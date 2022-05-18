國家兩廳院首次公布「OPENTIX」營運數據，疫情之下的表藝團隊受到哪些影響？

去（2021）年4月，由兩廳院推動的全新票務系統「OPENTIX兩廳院文化生活」正式上線，經過一年之後，兩廳院則首次公布了營運數據。兩廳院表示，期望藉此喚起大眾關注表演藝術市場發展趨勢及消費樣貌，為文化政策制定及產業發展帶來具體助益與參考價值。

去年至今，疫情持續影響大眾生活與消費習慣，藝文產業也不例外。根據OPENTIX兩廳院文化生活統計，2021年兩廳院售票系統與OPENTIX合計售票產值6.4億、售票場次4744場、售出票數112萬張。年度消費曲線則隨著5月進入全國3級警戒開始波動，6至7月停演影響達到高峰，9月之後疫情獲得控制，會員購票動能略見回溫。

疫情期間，表演團隊積極嘗試多元展演，線上節目興起，中小型演出場次與非典型系列節目則連續兩年有不錯的票房成績。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示：「這段特別艱難的時期，各產業隨著疫情起伏，有很多的不確定性。以表演藝術為例，團隊曾面臨開演前一刻不得不取消的情況，也歷經開賣1小時預售破萬令人振奮的時刻。因應疫情，藝術家與團隊以開放的態度應變，適應新世界的運作模式，除了透過線上播映與互動溫暖人心、凝聚社會情感，發展更多展演的可能性，這些都是疫情中不容忽略的軌跡，也為團隊及場館經營策略帶來不同的思考方向。回頭看當時的消費數據，不只是提醒我們共同經歷的考驗，也希望透過數據的分析，對消費行為與市場變化有不同的觀察角度，一起走過疫情。」

Photo Credit: 兩廳院提供 兩廳院藝術總監劉怡汝

OPENTIX正式上線，持續累積文化數據與分析

自2018年起，兩廳院持續發布年度消費統計，以累積多年的服務經驗及巨量資料數據為基礎，提供市場現況供表演藝術產業參考。OPENTIX歷經5個月試營運，於2021年4月1日正式上線，除了表演藝術票券銷售，亦延伸至展覽、影展、博物館、流行音樂及文創等更多元的產品內容，例如台北電影節、臺北流行音樂中心活動開賣，即帶動場次與售票數成長，以及年輕藝文族群參與。

OPENTIX所累積的藝文消費數據，或許尚未能涵蓋全臺灣毎一場演出的售票資料，希望藉此綜觀藝文票房概略面貌，透過客觀的角度由數字出發，進一步協助藝文團隊與產業的發展。

本次委託國立交通大學統計學研究所，統計及分析2020至2021年藝文票券銷售數據，依會員訂單與銷售節目資料，呈現年度售票變化、購票會員消費行為、線上演出節目統計，以及受消費者和團隊關注的年度人氣節目排行。

Photo Credit: 兩廳院提供 國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐。

會員超過21萬，消費比例達7成、近9成使用行動裝置

OPENTIX首年註冊會員數達21萬人，會員消費比例達7成，其中近5成為新會員。網站月平均瀏覽量達300萬、每月平均使用人次80萬，網站訪客約86％使用行動裝置，有70％使用行動裝置消費。

疫情期間與團隊合作，推動「雨天撐傘」線上退票轉捐贈方案，提供觀眾多元支持管道，以及因應需求即時推出OPENTIX Live線上觀演功能，提供購票、觀看一站式服務，並持續加強主辦節目銷售分析、系統報讀、網站版面、主辦單位旗艦館等推廣功能。

Photo Credit: 兩廳院提供

4成獨自看表演、半數首演前30天內購票

觀察2020至2021年售票系統數據，總產值部分，2021年票房金額6.4億，較2020年銳減2.5億；場次方面，售票4744場，減少307場；此外，售出票數共112萬張，差距16萬張，各項產值受疫情影響下滑。

以節目類別統計，戲劇節目年總產值3.5億，共1264場，售票41萬張，與2020年相較，票房差距1.6億、場次減少693場，是影響較多的展演類型；音樂節目的部分，受影響程度相對較小，年總產值2億，共1301場，售票45萬張，總產值與2020年差距3000萬，場次及售票數則持平；可售票數200至799張的中型演出，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列連續二年皆為熱門節目，於疫情下仍有一定的銷售動能。

進一步觀察消費者樣貌，整體節目女性消費占7成、26至45歲占6成，年度銷售熱門節目中，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列節目消費族群多分布於26至35歲、綠光劇團《人間條件七》觀眾年齡則集中於31歲以上；而音樂節目售票居冠的狂美交響樂團《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會則多分布於31至45歲族群。

消費者喜好的部分，只購買戲劇或音樂類型演出占9成，只購買《三十三》、職男人生系列、《人間條件七》、《宮崎駿動畫配樂》等4檔熱門節目平均約7成，顯示有多數觀眾為支持喜愛的節目或團隊而購票。

訂單金額與張數的部分，2020年單筆訂單金額的中位數為1485元、單筆購買單張票券比例為33％；2021年單筆訂單金額的中位數則下滑至1000元，單筆購買單張票券的比例則上升至39％，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，值得觀察。

此外，2021年有超過5成的訂單集中在首演前30天內，較2020年33％增長至53％。除了消費者可能因疫情變動而降低購買遠期演出的票券意願，亦可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素而縮短售票期程，團隊在行銷策略上，可做為調整參考。

Photo Credit: 中央社

線上節目帶動跨域參與可能

疫情期間，藝文團隊嘗試以直播或錄播方式辦理線上售票演出，維持創作動能，並開拓新時代觀眾群。OPENTIX線上觀演功能於2021年8月上線，共演出91檔節目，售出1.6萬張票券，票房金額226萬。線上節目平均票價分布於0至699元之間，超過6成場次的票價位於100至299元之間，平均票價中位數為151元。