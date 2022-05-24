全台5801所學校停課，12歲以下家長被迫請防疫照顧「無薪假」，立委要求政府研議補償

全台除連江縣授權學校決定要實體上課或是分流外，其他縣市幼兒園、幼兒園、國小、國中、高中，在本週開始幾乎全改為遠距教學一週到27日，全台停課學校達到5801所。由於12歲以下孩童需要成年人陪伴照護，家長請假在家，不能出門上班，也導致更多問題。多位民進黨立委賴品妤、莊競程、陳素月、吳思瑤、賴瑞隆今（23）日舉行記者會替家長請命，建議政府研議，將請防疫假陪孩子的家長列為補償對象。

全台大停課家長叫苦連天

因應本土疫情，教育部授權學校可依所在地縣市防疫措施辦理，許多學校改採線上授課。但根據兒少法，不得使12歲以下孩童獨處，需有1名成人陪同，連帶衍生家長請防疫照顧假和無法上班等情形。

立委們指出，根據教育部的統計資料，國小及幼兒園學童的染疫人數合計超過7萬人，許多家長因為孩子停課而必須請假照顧，對許多家庭將會是很大的負擔。假如孩童停課反覆，也連帶影響家長工作，且「防疫照顧假」於一般民間企業多為「無薪假」，對於勞工的家庭收入會進一步造成衝擊影響。

《關鍵評論網》訪問2位家中有國小學童的家長。家長A表示，他們是雙薪家庭，工作型態也很難完全遠距，有幾天他在家工作，一邊工作還要一邊陪小孩上視訊課程，上課有時候很吵，或是孩子無法專注等，實在很難做到一邊做自己的工作。如果兩人都出門工作讓小孩自己在家，就得請保母到家裡顧小孩，除了又增加一筆開銷，其實保母也不一定會使用視訊上課的軟體，有時候還得透過電話隔空協助保母，小孩才有辦法好好上課。

家長B則表示，他的公司請防疫照顧假是不給薪水的，到目前為止孩子學校停課狀況反覆，「停停復停停」，不少學生停課完復課後，又有同學確診馬上又停課；他這段時間已經因為學校停課，跟公司請了很多假，影響工作進度之外，接下來更可能得用上自己的特休假來顧孩子，實在很無奈。

賴品妤表示，今年的狀況比去年的更複雜，去年有些企業分流、居家上班，又有發放孩童家庭防疫補貼。今年與病毒共存的政策下，分流或居家上班的情況減少很多，對於孩童停課連帶的影響又沒有相關的補貼或補助，家長要面臨的困境比去年嚴重許多。政府應將家長列入補償對象。

立委賴瑞隆外說，因應疫情全台灣上千所都所學校改採線上教學，由於12歲以下孩童須由家長陪伴，但許多家長請假在家無法取得居家隔離書，暫停工作期間沒有收入恐衍生經濟壓力。行政院與各部會儘快整合出補償方案，協助年輕父母度過難關。

陳素月直言，很多學校都已經暫停兩週以上的實體課程，許多年輕父母不但家庭照顧假請完，甚至已經請到防疫照顧假，而不論是家庭照顧假或是防疫照顧假，都是無薪假；請假會對家庭收入造成實質的影響。有鑑於目前疫情蔓延的速度已經超過去年三級警戒的情況，雖然政府極力保持社會的正常運作，但是對遭受孩童停課的父母來說，他們的負擔跟去年相比是毫無差別，建議政府給予12歲以下學童的家庭適當防疫補償。

吳思瑤指出，防疫照顧假制度設計雖是保障勞工工作權不受影響，但沒有強制規範雇主是否支付薪資，建議政府比照防疫補償金的精神，酌予12歲以下停課兒童的家長給予部分補助，或是提供政策誘因鼓勵企業應支薪給有防疫照顧需求的員工，讓企業一起「守疫情撐家長」。

勞動部：雇主如果有支薪，可享有報稅優惠

勞動部表示，若學生暫停實體課程及請防疫假期間，家長需照顧學生得申請「防疫照顧假」，不過因疫情無法歸責於雇主，因此防疫照顧假不強制雇主支薪。依《性別工作平等法》規定，受雇者家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故需要親自照顧者，也可以選擇申請「家庭照顧假」，一年共有7天可以申請，薪資計算則依照事假辦理，與事假合計一年不得超過14天。

勞動部表示，勞工在請防疫照顧假、家庭照顧假期間，雇主皆不可視為缺勤影響全勤獎金和考績。除了上述兩種假別外，勞動部也說勞工也可以運用自身假別，例如特休、事假等在家照顧孩童。

另外，雇主若在勞工請防疫照顧假期間有支薪，將依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，當年度所得稅申報可就支付員工防疫照顧假期間薪資費用的200%自申報當年度所得稅之所得額扣除。

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核稿編輯：翁世航