鴻海積極布局電動車產業，與馬來西亞企業合資在當地蓋12吋廠晶圓廠，產能直逼台積電熊本廠
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鴻海掌握新竹6吋廠，日本8吋廠，還有馬來西亞8吋廠，現再擴大投資12吋廠，完整了各種IC應用的佈局，更有效為客戶客製化電動車，同時也增加生產大型、小型乃至微型載具的能力。
鴻海在電動車產業積極布局，朝「向電動動力、電池與半導體」3大戰略目標邁進。昨（17）日由馬來西亞企業DNex公布，將和鴻海旗下子公司Big Innovation Holdings Limited，計劃成立合資企業「JVCo」，營運新的12吋晶圓製造廠，產能直逼台積電熊本廠，外傳耗資達上千億新台幣。
17日DNex發出聲明稿指出，鴻海啟動半導體大投資，將與其興建月產能4萬片的12吋晶圓廠，鎖定28與40奈米成熟製程，目前確切場址仍未定。
根據合作備忘錄指出，DNex和鴻海將共同決定在馬來西亞的新工廠地點，以及計畫後續的融資問題，還有新廠房的關鍵管理層等。
《經濟日報》對此描述，本次DNex投資案關鍵在於，規模僅次於台積電熊本廠的5.5萬片，業界以目前市場行情估算，投入建廠的金額至少千億元起跳，凸顯鴻海集團在半導體領域的企圖心。
黃伯堃分析，鴻海掌握新竹6吋廠，日本8吋廠，還有馬來西亞8吋廠，現再擴大投資12吋廠，完整了各種IC應用的布局，更有效為客戶客製化電動車，同時增加生產大型、小型乃至微型載具的能力。
更重要的是，鴻海的生產重心逐漸脫離中國轉向東南亞。他強調，未來東南亞將是鴻海原料、半導體封測和下游組裝的重鎮，台灣則成為設計、關鍵汽車零組件平台的重要出海口。
鴻海在電動車產業的布局
2020年3月是鴻海發展電動車的重要階段。當時鴻海突然對外發表和台灣裕隆汽車合作，簽訂協議推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，對外公告鴻海在電動車上正式進入衝刺階段。
隨後，鴻海再和國巨集團合作，將進一步強化鴻海發展「3+3」，也就是「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域的重要布局。
國巨集團董事長陳泰銘當時說：「電動車關鍵零組件，還有5G科技與特殊半導體封裝測試，未來雙方價值將倍數成長。」
這場合作記者會下，除了陳泰銘出席外，還包含了國巨集團旗下的奇力新郭耀井執行長、凱美電機翁啟勝董事長、同欣電子呂紹萍總經理，共同參與此次策略結盟。
這意味著，鴻海要打通被動元件、鋁質電解電容、變壓器，還有陶瓷電路板及高頻無線通訊模組，而此些都是電子產品、電池以及通訊衛星的關鍵零組件。
2020年10月16日，鴻海科技日上一座電動車底盤把擺放上顯眼的舞台上，引起國內外記者譁然。鴻海劉揚偉董事長當時表示：「鴻海用最少的代價、最短的時間開發所需要的車型。」
劉揚偉在會場上向全台相關業者發出「江湖令」，誠邀眾豪傑齊聚，正式宣布推出「MIH EV軟硬體開放平台」，同時也是與裕隆合資的鴻華先進初次亮相，短短不到2年時間該平台已經有數千家參與。
他特別強調：「汽車產業將變成是得『電動動力、電池與半導體』者得天下」。
電動車關鍵是半導體
疫情導致供應鏈中斷，半導體成為了電動車業者急欲掌握的元件，對鴻海而言也是如此。為了確保半導體供貨穩定，2021年5月，鴻海先國巨擴大合作，開發類比半導體產品（簡稱小IC）穩定在動力傳動的布局。
同年8月，鴻海說服了非揮發性記憶體旺宏出售新竹科學園區的6吋晶圓廠及設備予鴻海，震驚產業界。
由於6吋晶圓廠屬於落後製程，再加上當時鴻海在日本福山已經有一座8吋廠，再加上也投資馬來西亞8吋晶圓廠，市場認為不符合效益，甚至直指「要喝牛奶就得養一頭牛」？
劉揚偉卻說，電動車目前有三大問題，充電時間太長和續航力不夠，旺宏的6吋晶圓廠可以處理碳化矽（SiC），解決關鍵技術難題。
10月18日，鴻海首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，向外界強調鴻海已經掌握了前進電動車的決心，並且成功統合半導體、模具和精密零組件的能力。
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮說：「一年內端出成果，讓人見識到鴻海速度。」
資深投資人黃伯堃強調，鴻海的野心並不止於組裝代工，也在上游的原料下足苦心，其中印尼、泰國以及印度等原物料大國的合作，展現了要對產業垂直整合的布局，也呼應了劉揚偉說的電動動力、電池與半導體3大戰略方向。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。