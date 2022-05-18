鴻海積極布局電動車產業，與馬來西亞企業合資在當地蓋12吋廠晶圓廠，產能直逼台積電熊本廠

鴻海在電動車產業積極布局，朝「向電動動力、電池與半導體」3大戰略目標邁進。昨（17）日由馬來西亞企業DNex公布，將和鴻海旗下子公司Big Innovation Holdings Limited，計劃成立合資企業「JVCo」，營運新的12吋晶圓製造廠，產能直逼台積電熊本廠，外傳耗資達上千億新台幣。

17日DNex發出聲明稿指出，鴻海啟動半導體大投資，將與其興建月產能4萬片的12吋晶圓廠，鎖定28與40奈米成熟製程，目前確切場址仍未定。

根據合作備忘錄指出，DNex和鴻海將共同決定在馬來西亞的新工廠地點，以及計畫後續的融資問題，還有新廠房的關鍵管理層等。

《經濟日報》對此描述，本次DNex投資案關鍵在於，規模僅次於台積電熊本廠的5.5萬片，業界以目前市場行情估算，投入建廠的金額至少千億元起跳，凸顯鴻海集團在半導體領域的企圖心。

黃伯堃分析，鴻海掌握新竹6吋廠，日本8吋廠，還有馬來西亞8吋廠，現再擴大投資12吋廠，完整了各種IC應用的布局，更有效為客戶客製化電動車，同時增加生產大型、小型乃至微型載具的能力。

更重要的是，鴻海的生產重心逐漸脫離中國轉向東南亞。他強調，未來東南亞將是鴻海原料、半導體封測和下游組裝的重鎮，台灣則成為設計、關鍵汽車零組件平台的重要出海口。

鴻海在電動車產業的布局

2020年3月是鴻海發展電動車的重要階段。當時鴻海突然對外發表和台灣裕隆汽車合作，簽訂協議推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，對外公告鴻海在電動車上正式進入衝刺階段。

隨後，鴻海再和國巨集團合作，將進一步強化鴻海發展「3+3」，也就是「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域的重要布局。

國巨集團董事長陳泰銘當時說：「電動車關鍵零組件，還有5G科技與特殊半導體封裝測試，未來雙方價值將倍數成長。」

這場合作記者會下，除了陳泰銘出席外，還包含了國巨集團旗下的奇力新郭耀井執行長、凱美電機翁啟勝董事長、同欣電子呂紹萍總經理，共同參與此次策略結盟。

這意味著，鴻海要打通被動元件、鋁質電解電容、變壓器，還有陶瓷電路板及高頻無線通訊模組，而此些都是電子產品、電池以及通訊衛星的關鍵零組件。

2020年10月16日，鴻海科技日上一座電動車底盤把擺放上顯眼的舞台上，引起國內外記者譁然。鴻海劉揚偉董事長當時表示：「鴻海用最少的代價、最短的時間開發所需要的車型。」

Photo Credit: 中央社 鴻海16日舉行科技日活動，推出電動車軟硬體開放平台 。鴻海董事長劉揚偉(右)、裕隆執行長嚴陳莉蓮(左)。（鴻海提供） 中央社記者鍾榮峰傳真109年10月16日。

劉揚偉在會場上向全台相關業者發出「江湖令」，誠邀眾豪傑齊聚，正式宣布推出「MIH EV軟硬體開放平台」，同時也是與裕隆合資的鴻華先進初次亮相，短短不到2年時間該平台已經有數千家參與。

他特別強調：「汽車產業將變成是得『電動動力、電池與半導體』者得天下」。

電動車關鍵是半導體

疫情導致供應鏈中斷，半導體成為了電動車業者急欲掌握的元件，對鴻海而言也是如此。為了確保半導體供貨穩定，2021年5月，鴻海先國巨擴大合作，開發類比半導體產品（簡稱小IC）穩定在動力傳動的布局。

Photo Credit: 中央社 鴻海與國巨5日宣布合資設立國瀚半導體，布局半導體一站式購足服務，鴻海董事長劉揚偉（右）和國巨董事長陳泰銘（左）同框代表雙方簽約。（鴻海與國巨提供） 中央社記者鍾榮峰傳真110年5月5日

同年8月，鴻海說服了非揮發性記憶體旺宏出售新竹科學園區的6吋晶圓廠及設備予鴻海，震驚產業界。

由於6吋晶圓廠屬於落後製程，再加上當時鴻海在日本福山已經有一座8吋廠，再加上也投資馬來西亞8吋晶圓廠，市場認為不符合效益，甚至直指「要喝牛奶就得養一頭牛」？

劉揚偉卻說，電動車目前有三大問題，充電時間太長和續航力不夠，旺宏的6吋晶圓廠可以處理碳化矽（SiC），解決關鍵技術難題。

10月18日，鴻海首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，向外界強調鴻海已經掌握了前進電動車的決心，並且成功統合半導體、模具和精密零組件的能力。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮說：「一年內端出成果，讓人見識到鴻海速度。」

資深投資人黃伯堃強調，鴻海的野心並不止於組裝代工，也在上游的原料下足苦心，其中印尼、泰國以及印度等原物料大國的合作，展現了要對產業垂直整合的布局，也呼應了劉揚偉說的電動動力、電池與半導體3大戰略方向。

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核稿編輯：翁世航