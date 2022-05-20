波蘭畢業居台的牙醫，移居外地的專業人士

在台執業的年輕波蘭牙醫Iga，最近成為新聞焦點。

這位來台數年的女生，在家鄉牙科系畢業後，跟隨愛郎來寶島定居。她不甘當家庭主婦，捨易取難，勤讀中文，最後成功考取台灣牙醫資格，成為佳話。一些病人讚賞她的醫術和對病患的耐心，也說最初遇見她，很驚訝是外國醫生，但發現她診症一點不輸本地醫生。

台灣人對波蘭醫生普遍印象不佳，覺得這個中歐國家畢業的台灣醫生，都是在台考不上醫科的次等學生。在波蘭混幾年後就回來執業，資歷沒保證。台灣人更為這些醫生取了「波波醫師」這個戲稱，也製作了全台「波波醫師」名單。Iga卻為波蘭畢業的醫生爭一口氣，告訴台灣人醫生不論出身，都可以有上佳的醫術。人們也開始反思，為何覺得波蘭畢業的台灣醫生是次貨，但又讚賞同是波國醫學院出身的Iga呢，大家的學歷和訓練不也一樣嗎？

移居外地的專業人士，常有很大的挫折感。因為他們在原居國有高尚的社會地位，薪酬甚佳，工作受人尊敬，但在外地要從零起步，未必能夠重操本業。語言是很大的障礙，尤其在非英語國家，必須先花很大努力精通當地語言，才可考取專業資格。在香港當律師或會計師，要重新學習當地的法律和稅務系統，也就是要再讀當地的學位；工程師和老師就或許沒這樣複雜，只須辦理學位認證，然而不同州有不同規矩，非歐盟國家的工程師和老師需證明修讀過的學位內容與在德的同等，教師也須像母語者的 C2 德文程度。看到專業人士重新在德執業，他們的毅力和恆心必定驚人。未能重操故業的，也應受尊重，因為不是每人也有這樣的時間和心力。

認識一些朋友，他們在家鄉都是專業人士，然而來德後未有考取專業資格。他們都說有些可惜，但暫時因為忙於照顧小孩或學習當地語言而未有此計劃。我有時有些專業上的問題，都會請教他們，聽他們的分析，一點都不遜德國本地人。我想，一個人在人生的早段下了無數苦功取得資格，後來卻無法繼續本業。然而在遺憾中也有學習的機會，用另一個身分觀察世界，親身接觸另一些行業，不至困在象牙塔中。他們日後或許會重當故業，或許不會，但生命中每個階段都有其價值，學過的事物都長留心中，不會有浪費。

今天我們欣賞Iga的辛勞，也學會體諒和明白每個人的困境。聽著在德外國人為資歷認證而煩惱，心頭都只有欽佩，因為他們都曾經為著一個目標而一往無前，無論在新家從事何業，他們都沒有失去甚麼。

（本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook）