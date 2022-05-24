僅時力不同意，立法院好人緣「公道哥」李鴻鈞獲99票同意當選監察院副院長

（中央社）立法院會今（24）日進行監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權投票表決，李鴻鈞拿下99張同意票、不同意票2張、無效票1張，經全體立委過半數同意，將出任監察院副院長。

總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文於9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院18日上午舉行全院委員會審查這項人事同意權案，立法院會今天上午進行人事同意權案投票。

立法院會上午9時起，進行人事同意權案投票，投票時間到中午11時為止。立法院有113席立委，今天共有102人領票。

國民黨團開放投票，時代力量黨團一致不同意

投票前，國民黨立法院黨團召開黨團大會，黨團總召曾銘宗會後接受中央社記者訪問指出，黨團大會決議採「開放投票」，尊重大家的決定，而在開會過程中，大家對李鴻鈞過去擔任立委、與國民黨團合作的關係等都很肯定。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華則於立法院議場前召開記者會。邱顯智說，對於李鴻鈞的人事同意權案，時力黨團會一致投下不同意票。

邱顯智說明，

之前提名審查時，李鴻鈞對於廢死、同婚收養、墮胎是否要有配偶同意、是否廢除區段徵收等目前台灣爭議人權議題的回答，都認為社會要有共識，而社會沒共識前不能表態，這樣的回答令人失望，到底李鴻鈞對於爭議議題，是否會為社會弱勢、被國家壓制的少數人伸張權利。

投票進行中，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在議場前接受媒體聯訪提到，每次的人事同意權案，民進黨團一定是甲級動員、一致投票。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠受訪提到，李鴻鈞有5屆立委經驗及工程背景，黨團會議決議，會進場一致投下贊成票，期許他能超越黨派、獨立行使監委職權，也不希望監察院變成打壓政敵的機關。

上午11時截止投票，開票結果，李鴻鈞獲得99張同意票、不同意票2張、無效票1張。會議主席、立法院副院長蔡其昌宣告，李鴻鈞獲得超過全體立委1/2的同意票，依法同意為監委並為監察院副院長。

中華民國憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中一人為院長、一人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之。

立法院職權行使法規定，立法院行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。目前立委總數為113席，因此獲得57張同意票即為通過。

李鴻鈞曾連任5屆立法委員，他的父親李騰輝是前泰山鄉長，哥哥則是前內政部長李鴻源。李鴻鈞2001年，在親民黨主席宋楚瑜拜訪勸進下參選立委，直到2020年親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。

「公道哥」立法院好人緣，跨黨派支持

法院今天同意前親民黨立委李鴻鈞出任監察院副院長。李鴻鈞曾連任5屆立委，擁有日本工程學博士學位，與日政界關係好，過去在立法院不拘泥黨派立場，處事公允，被封為「公道哥」，同意權投票結果，也驗證他的好人緣。

立院投票結果出爐後，李鴻鈞在臉書發文表示，感謝立委的支持及這段時間以來各界的指教與鼓勵。未來他會站在更超然、公正的立場，做好一名監察委員、監察副院長的職務與角色，不負所托，和監察院同仁共同努力。

李鴻鈞今年62歲，曾任親民黨秘書長、立法院黨團總召，與前內政部長李鴻源是有名的政壇兄弟檔。2001年，李鴻鈞在親民黨主席宋楚瑜拜訪勸進下參選立委，連任5屆，直到2020年大選，因親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。

李鴻鈞擁有日本大學結構工程學博士學位，在擔任立委任內為立法院台日交流聯誼會副會長，是立法院內著名的日本通，與日本政界關係良好，每當日本政要訪台，李鴻鈞一定是座上賓，也曾陪同立法院長王金平赴日國會外交。

擔任立委前，李鴻鈞曾在日商建設擔任工程師，直到40歲才在宋楚瑜的勸進下進入政壇。由於擁有理科背景，再加上豐富的實務經驗，在立法院討論議題時，常以就事論事、不摻雜太多黨派考量的態度博得朝野的肯定，也讓他在立法院有「公道哥」的稱號。

尤其在第9屆立法院時，由於當時民進黨首度在立法院取得過半席次，國民兩黨在立法院對立十分嚴重，時任立法院長的蘇嘉全，在碰到朝野激烈對峙時，常常徵詢李鴻鈞的意見，甚至在朝野私下溝通時，直接請李鴻鈞到場調停。

李鴻鈞個性豪爽，與藍綠立委許多都有私交，在立法院人緣非常好，也有著「阿尼基（日語，意即大哥）」的稱號。李鴻鈞也十分重情義，雖曾因國親合加入國民黨，但當宋楚瑜宣布參選2016年總統大選後，李鴻鈞也毅然挺身支持。

2020年6月前台東縣長、現任國民黨秘書長黃健庭獲提名監察院副院長，引發藍綠反彈，最後選擇退出提名，李鴻鈞這次順利獲立法院同意出任，補實懸缺2年的監察院副院長一職。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範