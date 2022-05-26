《刪拾就定位，每走一步都珍貴》：那些年， 慣主管們所說的那些職場「驚」句

文：蔡侑霖（Danny Tsai）

那些年， 慣主管們所說的那些職場「驚」句

不知道從何時開始，「加班」二字，變成審核新進員工的資質優劣、對於公司是否忠誠、年終績效的標準，甚至成為是否有機會成為下一個主管的憑據。但加班的背後，深藏了公司中值得詬病的制度及文化問題。就算員工有勞基法的保障，以時數報上薪資，但許多公司卻打著「責任制」來占盡員工便宜，先打卡下班仍得繼續工作。

過往身為工作狂的我也會扛著筆電回家，手機綁定私人及公司郵件信箱，後來身體及精神每況愈下，過了好一陣子渾渾噩噩的生活。現在的我，在下班時間的半小時內離開，放心得讓自己好好下班，讓我找回自己的靈魂、生活的步調，下班仍看見夕陽餘暉如沐春風，「爽」就是用來形容當下雀躍的心情。

下班後，「好好生活」正是你的工作。你可以好好吃頓晚餐，吃完飯也能追一部喜歡美劇，稍晚可以一邊做運動、一邊聽一張舒心的專輯；睡前，你可以放鬆地洗個澡、看一本書來培養睡意，和另一半講電話，然後安心地睡上一覺，肯定少有機會讓你焦慮或失眠。以前，這些生活日常根本一個也無法實現，每天只有無趣排程的四部曲：起床刷牙、工作開會、吃飯洗澡、睡覺失眠。

於是，當現代的年輕人用力、消極地罵加班這一件事，我何嘗不是刻苦銘心地感同身受？沒有什麼比「生活」更重要，我也明白大家想要爭取的是什麼，想要平反什麼。

「共體時艱，一同加班吧！」

被強迫加班，誰的臉色都會垮下來，只得向美好夜晚說再見。但是，一旦擺出了臭臉，打馬虎眼交差了事，事情肯定做不好，若主管上司還進一步要求「謹慎完美、品質第一」真的就更令人吃不消。

無論負責什麼樣的職務，沒有員工會願意每天犧牲私人時間加班。我們也要認清一個事實：個人的生活品質、家庭及關係，永遠都勝過工作。然而，資方這端的主管老闆，更不該打著「責任制」來綁架員工的私人領域，甚至是人生。以升遷加薪、績效評估作為威脅，都不是正規或健康的公司文化。

沒有人喜歡加班。不加班的前提不是因為想擺爛、多報時數賺津貼、當起公司薪水小偷，而是人生不該只剩下工作，若生活只剩下證明工作能力多棒，只會讓人感到哀戚。工作的本意是以收入來支撐生活，讓自己及家人的生活品質可以更好，好的生活樣貌使人感到幸福與快樂，如果全盤投入工作，失去品質及快樂，你的人生還有什麼意思？甚至，你也只是工作機器人，無心地以齒輪運行著。

加班不是員工勤勉認真，是公司管理政策有問題

常態來看，離職率的高低，能以員工的加班頻率來觀察，甚至能檢視制度的完整度，及公司的遠程發展。另一方面，職員當然也會以這點來評估公司是否可以長期久待。加班成了最真實的數據，道出多數公司的內部管理問題、組織主管帶人方式的瑕疵，還是該企業現在及未來是否有最重要的資產——即一票願意全力支援公司的優異員工。事實上，沒有一間公司願意承認自己管理上有問題，若公司氣氛不佳，主管之間有私下的潛規則，歪風只會持續如此。

有趣地，公司面試官進行面試時問：「你願意配合責任制加班嗎？」你若是回答「願意」就會將錄取的機率提升至二○％；若回答「不願意」或「可能無法配合」的話，哪怕你能力再好，被錄取的機率也微乎其微，因為你的加入可能就此破壞公司既有的「傳統」、老鳥的「文化」，這就是許多公司的詬病，怕你不配合加班，也進而影響其他無薪責任職的人，這是許多主管及老闆內心不敢說出的事實。

體質不健康的公司都有一種態度，總認為「榨乾用盡人才」就能帶來最高產值。反過來看，人才若被過度消耗，也端不出好菜為公司貢獻，無償為組織付出不再是選項，眼下只得離職。但員工也並非毫無選項，人才一旦死了心、被榨乾，無論是被拋棄或主動要離開，也只是讓制度更加腐化，減少更多值得的人才，這損失莫大。心死了，就沒有意願再付出，還能談什麼呢？

加班再加班，減去的只是健康

有些主管不時打著「共體時艱」、「公司要求」的名號，帶頭要下屬一起加班，殊不知許多問題並非在下屬身上，病灶就來自這些主管的謊言。假設，主管是三心二意的人，他作為主管得要知道底線，向上與老闆溝通清楚；客戶如果立場不明、回來拉扯，就得想辦法與客戶說明規則；供應商或工廠老是愛延遲，就要整合問題，明定賞罰；員工長期工作量暴增，就要請人資開職缺；若是有突如其來的專案進來，更該提早安排輕重緩急的順序，而非一切照單全收。

換句話說，若是基於公司制度產生的問題，根本不是下屬員工的管轄職務範圍，該協調問題的人是主管。要求加班再加班，減去的只是健康。工作永遠都不會有全部完成的時候，拉長時間來加班，只是讓下屬員工更慵懶厭世，而主管也沒做好該完成的本分。

身為主管，應該要好好協助員工，釐清工作重點，若是不明方向及工作方式，往往本身經驗和能力未到位的員工就難更難以達到主管所要求的標準了。慣性加班的職場傳統，其實更表明了一件事：「你的主管有管理上的問題」。

身為主管，要判斷下屬的職能並放到正確位置，面對共同的困難也有積極解決的耐心，並非不明事理地要下屬無薪奉獻時間及體力，而逃避自己的管理問題。主管們若想要留住人，要帶人、帶心，否則到頭來還是苦到自己，也造成對公司的無形傷害及內耗。想要當個好主管，將心比心才能帶好下屬，讓他們能為公司帶來適切的貢獻。