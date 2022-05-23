民進黨地方黨部主委改選：英系拿下7席成最大贏家，正國會退守5席

（中央社）民進黨地方黨部主委改選結果昨（22）日出爐，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家；在多縣市面臨挑戰的正國會，最後守住5席。

民進黨昨天舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委，結果晚間出爐：台北市張茂楠、新北市何博文、桃園市張丞儀、台中市李天生、台南市潘新傳、高雄市許智善、宜蘭縣陳俊宇、新竹縣鄭朝方、苗栗縣李貴富、彰化縣楊富鈞、南投縣蔡銘軒、雲林縣林金忠、嘉義縣陳川崎、屏東縣羅平道、花蓮縣嚴献宗、台東縣簡維國、澎湖縣顏家康、基隆市蘇仁和、新竹市陳建名、嘉義市黃露慧、金門縣蔡其雍、連江縣李問。

正國會與英系在多個縣市交鋒，英系拿下7席

前交通部長林佳龍領軍的正國會在2020年地方黨部主委選舉拿下7席，成為黨內地方最大勢力的派系；這次地方主委改選，英系布局多個縣市、拓展版圖，在基隆市、金門縣、宜蘭縣與正國會交鋒。

晚間地方黨部改選結果出爐，英系拿下台北市、台南市、雲林縣、嘉義縣、金門縣、花蓮縣、台東縣7席，成為最大贏家；正國會守住台中市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、澎湖縣這5席。

宜蘭縣部分，爭取連任的正國會主委陳俊宇，面臨英系支持的前任主委黃建財挑戰；基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和與英系的前主委張錦煌角逐。這兩縣市，正國會現任主委都連任成功，不過，宜蘭縣贏得驚險。

金門縣部分則是與正國會友好的現任主委許建全，對上金門小英之友會會長蔡其雍，最後由蔡其雍挑戰成功。

台北市延續上次的綠色友誼連線與英系對決態勢，這次由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的前議員顏聖冠，對上英系老議員張茂楠，也是一場激戰，最後由老將張茂楠勝出。

彰化縣部分，由正國會的縣議員許書維對戰綠色友誼中評委楊富鈞；結果楊富鈞勝出，但雙方票數相當接近，可以看出競爭激烈。

嘉義市則是綠色友誼連線的現任黨部主委黃露慧，對上英系立委王美惠的顧問黃敏修；嘉義市主委改選過程，戰況白熱化，最後是黃露慧連任成功。

另外，在新北市部分，民進黨立委余天雖早已宣布因為家庭因素退出民進黨新北市主委的競選，但由於余天事前已先登記，因此主委選票上仍有余天的名字；根據新北市黨部公布資料，爭取連任的湧言會新北市黨部主委何博文最後獲得1萬310票，退選的余天則拿下7744票。

台北市張茂楠獲勝、新北市何博文連任

民進黨黨職選舉昨天投開票，英系資深台北市議員張茂楠宣布當選北市黨部主委，前市議員顏聖冠發布敗選聲明。

民進黨2022年第20屆全國黨員代表選舉昨天投票，台北市黨部統計，有效黨員2萬多人，總投票數約1萬3000餘票。

民進黨在北市設6區投票所，市黨部至昨天晚上9時許持續統計票數。地方人士預估，張茂楠可獲得7000餘票、顏聖冠5000餘票；最後正確票數仍待北市黨部公布。

張茂楠下午在投開票所受訪表示，接主委是重擔，但他持續做好準備，他的責任與當選後最重要工作就是讓今年底台北市長勝選、市議員席次全壘打，光復首都。

張茂楠感謝黨員支持並稱讚顏聖冠是優秀參選人，他說，接任主委後，會發揮市黨部功能，除監督市政，並持續栽培新人，盼為北市帶來榮景，會戰戰兢兢做好主委職務，發揮民進黨草根精神，也盼黨中央6月底前提出台北市長人選，市黨部將全力輔選。

顏聖冠發聲明表示，選舉結果雖不如預期，對所有投給她的每一名黨員及黨內先進的支持、鼓勵，銘感五內，恭喜對手、也是過去議會戰友張茂楠，希望張茂楠帶領北市黨部為民進黨贏回台北，「只要有心為台灣打拚、為民主奮鬥，我們會在下一個戰鬥位置碰頭」。

黨內人士昨天表示，全國黨代表選舉結果，攸關7月全國黨代表大會將改選中執委、中常委、中評委，重組黨權力核心。

民進黨台北市黨部主委吳怡農不連任，這次選舉延續上次綠色友誼連線與英系對決態勢，由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推的顏聖冠對英系張茂楠，最終張茂楠獲勝。

民進黨新北市黨部表示，昨天進行新北市及全國黨代表、黨部主委選舉，根據投開票結果，立委余天雖退選仍獲7744張選票支持，現任主委何博文獲1萬310票，順利連任。

余天雖然於日前宣布退選，但根據開票情形，余天在各區仍拿到不少選票的支持，甚至在三重選區（三重、蘆洲）得票數還高於何博文（何博文 1944票、余天2215票），顯示余天基層實力不容小覷。

何博文接受聯訪表示，這次選舉過程波折起伏，但仍感謝同志支持，讓他能順利過關，連任新北市黨部主委。未來會更加努力，嚴格監督市府並期待讓年底選舉能爭取議員席次的最大化，讓新北市綠色榮光執政再現。

面對余天的得票，何博文表示，余天德高望重，他從來不是和余天競爭，而是走一個民主程序而已。透過這個過程，讓余天提醒他要更加努力精進。

他強調，如今，黨職選舉及議員初選都結束了，就是兄弟登山各自努力後的另一階段，他會做好黨部的輔選工作，希望大家共同團結迎向年底選舉的勝利。

桃園市選出全國最年輕主委

《中央社》報導，桃園市由已擔任2屆主委的張火爐交棒女兒張丞儀，年僅29歲的張丞儀說，自己創下民進黨全國最年輕地方主委紀錄。

張丞儀接受《中央社》記者電話訪問表示，覺得自己是「幸運的後輩」，接下主委一職獲得很多前輩的支持，父親並沒有給予太多設限，她也曾擔任父親及桃園市議員鄭淑方的秘書、市黨部評議委員及執行委員，透過這些歷練，對於主委一職相信能夠得心應手。

張丞儀說，上任後首先面對的就是年底選舉，民進黨在桃園市推出很多年輕優秀的參選人，她期盼結合各區參選人辦理活動，希望喚醒年輕族群不再對政治冷感，她認為「政治沒有那麼遙遠」，也希望串聯黨籍參選人一起為桃園市民服務，並配合中央黨部規劃，向市民推薦市長及市議員參選人。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航