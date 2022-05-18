【專訪】台劇王牌製作人湯昇榮：內容永遠是王道，如果可以看得更前面，就可以走到更好的境界
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這幾年台劇大爆發，高品質、高收視的戲劇作品盡出，湯昇榮經手的戲劇就有《火神的眼淚》、《茶金》、《麻醉風暴2》在列。同樣的，他看到的是趨勢。
文：謝璇
走進湯昇榮在「瀚草影視」（後簡稱：瀚草）的辦公室，沿著牆立滿他從2016年加入後經手的影視作品海報，從第一部《麻醉風暴2》一直到立下歷史戲劇標竿的《茶金》，幾乎每一張都集滿華麗卡司的簽名，彷彿標誌他在影視產業豐富的經驗積累。
在他身後則是一面書櫃，影視書籍從短片製作、導演功課到最新趨勢VR無所不包，書籍類型橫跨歷史、文學、文化，隱隱暗示湯昇榮對世界豐沛的好奇心。
在業界人稱「湯哥」的王牌影視製作人湯昇榮，回想起童年往事總笑說「我是個奇怪的小孩」，成長在苗栗、身為客家人的他，鄰家卻是軍營和眷村，因此總是和外省小孩玩在一起，還曾有父親的軍醫朋友，會帶著歌仔戲女伶偶爾到家裡唱戲串門子。
其實早在五、六歲就開始接觸影視文化的他，家裡不但是全村第一個擁有彩色電視機的家庭，更住在電影院附近，「去電影院就像走灶腳一樣。」音樂聽得不少、電視節目無所不看，更喜歡翻閱各式各樣的報章雜誌，圖像化吸收各種雜學知識，養成他敏銳而多重的觸角。
直至今日，資訊爆炸的時代，他更是跟上每一個潮流趨勢，早在Podcast如雨後春筍蓬勃前，他就開始聽國內外Podcast內容，聽到現在都以2倍速播放來快速吸收新知，「其實快速聽，可以更專心」湯昇榮笑著說，這幾年終於可以漸漸擺脫「資訊焦慮」。
從第一線記者到節目經理，看見土地的故事
湯昇榮自言是個「先廣，才深」的人，「我都是先什麼都接觸，先廣；深化的內容是慢慢累積的。」在影視產業深耕數十年，他自我修煉的腳步一直沒有趨緩，每一個成就都有他過去的累積。
就讀世新大學廣播電視科（現為電視電影學系）時，湯昇榮遇上電視台正蓬勃發展的時代，當同學畢業後紛紛搶進電視圈工作，他卻選擇在宜蘭擔任地方記者，「站在第一線，跟土地的脈動是最接近的，兇案現場得去、哈密瓜田也去，大大打開了我的視野。」
湯昇榮笑稱過往「看得寬」的記者生涯積累，讓他現在擔任管理職時總是「管得寬」。回台北在電視台工作後，最高紀錄曾手上同時有九個節目在進行，兒童、音樂、Call-in、料理節目都做過，也製播大型晚會、直播節目。
1997年湯昇榮開始在大愛電視台擔任總監，除了做客家節目、也做原住民節目，在相對冷門、小眾的平台中，他認為更有多方嘗試創新的機會。
在客家電視台擔任副台長與節目經理時，因為相對沒有包袱，讓他可以大膽嘗試突破性的節目，在偶像劇當道時，他就嘗試做篇幅短的類型劇，也讓客家電視台的節目走向國際，並採用優秀、具有實力的劇場演員演出影視劇集，像是吳慷仁、溫昇豪、莫子儀、嚴藝文、謝瓊煖等，培養至今仍非常活耀的明星演員。
縱然客家電視台的資源並不豐盛，但他相信「Content is always king」，選擇投資在劇本開發，花幾年的時間熬一部好的劇本，對他而言，比貿然將資金直接快速的投向拍攝風險小得多。
趨勢觀察、超前部署，找到發力點的關鍵思維
湯昇榮似乎都碰上了對的時機，無論是電視台正要起飛，或台劇浪潮襲來。「時勢造英雄或英雄造時勢，我覺得是相輔相成的。」湯昇榮認為最主要的是趨勢的掌握和執行力。
在客家電視台時，2007年，他剛接觸HD拍攝的技術，就決定立刻實踐，爭取每集額外6-8萬HD製作成本，自製第一部HD規格作品《大將徐傍興》。直到10年後台灣HD普及時，客家電視台早已準備好海量高規格的節目內容可以立刻提供播放，搶得了市場先機。
全球串流平台龍頭之一Netflix於2016年進場台灣，同年湯昇榮加入瀚草影視，頭一年他就把目標放在「把節目內容推上國際平台Netflix」，三年後，影集《誰是被害者》實踐了他的野望。
2008年在客家電視台著重劇本的策略，也讓他在瀚草後成立英雄旅程公司，2018年，讓瀚草、英雄旅程共同經營「野草計畫」，持續養育好的故事。
湯昇榮觀察到韓國影視近年的成功，除了國家戰略資源傾力推動下，「學習美國的影視工業化管理模式更是關鍵」，因此他結合在電視台擔任主管的管理經驗，推動瀚草以系統化的工作模式來「管理創意」，建立紮實、穩定的工作模式，希望透過嚴謹的管理讓內容能夠被量產。策略思考、趨勢觀察是最重要的。如果可以看得更前面，就可以走到好的境界。
這幾年台劇大爆發，高品質、高收視的戲劇作品盡出，湯昇榮經手的戲劇就有《火神的眼淚》、《茶金》、《麻醉風暴2》在列。同樣的，他看到的是趨勢。「《麻醉風暴2》以不同於以往偶像劇主流的路線，打造職人類型劇，在無線台和有線台聯播，皆獲得好的口碑與收視率，讓製作與觀眾兩端都對台劇有更多想像。」
《麻醉風暴2》對湯昇榮而言是至關重要的作品。台劇爆發與OTT平台的興盛有密切的關連，他也觀察到產業版圖的移動。過往由電視台掌權製作戲劇的模式已經逐漸轉為「由下而上」，由製作公司主導、製作出高品質的戲劇，獲得好口碑和收視率，再回頭讓電視台、投資者對非偶像劇的台劇有更多信心投資，政府更樂於給予補助，加快量能。
在影視武林中，披荊斬棘、開展格局
在瀚草耕耘了幾年，湯昇榮也開始想把瀚草帶往另一個境界，將瀚草影視升格為「瀚草文創GrX」。化用當初經營電視台的思維，他希望把瀚草這間製作公司當作平台來經營，尋找更多的夥伴製作內容，並且持續用紮實的管理方法同步開發、進行多種案子。今年，瀚草也發起私募基金「合影視」，目的是解決影視製作的資金周轉困境。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。