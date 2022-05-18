【專訪】台劇王牌製作人湯昇榮：內容永遠是王道，如果可以看得更前面，就可以走到更好的境界

文：謝璇

走進湯昇榮在「瀚草影視」（後簡稱：瀚草）的辦公室，沿著牆立滿他從2016年加入後經手的影視作品海報，從第一部《麻醉風暴2》一直到立下歷史戲劇標竿的《茶金》，幾乎每一張都集滿華麗卡司的簽名，彷彿標誌他在影視產業豐富的經驗積累。

在他身後則是一面書櫃，影視書籍從短片製作、導演功課到最新趨勢VR無所不包，書籍類型橫跨歷史、文學、文化，隱隱暗示湯昇榮對世界豐沛的好奇心。

在業界人稱「湯哥」的王牌影視製作人湯昇榮，回想起童年往事總笑說「我是個奇怪的小孩」，成長在苗栗、身為客家人的他，鄰家卻是軍營和眷村，因此總是和外省小孩玩在一起，還曾有父親的軍醫朋友，會帶著歌仔戲女伶偶爾到家裡唱戲串門子。

其實早在五、六歲就開始接觸影視文化的他，家裡不但是全村第一個擁有彩色電視機的家庭，更住在電影院附近，「去電影院就像走灶腳一樣。」音樂聽得不少、電視節目無所不看，更喜歡翻閱各式各樣的報章雜誌，圖像化吸收各種雜學知識，養成他敏銳而多重的觸角。

直至今日，資訊爆炸的時代，他更是跟上每一個潮流趨勢，早在Podcast如雨後春筍蓬勃前，他就開始聽國內外Podcast內容，聽到現在都以2倍速播放來快速吸收新知，「其實快速聽，可以更專心」湯昇榮笑著說，這幾年終於可以漸漸擺脫「資訊焦慮」。

從第一線記者到節目經理，看見土地的故事

湯昇榮自言是個「先廣，才深」的人，「我都是先什麼都接觸，先廣；深化的內容是慢慢累積的。」在影視產業深耕數十年，他自我修煉的腳步一直沒有趨緩，每一個成就都有他過去的累積。

就讀世新大學廣播電視科（現為電視電影學系）時，湯昇榮遇上電視台正蓬勃發展的時代，當同學畢業後紛紛搶進電視圈工作，他卻選擇在宜蘭擔任地方記者，「站在第一線，跟土地的脈動是最接近的，兇案現場得去、哈密瓜田也去，大大打開了我的視野。」

Photo Credit: 瀚草文創GrX提供 在70年代台灣電視台開放的當口，湯昇榮選擇在宜蘭地方電視台擔任第一線記者。

湯昇榮笑稱過往「看得寬」的記者生涯積累，讓他現在擔任管理職時總是「管得寬」。回台北在電視台工作後，最高紀錄曾手上同時有九個節目在進行，兒童、音樂、Call-in、料理節目都做過，也製播大型晚會、直播節目。

1997年湯昇榮開始在大愛電視台擔任總監，除了做客家節目、也做原住民節目，在相對冷門、小眾的平台中，他認為更有多方嘗試創新的機會。

在客家電視台擔任副台長與節目經理時，因為相對沒有包袱，讓他可以大膽嘗試突破性的節目，在偶像劇當道時，他就嘗試做篇幅短的類型劇，也讓客家電視台的節目走向國際，並採用優秀、具有實力的劇場演員演出影視劇集，像是吳慷仁、溫昇豪、莫子儀、嚴藝文、謝瓊煖等，培養至今仍非常活耀的明星演員。

縱然客家電視台的資源並不豐盛，但他相信「Content is always king」，選擇投資在劇本開發，花幾年的時間熬一部好的劇本，對他而言，比貿然將資金直接快速的投向拍攝風險小得多。

Photo Credit: 瀚草文創GrX提供 大愛電視台因為擁有自己的衛星，在全世界播出，讓湯昇榮可以一手深耕在地文化、一手放眼國際

趨勢觀察、超前部署，找到發力點的關鍵思維

湯昇榮似乎都碰上了對的時機，無論是電視台正要起飛，或台劇浪潮襲來。「時勢造英雄或英雄造時勢，我覺得是相輔相成的。」湯昇榮認為最主要的是趨勢的掌握和執行力。

在客家電視台時，2007年，他剛接觸HD拍攝的技術，就決定立刻實踐，爭取每集額外6-8萬HD製作成本，自製第一部HD規格作品《大將徐傍興》。直到10年後台灣HD普及時，客家電視台早已準備好海量高規格的節目內容可以立刻提供播放，搶得了市場先機。

全球串流平台龍頭之一Netflix於2016年進場台灣，同年湯昇榮加入瀚草影視，頭一年他就把目標放在「把節目內容推上國際平台Netflix」，三年後，影集《誰是被害者》實踐了他的野望。

2008年在客家電視台著重劇本的策略，也讓他在瀚草後成立英雄旅程公司，2018年，讓瀚草、英雄旅程共同經營「野草計畫」，持續養育好的故事。

湯昇榮觀察到韓國影視近年的成功，除了國家戰略資源傾力推動下，「學習美國的影視工業化管理模式更是關鍵」，因此他結合在電視台擔任主管的管理經驗，推動瀚草以系統化的工作模式來「管理創意」，建立紮實、穩定的工作模式，希望透過嚴謹的管理讓內容能夠被量產。策略思考、趨勢觀察是最重要的。如果可以看得更前面，就可以走到好的境界。

Photo Credit: 瀚草文創GrX提供

這幾年台劇大爆發，高品質、高收視的戲劇作品盡出，湯昇榮經手的戲劇就有《火神的眼淚》、《茶金》、《麻醉風暴2》在列。同樣的，他看到的是趨勢。「《麻醉風暴2》以不同於以往偶像劇主流的路線，打造職人類型劇，在無線台和有線台聯播，皆獲得好的口碑與收視率，讓製作與觀眾兩端都對台劇有更多想像。」

《麻醉風暴2》對湯昇榮而言是至關重要的作品。台劇爆發與OTT平台的興盛有密切的關連，他也觀察到產業版圖的移動。過往由電視台掌權製作戲劇的模式已經逐漸轉為「由下而上」，由製作公司主導、製作出高品質的戲劇，獲得好口碑和收視率，再回頭讓電視台、投資者對非偶像劇的台劇有更多信心投資，政府更樂於給予補助，加快量能。

Photo Credit: 瀚草文創GrX提供 《麻醉風暴2》是湯昇榮在瀚草經手的第一個影集作品

在影視武林中，披荊斬棘、開展格局

在瀚草耕耘了幾年，湯昇榮也開始想把瀚草帶往另一個境界，將瀚草影視升格為「瀚草文創GrX」。化用當初經營電視台的思維，他希望把瀚草這間製作公司當作平台來經營，尋找更多的夥伴製作內容，並且持續用紮實的管理方法同步開發、進行多種案子。今年，瀚草也發起私募基金「合影視」，目的是解決影視製作的資金周轉困境。