FiveThirtyEight」統計發現，贏得 NBA總冠軍的球隊，選手們通常都有高於聯盟平均水準的季後賽上場時間。

根據網站於2018年統計，過去66屆總冠軍有62隊選手季後賽累積上場時間都排在聯盟前半段，2000年之後只有三隊的季後賽經驗低於聯盟前十。

根據「Elo（註）」公式計算，自1980年以來季後賽，剛開始「Elo」分數越高的球隊勝率越高，贏了74%的系列賽。搭配上季後賽經驗，「Elo」分數較高又有更多季後賽累積時間，球隊勝率會提升到86%；反之，分數高但經驗少的球隊只贏下52%的系列賽。

今年季後賽八強，獨行俠隊的「Elo」分數排名墊底，選手們的累積季後賽時間排名聯盟第14名，在這次季後賽球隊中僅贏過灰狼與灰熊兩支年輕球隊。雖說球隊缺乏季後賽經驗，但他們擁有聯盟最了解季後賽籃球的教練團，由基德領軍，教練團中還包含五位擁有冠軍戒指的助理教練。

他就是有辦法破壞你想做的一切，我甚至不知道能不能訓練出那種籃球智商。他擁有聯盟最聰明的腦袋，我說的是名人堂級智商，他將所有智慧轉化到執教實力。」－熱火隊總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）談論基德（Jason Kidd）

除了基德在選手與執教時期拿過兩枚冠軍戒指，教練組中還包含歐錦賽金牌教頭、04年活塞隊助教科科斯科夫（Igor Kokoskov）、兩屆WNBA冠軍托利佛（Kristi Toliver）、大家熟悉的前鋒、前年在湖人拿下冠軍的達德利（Jared Dudley）、同為 20 年湖人奪冠班底的聖吉恩（Greg St. Jean）以及與基德一同在球員時期奪冠的阿姆斯壯（Darrell Armstrong）。

排除去年全隊有冠軍戒的公鹿隊，獨行俠擁有季後賽隊伍中最多冠軍的教練團。

Photo Credit: AP / 達志影像

「冠軍血統絕對有用，優秀的教練與選手會為了這黃金陣容排隊加入。」 「團隊成功並非一人的功勞，每個人都盡自己一份力，這就是獨行俠脫穎而出之處。」－獨行俠隊投籃教練派頓（Peter Patton）

獨行俠隊今年發揮最好的地方是在防守端，去年賽季獨行俠隊防守效率112.3排名聯盟第21名，今年大幅改善，效率提升到106.9排名聯盟第五。

防守變陣是目前季後賽基德做得最好的地方，從首輪對上爵士，減少中鋒包威爾（Dwight Powell）的上場時間，重用靈活性更高的克萊柏（Maxi Kleber）。或許身高比不上戈貝爾（Rudy Gobert），但運動能力足以讓他對位外圍射手又破壞送入禁區的高吊球。

看到第二輪面對太陽隊的系列賽，前兩戰球隊明顯無法破解太陽隊的擋拆單打，尤其是第二戰下半場，太陽隊瞄準東契奇（Luka Doncic）這個防守漏洞，下半場擋拆單打十九次，平均從東契奇身上拿下1.81分，太陽隊準名人堂後衛保羅（Chris Paul）前兩戰在他身上共拿下47分、11次助攻。

第三戰基德除了要求東契奇勇敢挑戰進攻者，還首度啟用尼利基納（Frank Ntilikina），這是法國後衛自四月中扁桃體切除手術後首度上場，沒想到效果顯著。

第一輪系列賽結束，獨行俠隊兩位主力外圍防守者芬．史密斯（Dorian Finney-Smith）與布拉克（Reggie Bullock）的平均上場時間為全季後賽206位上場選手前五，到了第二輪兩人要防守西區最好的後場組合，壓力明顯比首輪大上許多。

前兩戰基德的防守策略是在東契奇下場時由布拉克防守保羅，芬．史密斯則是過去三季每一百次對位防守布克（Devin Booker）最好的球員。在第二戰芬．史密斯陷入犯規麻煩後，獨行俠隊外圍防守迅速崩盤，基德不得不找出板凳席能夠頂替他防守能量的選手。

尼利基納過去幾年一直被認為擁有成為球星的天賦，但在進攻端的進步有限，導致不斷流浪各隊。在前兩戰的防守崩盤以及兩位主力防守者體力疑慮下，基德選擇給予尼利基納上場機會，從第三戰之後，對位天秤開始導向獨行俠這端。

以低失誤率出名的保羅在前兩場比賽合計只出現四次失誤，但第三場比賽似乎失了神，出現七次失誤，37分鐘的上場僅得到12分。不包含今（15）日大筆分差的比賽，第三到第六戰的保羅就像個三十七歲的老先生，四場總計只得到與年紀相同的37分，更出現18次失誤。

尼利基納的有效防守使基德能讓兩位最佳防守者輪流伺候布克，雖然投籃命中率看起來並未受到太多影響，但四戰也共出現20失誤，尤其是關鍵第六戰，布克占了了太陽全隊22失誤中的8次，獨行俠共從這些失誤中得到29分。

當尼利基納在場上時，獨行俠每一百回合只掉101.5分，他在場下時，球隊一百回合會失掉116.5分。順帶一提，在面對尼利基納的防守，保羅與布克總計出手47次，只投進5球，包含第七戰合計7投2中。

「從去年秋天開始，基德就要求每個教練負責不同責任，這是為什麼我們能照顧好每個細節，並整合順利。我們明白各位的優劣，互相填補對方的缺點。」－托利佛

Photo Credit: AP / 達志影像

總教練的任務繁雜，助理教練就是要協助分擔各種工作。不僅身為團隊中唯一的女性，托利佛也是團隊中唯一拿過兩座冠軍的選手，她喜歡花時間與選手們聊天，理解他們的心理狀態，傾聽也給出建議。

達德利在聯盟打滾多年，且流浪於各隊，擁有與多位選手交手、聯手的經驗：「季後賽期間我們日以繼夜的研究球隊不足之處。我以自己是個善於調整的人感到自豪，且擁有多年打球經驗，包含與保羅、布克同隊，我理解他們的打法。」

就如阿姆斯壯所言，助教們不僅是指導球員，同時也是自我進修。在這個冠軍團隊，有多位資歷雄厚的冠軍教頭可以請教，不只是選手，教練們也每天都在進步，互相學習的風氣也創造出良好的球隊化學效應。