兩週5人跳海，馬來西亞檳威大橋成自殺勝地？專家籲請政府加強監控

在過去兩週內，馬來西亞檳城州已發生5起跳海自殺事件，地點皆在連結檳城州「檳島」以及對岸「威省」的「檳威大橋」（Penang Bridge）。身心健康專家呼籲馬國2政府對大橋加強管控，避免悲劇發生。

自4月29日以來，檳威大橋已發生了5起跳海自殺事件，當地民眾在橋上發現自殺者停在路邊的交通工具，而司機卻不知所蹤，警方接到通報後立即在附近海域展開搜救行動。根據馬來西亞海事執法機構總監阿都拉薩（Abdul Razak Mohamed），今年至今已經有8人在檳威大橋跳海。

亞洲臨床催眠治療師國際學院（ICCHP）區域總監蘇林（Synthia Surin）表示，她訪問許多有自殺傾向者都認為檳威大橋是他們自盡的「理想地點」。蘇林建議有關當局加強巡邏，她說：「可以考慮設置監視器，讓自殺變得困難。」

蘇林補充，實際的自殺者比官方公佈的數字來的多。「許多家庭，尤其是亞洲家庭將自殺視為一件羞恥的事，不願舉報。」她說明，家人寧願說是因為疾病等原因而導致死者身亡。

A mental health expert has called for surveillance to be beefed up on Penang Bridge after at least five individuals jumped off the structure in the span of the last 12 days. https://t.co/p06CGJbW1U — TheVibes.com (@thevibesnews) May 17, 2022

關於橋上自殺

另外，馬來西亞檳城福利局局長彭文寶提議，政府應該在大橋上設立告示牌，「現場必須提供有意自殺者或現場人士撥打的求救電話，可以立即和有關單位聯絡。」負責經營檳威大橋的南北大道公司（PLUS）表示，他們將仔細瞭解現況後回應。

不過，根據美國「國家自殺預防生命線」發佈一篇由約翰·德雷珀（John Draper）撰寫的一篇《防止橋樑自殺》的論文，說明告示牌對防禦自殺效率低。文中寫到：「橋上的人經歷心理上的痛苦及強烈的自殺意圖，在緊繃的狀態下是無法期望他們拿起電話撥打或傳訊息，如此理性的選擇。」

經過多年的研究與嘗試，該組織得出結論，設置防護網或護欄有效防止自殺。德雷珀舉例，美國舊金山地標金門大橋是長年「自殺熱點」，政府為防止民眾跳橋自盡，撥款7600萬美元（約新台幣22億5千萬元）裝防護網，搶救了無數人生命。

自殺不是罪

實際上，過去馬國衛生部也不斷敦促中央政府廢除自殺罪的相關法令，在去年9月10日的「世界預防自殺日」，衛生部總監諾希山（Noor Hisham）就表態支持為自殺除罪化，他說「自殺除罪化有望減少自殺率」、「這將鼓勵那些受到影響（想自殺）的人站出來尋求協助」。同時，諾希山也說明疫情著影響人們的身心健康，他呼籲民眾重視心理健康。

根據馬國《刑事法典》第309條文，禁止任何人犯下企圖自殺或自殺未遂的行為，犯下此罪行者可被判處最高1年監禁、罰款或者两者兼施。

馬來西亞民主聯合陣線（MUDA）17日發表文告，呼籲政府廢除刑法第309條文，將企圖自殺除罪化。MUDA檳城州主席陳伊敏表示，目前馬國沒有要求廢除自殺罪的討論，該黨籲請政府說明2022年預算下的7000萬令吉（約新台幣4.7億元），是如何被運用在發展國家身心健康系統，解釋如何推動與成效為何？

而雪蘭莪州行政議員（主管健康、婦女和家庭賦權事務）西蒂·瑪麗亞（Siti Mariah Mahmud）指出，懲罰並非解決自殺的最佳方式。她說，「判刑不僅無法協助他們（企圖自殺者）解決問題，也無助於提高公眾對身心健康的關注。」

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒