【總整理】校園疫情延燒，全國各縣市高中以下遠距教學實施情形一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，本土今（18）日本土案例新增8萬5310例，各大專院校陸續宣布實施遠距上課至期末，高中以下學校是否改採遠距也掀起討論。以下為各縣市公布之遠距教學指引：

基隆市：

國九生和高中三年級學生，5月23日起至畢典前採遠距教學，不用到校。

採實體和遠距融合教學，家長可以視情況選擇實體或遠距。

台北市：

下週（5月23日至5月27日）國小、國中、高中全面進行遠距教學，但授權每個學校自行決定，需要回到學校就回來。國九、高三生從下週起遠距教學至畢業典禮前一天，有需要回到學校再回來。

新北市：

授權各校因地制宜，採高低風險實體、線上分流授課，家長如仍有健康疑慮，可幫學生申請自主防疫假，不列入出缺勤紀錄。

桃園市：

授權於各校決定。

國九學生自本週起採線上課程至5月20日，各補習班比照辦理，鄭文燦17日表示市府教育局會參酌教育部建議及各縣市情況，在21日前決定。

新竹市：

依現行停班停課辦法處理。

16日起已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學到5月20日，未來遠距教學，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

新竹縣：

依現行停班停課辦法處理。

目前只發布國九及高三生5月16日起線上教學一週，其餘鼓勵教師實體與線上融合教學。

苗栗縣：

依現行停班停課辦法處理。

5月16日起已因應國中會考，全市國九生改採遠距教學到5月20日，未來遠距教學會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

台中市：

國三生16日至20日改採線上學習。

台中市教育局指出，停課影響層面廣，目前持續密切關注視疫情變化，暫不跟進全面改遠距。

彰化縣：

依現行停班停課辦法處理。

南投縣：

依現行停班停課辦法處理。

南投縣長林明溱18日表示，由於停課牽涉家長必須請假照顧等問題，最好由中央統一規定，惟因國九生自主性較高，教育處將召集全縣國中校長研議。

雲林縣：

依現行停班停課辦法處理。

嘉義市：

依現行停班停課辦法處理。

嘉義縣：

依現行停班停課辦法處理。

台南市：

台南市長黃偉哲（18）日指出，雖然台南市遠距教學量能充足，但全市學校、補習班國三課程改14日至20日線上授課。。

高雄市：

高中以下學校、幼兒園5月23日至5月25日採遠距教學，補習班、課照中心5月21日至5月25日採遠距教學。

國高中、國小暑假前得以「全年級或班級」為單位，經學校專責防疫小組會議決議，採線上教學。

屏東縣：

校方可因應疫情，彈性實施遠距離線上教學，但縣府不強迫。

宜蘭縣：

縣政府尚未公布。

花蓮縣：

各級學校向教育處核備可彈性實施。

台東縣：

依現行停班停課辦法處理。

澎湖縣：

依現行停班停課辦法處理。

金門縣：

原預計國小以下學校（含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班）暫停實體課程至5月13日止，線上學習自13日起再延長2週。

國中方面除國三生會考後停課，其餘正常上課。

連江縣：

隨疫情滾動式調整。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺