朱立倫徵召張善政這「一桃」，也順手殺了國民黨內的「三士」

朱立倫徵召前閣揆張善政參選桃園市長，我想起歷史上「二桃殺三士」的典故。

春秋時代齊景公帳下有三員大將，恃勇而驕，甚至連齊相晏嬰都不放在眼裡。晏嬰於是與景公商議除掉三人，並讓景公將兩隻桃子賜給三人，讓三人按照功勞大小吃桃子。最後，三人或拔劍相向或自刎，就這樣，只靠著兩顆桃子，兵不血刃地去掉三個威脅。

朱立倫徵召張善政「一桃」殺了哪「三士」？

第一個對象，是地方派系。

在羅智強參戰前，國民黨原布局三立委擇一。據了解，魯明哲三天前明確回覆不參選，沒有民調第一的魯明哲加持，羅智強環伺下，朱立倫將無法對支持呂玉玲的議長邱奕勝交代。必須要有超越地方派系的布局。因此，張善政成為馬英九、韓國瑜、朱立倫、吳伯雄的最大公約數。

韓國瑜推張善政、邱奕勝不要羅智強。地方派系的特性，誰會贏就往哪靠，剩下的只是張善政出馬的論述問題。

朱立倫殺的第二個對象，當然是羅智強。

羅智強一路走來已經讓自己成為國民黨的負數。羅智強和「羅友友」們不少人吸的是韓粉票，推韓國瑜的副手張善政出來，他們不敢打、不敢嫌張善政。

羅智強原本指望魯明哲、呂玉玲、萬美玲三立委出馬，他至少有機會參與立委補選或選2024桃園市立委，這下全沒了。戶籍已經遷到桃園、房子也買了，若要把戶籍再遷回台北，很快有論述上的問題。國民黨選對會18日上午10時敲定徵召張善政選桃園，羅智強11時左右宣布關閉桃園市長擬參選人政治獻金專戶，就是玄妙之處。

朱立倫「殺」的第三個對象，未必是真正的「殺」，比較精確的說法是掣肘或互利的對象，是韓國瑜。

韓國瑜對桃園是有想法的，他也希望在2022有角色，然而一旦韓國瑜出馬，絕不可能再現「韓流」，反過來卻可能產生反韓流的「逆襲」。徵召張善政的好處，韓國瑜在2022就有角色，韓也就未必需要親自出馬。張善政選上了，代表朱立倫眼光精準、韓國瑜仍有影響力。對韓、朱當然是兩利。

Photo Credit: 中央社

張善政是不是一著好棋？

六都人選，空降從來都不是問題。這次國民黨論述的是國際觀、科技人才、前閣揆出馬，至於先前對外放出的煙霧彈是七月決定桃園市長人選，反正兵不厭詐，也不是「問題」。

煙霧彈有利國民黨布局。徵召張善政，朱立倫等於沒收「桃園之亂」，羅智強戲演不到七月、等於朱立倫要「自己扛」勝敗，這有什麼問題？因為不管誰出馬選，朱立倫是桃園老縣長、現任國民黨主席，2022全盤他都必須自己扛。只要搞定高層政治、地方政治。

老朱原本就必須自扛成敗，這次朱立倫不只扛桃園，甚至還賭上2022這局。

張善政是不是一著好棋？除了看國民黨內的反應，也要看民進黨。老朱轉守為攻，無形之中把六都規格拉到大選層級，民進黨若派出立委鄭運鵬、前立委鄭寶清等人對決張善政，恐怕需要更仔細的盤算，是否派陳時中等具全國性知名度的人出戰？綠營桃園布局，都可能受到朱立倫「奇襲式」徵召張善政的影響。

每一個行業都有自己的行規。政治的表象是權力的誘餌。但不能只講權力，還必須講邏輯、經得起檢驗，訴諸全民。朱立倫徵召張善政選桃園，如果嚴重傷害政黨或個人品牌，當然是愚不可及的。但老朱真的不聰明、不想贏了嗎？有人甚至形容「國民黨瘋了」。

羅智強的心情也許值得同情，但朱立倫當然也沒瘋。如果朱立倫連羅智強都解決不了，國民黨的前途就更不妙了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航