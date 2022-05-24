全台5801所學校停課，12歲以下家長被迫請防疫照顧「無薪假」，立委要求政府研議補償
我們想讓你知道的是
不論是家庭照顧假或是防疫照顧假，都是無薪假；請假會對家庭收入造成實質的影響。
全台除連江縣授權學校決定要實體上課或是分流外，其他縣市幼兒園、幼兒園、國小、國中、高中，在本週開始幾乎全改為遠距教學一週到27日，全台停課學校達到5801所。由於12歲以下孩童需要成年人陪伴照護，家長請假在家，不能出門上班，也導致更多問題。多位民進黨立委賴品妤、莊競程、陳素月、吳思瑤、賴瑞隆今（23）日舉行記者會替家長請命，建議政府研議，將請防疫假陪孩子的家長列為補償對象。
全台大停課家長叫苦連天
因應本土疫情，教育部授權學校可依所在地縣市防疫措施辦理，許多學校改採線上授課。但根據兒少法，不得使12歲以下孩童獨處，需有1名成人陪同，連帶衍生家長請防疫照顧假和無法上班等情形。
立委們指出，根據教育部的統計資料，國小及幼兒園學童的染疫人數合計超過7萬人，許多家長因為孩子停課而必須請假照顧，對許多家庭將會是很大的負擔。假如孩童停課反覆，也連帶影響家長工作，且「防疫照顧假」於一般民間企業多為「無薪假」，對於勞工的家庭收入會進一步造成衝擊影響。
《關鍵評論網》訪問2位家中有國小學童的家長。家長A表示，他們是雙薪家庭，工作型態也很難完全遠距，有幾天他在家工作，一邊工作還要一邊陪小孩上視訊課程，上課有時候很吵，或是孩子無法專注等，實在很難做到一邊做自己的工作。如果兩人都出門工作讓小孩自己在家，就得請保母到家裡顧小孩，除了又增加一筆開銷，其實保母也不一定會使用視訊上課的軟體，有時候還得透過電話隔空協助保母，小孩才有辦法好好上課。
家長B則表示，他的公司請防疫照顧假是不給薪水的，到目前為止孩子學校停課狀況反覆，「停停復停停」，不少學生停課完復課後，又有同學確診馬上又停課；他這段時間已經因為學校停課，跟公司請了很多假，影響工作進度之外，接下來更可能得用上自己的特休假來顧孩子，實在很無奈。
賴品妤表示，今年的狀況比去年的更複雜，去年有些企業分流、居家上班，又有發放孩童家庭防疫補貼。今年與病毒共存的政策下，分流或居家上班的情況減少很多，對於孩童停課連帶的影響又沒有相關的補貼或補助，家長要面臨的困境比去年嚴重許多。政府應將家長列入補償對象。
立委賴瑞隆外說，因應疫情全台灣上千所都所學校改採線上教學，由於12歲以下孩童須由家長陪伴，但許多家長請假在家無法取得居家隔離書，暫停工作期間沒有收入恐衍生經濟壓力。行政院與各部會儘快整合出補償方案，協助年輕父母度過難關。
陳素月直言，很多學校都已經暫停兩週以上的實體課程，許多年輕父母不但家庭照顧假請完，甚至已經請到防疫照顧假，而不論是家庭照顧假或是防疫照顧假，都是無薪假；請假會對家庭收入造成實質的影響。有鑑於目前疫情蔓延的速度已經超過去年三級警戒的情況，雖然政府極力保持社會的正常運作，但是對遭受孩童停課的父母來說，他們的負擔跟去年相比是毫無差別，建議政府給予12歲以下學童的家庭適當防疫補償。
吳思瑤指出，防疫照顧假制度設計雖是保障勞工工作權不受影響，但沒有強制規範雇主是否支付薪資，建議政府比照防疫補償金的精神，酌予12歲以下停課兒童的家長給予部分補助，或是提供政策誘因鼓勵企業應支薪給有防疫照顧需求的員工，讓企業一起「守疫情撐家長」。
勞動部：雇主如果有支薪，可享有報稅優惠
勞動部表示，若學生暫停實體課程及請防疫假期間，家長需照顧學生得申請「防疫照顧假」，不過因疫情無法歸責於雇主，因此防疫照顧假不強制雇主支薪。依《性別工作平等法》規定，受雇者家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故需要親自照顧者，也可以選擇申請「家庭照顧假」，一年共有7天可以申請，薪資計算則依照事假辦理，與事假合計一年不得超過14天。
勞動部表示，勞工在請防疫照顧假、家庭照顧假期間，雇主皆不可視為缺勤影響全勤獎金和考績。除了上述兩種假別外，勞動部也說勞工也可以運用自身假別，例如特休、事假等在家照顧孩童。
另外，雇主若在勞工請防疫照顧假期間有支薪，將依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，當年度所得稅申報可就支付員工防疫照顧假期間薪資費用的200%自申報當年度所得稅之所得額扣除。
延伸閱讀
- 盼政府紓困：高中職以下停課，團膳業每週恐虧4.5億；疫情高原期拉長，觀光餐飲業寒冬再臨
- （更新）【總整理】校園疫情延燒，全國各縣市高中以下遠距教學實施情形一次看
- 《星期天晚上》S1EP9｜疫情期間「自己的小孩自己教」，親子教育有什麼影響？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
零售業瘋跨域，深耕各式消費者的全零售時代到來！
我們想讓你知道的是
PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。
根據資策會《2021-2022民生消費數據力大調查》報告，2022年零售業在相關服務或產品的投資成長最大，從各個品牌的布局來看，這兩年零售業不斷推出新店型或是跨域結合，不管是原先產業別、市場、線上線下的界線都不斷被消弭，往全通路邁進。
跨產業-從女性搶攻家庭客 寶雅也賣五金、3C！
原先以美妝生活用品在女性市場打出一片天的寶雅，在去年也開始拓展旗下商品及服務，推出主打複合式居家用品的電商平台，更橫跨3C家電，此外更成立Youtube頻道《寶家POYA HOME》教導民眾如何運用商品自行解決居家修繕。
跨市場-個人化需求激增 超商跨足生鮮快商務
看好個人化及小家庭需求，統一超商也開設open now便利快超市，以生鮮為主要販賣品項，擴大肉品、海鮮等生鮮商品，也與旗下foodomo串接外送服務，搶攻市區的生鮮需求，未來更可能複製類似店型更多進入社區。全家便利商店也跟進711開設社區生鮮便利新店型「Famisuper」，選址在台北市大安區及新竹竹北的住商混合都會區。新店型專攻小份量、易保存的生鮮商品，也配合都市生活習慣，包括冷凍法式料理及常溫酒櫃（紅酒、白酒、燒酒……）。另外近期也在板橋開設新店，更針對「快行動」、「懶商機」和「綠生活」等目標開發許多新服務，如首創APP訂便當功能，與在地商圈便當品牌合作，可以到全家取貨現做便當，除此之外也導入保溫餐食智能取貨櫃，讓保溫延長，不用擔心錯過用餐時段。此外也因疫情網購興盛，並開發了EC自助寄取功能，還有雙溫功能，讓民眾可以自助拿取包裹，減少等待時間。生鮮快商務市場越來越熱，零售商們也前仆後繼投入，紛紛針對都市型態消費推出新模式。
跨線上線下-疫情渴望接觸 電商開店平台協助開拓全通路布局
電商開店平台shopline近期在台北誠品生活南西店開設實體概念店，集結30間人氣電商品牌，推出三個月快閃實體店，並根據不同波段推出不同主題，如第一波毛孩超市以寵物用品及品牌為主、第二波潮時尚伸展台以穿搭潮流品牌為主，第三波則以城市野餐為主題，販賣戶外露營野餐用品。此外各檔期也與公益團體合作，並搭配社群活動獲得IP贈品，企圖吸引更多消費者上門。一般消費者對於電商購買的疑慮就是沒有辦法接觸到實品，Shopline的做法幫助電商品牌有實際接觸到消費者的機會，開發更多的消費者，對於品牌和電商平台而言是雙贏。
大型電商平台穩紮零售經驗 深耕跨域消費者
根據經濟部統計處的統計，電商市場的銷售成長率又優於整體零售業，原先以3C商品打下電商版圖的PChome 24h購物，近年來也不斷深耕各類消費者市場，根據內部觀察，35-44歲的消費者躍升為今年消費最活躍的族群，年成長率近30%；18-24歲Z世代也有明顯成長，年成長率近20%，2022年整體消費者結構年輕化。掌握這些趨勢，PChome 24h購物也在接下來的檔期調整策略，深耕跨域消費者。以往用首創分會場的情境式購物吸引消費者，今年五月檔期又再進一步讓分會場界限消失，以不同角色類型的媽媽區分，給予消費者送禮建議，從3C到美妝通通都有，集結不同品類商品，在會場內也藉由產品跨域來滿足消費者不同需求！「520」5月20日檔期也將目標受眾擴及到所有想表達愛的對象，以柔性訴求來溝通跨域消費者，不同於過往市場單純向女性或媽媽背景的消費者喊話，有機會持續提升新客群。
除此之外，PChome 24h購物今年也特別與皓式宅食工作室跨域合作，推出「藍帶主廚到你家」饗宴料理餐盒，讓消費者在今年母親節不用冒著疫情的危險出門慶祝，在家也能享受星級料理，滿足高消費族群的精緻味蕾。另外，也推出「Lofi Mom」特別企劃，將媽媽的叨念聲如「出來吃飯！」、「又把家當飯店！」等熟悉的語句融入chill beats中，搭配日系動畫並結合母親愛用好物進一步呈現商品，嶄新的跨域行銷手法令人耳目一新！
在這些操作下，PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。
無論是實體或是電商起家的零售業不斷在嘗試跨域，提供更多通路和服務，未來的全零售時代將會提供消費者什麼樣的新局面，讓我們拭目以待。
本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。