圖解快篩偵測病毒方式，讓你看懂「水深不深」

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在世界大流行已經超過二年，為了讓人們能更快速方便確認自己是否有感染COVID-19，許多公司已經研發出各類快篩試劑，讓大眾能快速測試確認。

目前最常見的是側向流體免疫分析方式（Lateral Flow Immunoassay, LFIA）的病毒抗原檢測（Antigen test）。

試劑產品常由一個長條試劑紙與塑膠殼結合而成，有些產品僅有試劑紙。藉由試劑紙上三個不同區域上的抗題，便能測試是否感染病毒與測試是否有效。

上圖是試驗紙上偵測病毒的示意流程，流程順序為：

將試劑溶液滴入試劑紙的一端，試劑溶液能將裂解病毒。 藉由試劑紙的毛細作用，溶液向另一端自動流動。 經過第一個抗體區，內含膠體金抗體，可以抓住病毒蛋白。 膠體金抗體跟溶液一起流向第二個抗體區 第二個抗體區常被標示為「T」，也就是測試線，這區的抗體也可以抓住病毒蛋白，如果有抓到病毒蛋白這區的線就會顯示顏色。 膠體金抗體跟溶液會持續流向第三個抗體區 第三個抗體區常被標示為「C」，也就是控制線，這區的抗體會抓住膠體金抗體，如果有抓到膠體金抗體，這區的線就會變色，也代表這次的測試有效

所以有受到感染的人（陽性）測試時，因為有病毒，所以第二區（T）跟第三區（C）的兩條線都會變色顯示。而沒有被感染的人（陰性）測試時，因為沒有病毒，所以只有第三區（C）的線會變色顯示。下圖是實際快篩照片與抗體區的比對。

Photo Credit: 關鍵評論網/If Lin

所以，雖然快篩試劑看似構造簡單，但其實在這張細小的試劑紙上，有著複雜的測試作用發生著。而這樣的技術其實已經發展很久，許多疾病的快篩也是用這個方式測試，雖然測試準確度不是百分百，但能節省許多時間與金錢成本。

延伸閱讀：

參考資料：〈淺談新冠肺炎檢測試劑〉（《感染控制雜誌》第30卷5期）

核稿編輯：楊士範