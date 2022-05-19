搞懂pitch的各種用法：「You gave a good pitch」不是指「你球投得很好」

有讀者問pitch的用法。Pitch這個字經常出現在我們中英文夾雜的口語中，例如：

我們要做一個sales pitch。

練習一下elevator pitch。

你的pitch不對⋯⋯

但pitch真正的含意究竟是什麼？如何熟練地應用到英文口語中，今天來瞭解pitch在商業場合的應用實例。

You gave a good pitch.

（Ｘ）你球投得很好。

（Ｏ）你講得很好／你說得很有說服力。

Pitch最直接的意思是「投球」，所以棒球的投手就叫做pitcher。從「投擲」這個概念引申出「向別人投放想法，試圖說服他」，所以pitch就有「竭力勸說」的意思。

Sales pitch是「銷售術語」，說服別人買產品；Elevator pitch「電梯遊說」，是在共乘電梯那樣短時間裡把一個產品或創意說清楚，比喻「言簡意賅、鏗鏘有力」。

有一個片語叫make a pitch for，是「努力爭取」：

She made a pitch for the job but she didn't get it. 她努力爭取這份工作，但沒有成功。

Pitch當動詞，也很好用：

The salesman stood at the door, pitching his products. 推銷員站在門口，極力推銷他的產品。

I'd like to pitch you a couple of my ideas, if you don't mind. 你不介意的話，我想向你介紹我的幾個想法。

Let’s pitch in.

（Ｘ）我們去投球吧！

（Ｏ）大家都來吧！／動手開幹吧！

Pitch in是指「開始或投入做某件事」。也有「幫忙、支援」的含意。這用法大家可能不熟，多看幾個例句：

If we all pitch in together, it shouldn't take too long. 如果我們齊心協力，那並不需要很長的時間。

My boss pitched in with an offer of help. 我老闆主動提出要幫忙。

Everyone at the office pitched in to buy a gift for the soon-to-be-wed couple. 辦公室裡的同事一起出錢買禮物給即將要結婚的新人。

He speaks at a lower pitch.

（Ｘ）他講話很有說服力。

（Ｏ）他講話時聲音較低。

這裡的pitch就不是「說服」了。Pitch也有「音高」的意思。所以我們說人pitch不準，就是指「音高不準」。來看一例：

I am bad at singing. I’m never on the right pitch. 我唱歌不好聽。我的音高從來都不準。

從「音高」這個意義延伸，pitch可以指「事情的力度、程度」

If you teach children and adults in the same class, it's difficult to get the pitch right. 把孩子和大人放在同一個班裡教，就很難完全找出適合學生的難度和他們的興趣。

也可以當動詞，意思是「調到某一個水準」：

A teacher's got to pitch a lesson at the right level for the students. 老師必須把課程的難易度定得與學生的水準相符。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航