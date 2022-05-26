《矢板明夫在台灣「說三道四」》：如果沒有陳水扁當總統的八年，台灣可能變香港

文：矢板明夫

沒有陳水扁的八年，台灣可能變香港

我之前說過，如果沒有陳水扁的八年，今天的台灣可能已經被滲透得滿目瘡痍，說不定和香港沒什麼兩樣了。我想就這個問題再聊幾句。

我認為，陳水扁就像是台灣的李文亮。武漢疫情爆發的時候，李文亮出來警告大家武漢肺炎很危險，但當時大家都不理他。陳水扁在全世界都在說中國經濟好、要前往中國投資的時候，就他一個人出來說中國很危險、中國獨裁且霸道，我們要抗中保台。

但那時候沒人理他，美國人也認為他是麻煩製造者。到了陳水扁下台十年之後，川普這些人才發現，原來中國真的是邪惡的，這時全世界才開始反共保台。然而幾乎沒人記得，陳水扁十年前就這麼做了。關鍵就在於他認識到了本質。

當然，二〇〇〇年以後的中國，表面上相對寬鬆自由，經濟強勢崛起，像一個巨大的磁鐵把香港、台灣、全世界的資本都吸引過去。大量台商正是在陳水扁時代跑到中國去建廠，兩岸的經濟往來逐漸地加強；如果當時是藍色執政，一定比馬英九時代更積極擁抱大陸，不用等到馬英九就完全大開放，到了現在中國跟台灣的經濟已經徹底一體化了。

但至少從李登輝開始到陳水扁時代，他們就設下了很多路障。比如說，中華郵政改為台灣郵政，中國石油改為台灣中油等等。所以說，陳水扁八年來設下的路障，其實大大把兩岸融合的速度減緩，而且減緩得非常大。如果當時台灣沒有陳水扁這樣一個堅持本土價值的政治人物當了八年的總統，台灣也一定早就被磁吸過去了，這是他非常大的貢獻。

馬英九上台以後，花了很大力氣拆除路障。他大約花了七年，拆完路障以後，北京才說他可以來朝貢了，所以等到和習近平在新加坡見面時，已經是二〇一五年了。

如果馬英九的前任不是陳水扁，而是連戰或宋楚瑜，到了他上台的時候或許就不會有什麼路障。那他上台的第一件事，可能就是跑到中國、把酒言歡去了。到最後，兩岸變得更分不開，那麼現在的台灣，可能也在搞「時代革命」了。

對台灣來說，陳水扁做的事情還有一件非常有意義，就是在任內（二〇〇六年）把《國統綱領》給凍結了。他本來是想廢除的，但是在美國壓力下改為凍結，也就是「終止運作」（cease to function）。

可以說，《國統綱領》的凍結是阻止兩岸統一的最大法寶。馬英九上台之後，實際上是想解凍《國統綱領》。但他沒有做，因為凍結起來之後，解凍就需要理由。如果馬英九上台的時候還有《國統綱領》的話，那所有的兩岸政策，都有他可動之處，在推動統一方面就沒有太多約束。

馬英九就任不到半年，就安排中共高官陳雲林首次訪台（二〇〇八年十一月），而之後不到一個星期，陳水扁就被戴上手銬。如果說他們沒有商量過，鬼都不相信。真要說，我認為這其實是一種送見面禮的方式。

馬英九以貪腐的理由抓陳水扁，事實上是因為他的台獨立場。回想起來，這背後自然有中共操作的痕跡。比方說，當時的某位立法委員，天天開記者會爆料扁案，拿出各種內部資料，最後陳水扁果然被關押入獄。後來，這位爆料人士跑到中國去了，現在要求武統台灣。

然而在當時，大家看到的只是一個打黑的立法委員的形象和角色。從這個例子來看，其實很明顯地可以注意到，問題的核心就在於他是為誰工作。

陳水扁曾說過，他跟國民黨打交道時發現，這群人的字典裡面沒有和平的政權交替，只有抄家滅族，只有斬草除根。所以他認為自己是被政治清算。而清算政敵正是國民黨的文化，也是中國的文化。

不可以簡單把他定位成一個貪汙犯

現在的陳水扁完全被定位成一個貪汙犯，我覺得這不是很公平。

我不是說他在經濟上沒有問題，我並不認為扁案完全是冤案。讀過大量相關資料後，按照一個媒體人對法律的理解與常識，我也相信陳水扁在其任內的某些行為的確觸犯了當時的法律，應該受到一定的制裁。但作為歷史人物，應該看到他在台灣的歷史上到底留下了什麼，而不是簡單把他定位成一個貪汙犯。

此外，陳水扁涉及的經濟犯罪的時間點，是台灣從威權過渡到民主的轉型期。當時法律上對政治獻金的規定並不嚴謹，政治人物的守法意識也沒有完全形成。如果用同樣的標準審核同時期的其他政治人物，包括前任總統和陳水扁的競爭對手們，我想應該也會查出問題。只嚴懲陳水扁一人，似乎並不公平。

我在這裡還想提一下國務機要費案。眾所周知，國際政治非常現實，很多外交方面的開銷是沒辦法對外公開的。比如說，美國、日本和歐洲有很多挺台的政治人物，我相信在他們選舉的時候，台灣方面應該都會有所表示，而這些開銷不可能有收據，只能用別的發票來代替。陳水扁在後來的司法過程中，寧可自己受委屈，也沒有將細節公諸於眾，保全了台灣的國際空間。對此，我非常欽佩。

我認為陳水扁是在特定的歷史時期出現的歷史人物，他對台灣整體的社會進步、甚至是東北亞格局的確立，都起了非常巨大的作用。如果當年陳水扁沒出來選總統，或者說當時民進黨派另一個人出來選舉的話，十六年下來，台灣很可能已經變成香港。

正是因為這些路障的存在，給蔡英文的出線提供了條件。正如羅文嘉所說，如果沒有二〇〇〇年的政黨輪替，後面的歷史怎麼走，我們不會知道，而蔡英文也可能不會出線。因為蔡英文加入民進黨，就是在陳水扁時代；當時她擔任陸委會的主委，第一次邁入政壇。