民進黨地方黨部主委改選：英系拿下7席成最大贏家，正國會退守5席
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前交通部長林佳龍領軍的正國會在2020年地方黨部主委選舉拿下7席，成為黨內地方最大勢力的派系；這次地方主委改選，英系布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。
（中央社）民進黨地方黨部主委改選結果昨（22）日出爐，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家；在多縣市面臨挑戰的正國會，最後守住5席。
民進黨昨天舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委，結果晚間出爐：台北市張茂楠、新北市何博文、桃園市張丞儀、台中市李天生、台南市潘新傳、高雄市許智善、宜蘭縣陳俊宇、新竹縣鄭朝方、苗栗縣李貴富、彰化縣楊富鈞、南投縣蔡銘軒、雲林縣林金忠、嘉義縣陳川崎、屏東縣羅平道、花蓮縣嚴献宗、台東縣簡維國、澎湖縣顏家康、基隆市蘇仁和、新竹市陳建名、嘉義市黃露慧、金門縣蔡其雍、連江縣李問。
正國會與英系在多個縣市交鋒，英系拿下7席
前交通部長林佳龍領軍的正國會在2020年地方黨部主委選舉拿下7席，成為黨內地方最大勢力的派系；這次地方主委改選，英系布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。
晚間地方黨部改選結果出爐，英系拿下台北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、金門縣、花蓮縣、台東縣7席，成為最大贏家；正國會守住台中市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、澎湖縣這5席。
宜蘭縣部分，爭取連任的正國會主委陳俊宇，面臨英系支持的前任主委黃建財挑戰；基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和與英系的前主委張錦煌角逐。這兩縣市，正國會現任主委都連任成功，不過，宜蘭縣贏得驚險。
金門縣部分則是與正國會友好的現任主委許建全，對上金門小英之友會會長蔡其雍，最後由蔡其雍挑戰成功。
台北市延續上次的綠色友誼連線與英系對決態勢，這次由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的前議員顏聖冠，對上英系老議員張茂楠，也是一場激戰，最後由老將張茂楠勝出。
彰化縣部分，由正國會的縣議員許書維對戰綠色友誼中評委楊富鈞；結果楊富鈞勝出，但雙方票數相當接近，可以看出競爭激烈。
嘉義市則是綠色友誼連線的現任黨部主委黃露慧，對上英系立委王美惠的顧問黃敏修；嘉義市主委改選過程，戰況白熱化，最後是黃露慧連任成功。
另外，在新北市部分，民進黨立委余天雖早已宣布因為家庭因素退出民進黨新北市主委的競選，但由於余天事前已先登記，因此主委選票上仍有余天的名字；根據新北市黨部公布資料，爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文最後獲得1萬310票，退選的余天則拿下7744票。
台北市張茂楠獲勝、新北市何博文連任
民進黨黨職選舉昨天投開票，英系資深台北市議員張茂楠宣布當選北市黨部主委，前市議員顏聖冠發布敗選聲明。
民進黨2022年第20屆全國黨員代表選舉昨天投票，台北市黨部統計，有效黨員2萬多人，總投票數約1萬3000餘票。
民進黨在北市設6區投票所，市黨部至昨天晚上9時許持續統計票數。地方人士預估，張茂楠可獲得7000餘票、顏聖冠5000餘票；最後正確票數仍待北市黨部公布。
張茂楠下午在投開票所受訪表示，接主委是重擔，但他持續做好準備，他的責任與當選後最重要工作就是讓今年底台北市長勝選、市議員席次全壘打，光復首都。
張茂楠感謝黨員支持並稱讚顏聖冠是優秀參選人，他說，接任主委後，會發揮市黨部功能，除監督市政，並持續栽培新人，盼為北市帶來榮景，會戰戰兢兢做好主委職務，發揮民進黨草根精神，也盼黨中央6月底前提出台北市長人選，市黨部將全力輔選。
顏聖冠發聲明表示，選舉結果雖不如預期，對所有投給她的每一名黨員及黨內先進的支持、鼓勵，銘感五內，恭喜對手、也是過去議會戰友張茂楠，希望張茂楠帶領北市黨部為民進黨贏回台北，「只要有心為台灣打拚、為民主奮鬥，我們會在下一個戰鬥位置碰頭」。
黨內人士昨天表示，全國黨代表選舉結果，攸關7月全國黨代表大會將改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。
民進黨台北市黨部主委吳怡農不連任，這次選舉延續上次綠色友誼連線與英系對決態勢，由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的顏聖冠對英系張茂楠，最終張茂楠獲勝。
民進黨新北市黨部表示，昨天進行新北市及全國黨代表、黨部主委選舉，根據投開票結果，立委余天雖退選仍獲7744張選票支持，現任主委何博文獲1萬310票，順利連任。
余天雖然於日前宣布退選，但根據開票情形，余天在各區仍拿到不少選票的支持，甚至在三重選區（三重、蘆洲）得票數還高於何博文（何博文 1944票、余天2215票），顯示余天基層實力不容小覷。
何博文接受聯訪表示，這次選舉過程波折起伏，但仍感謝同志支持，讓他能順利過關，連任新北市黨部主委。未來會更加努力，嚴格監督市府並期待讓年底選舉能爭取議員席次的最大化，讓新北市綠色榮光執政再現。
面對余天的得票，何博文表示，余天德高望重，他從來不是和余天競爭，而是走一個民主程序而已。透過這個過程，讓余天提醒他要更加努力精進。
他強調，如今，黨職選舉及議員初選都結束了，就是兄弟登山各自努力後的另一階段，他會做好黨部的輔選工作，希望大家共同團結迎向年底選舉的勝利。
桃園市選出全國最年輕主委
《中央社》報導，桃園市由已擔任2屆主委的張火爐交棒女兒張丞儀，年僅29歲的張丞儀說，自己創下民進黨全國最年輕地方主委紀錄。
張丞儀接受《中央社》記者電話訪問表示，覺得自己是「幸運的後輩」，接下主委一職獲得很多前輩的支持，父親並沒有給予太多設限，她也曾擔任父親及桃園市議員鄭淑方的秘書、市黨部評議委員及執行委員，透過這些歷練，對於主委一職相信能夠得心應手。
張丞儀說，上任後首先面對的就是年底選舉，民進黨在桃園市推出很多年輕優秀的參選人，她期盼結合各區參選人辦理活動，希望喚醒年輕族群不再對政治冷感，她認為「政治沒有那麼遙遠」，也希望串聯黨籍參選人一起為桃園市民服務，並配合中央黨部規劃，向市民推薦市長及市議員參選人。
延伸閱讀
新聞來源
- 民進黨地方主委改選結果出爐 英系最大贏家（中央社）
- 民進黨北市主委張茂楠勝出 盼年底勝選光復首都（中央社）
- 何博文獲逾萬票 連任民進黨新北市黨部主委（中央社）
- 民進黨桃園市黨部主委張火爐 交棒女兒張丞儀（中央社）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
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