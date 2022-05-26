《刪拾就定位，每走一步都珍貴》：那些年， 慣主管們所說的那些職場「驚」句
我們想讓你知道的是
身為主管，應該要好好協助員工，釐清工作重點，若是不明方向及工作方式，往往本身經驗和能力未到位的員工就難更難以達到主管所要求的標準了。慣性加班的職場傳統，其實更表明了一件事：「你的主管有管理上的問題」。
文：蔡侑霖（Danny Tsai）
那些年， 慣主管們所說的那些職場「驚」句
不知道從何時開始，「加班」二字，變成審核新進員工的資質優劣、對於公司是否忠誠、年終績效的標準，甚至成為是否有機會成為下一個主管的憑據。但加班的背後，深藏了公司中值得詬病的制度及文化問題。就算員工有勞基法的保障，以時數報上薪資，但許多公司卻打著「責任制」來占盡員工便宜，先打卡下班仍得繼續工作。
過往身為工作狂的我也會扛著筆電回家，手機綁定私人及公司郵件信箱，後來身體及精神每況愈下，過了好一陣子渾渾噩噩的生活。現在的我，在下班時間的半小時內離開，放心得讓自己好好下班，讓我找回自己的靈魂、生活的步調，下班仍看見夕陽餘暉如沐春風，「爽」就是用來形容當下雀躍的心情。
下班後，「好好生活」正是你的工作。你可以好好吃頓晚餐，吃完飯也能追一部喜歡美劇，稍晚可以一邊做運動、一邊聽一張舒心的專輯；睡前，你可以放鬆地洗個澡、看一本書來培養睡意，和另一半講電話，然後安心地睡上一覺，肯定少有機會讓你焦慮或失眠。以前，這些生活日常根本一個也無法實現，每天只有無趣排程的四部曲：起床刷牙、工作開會、吃飯洗澡、睡覺失眠。
於是，當現代的年輕人用力、消極地罵加班這一件事，我何嘗不是刻苦銘心地感同身受？沒有什麼比「生活」更重要，我也明白大家想要爭取的是什麼，想要平反什麼。
「共體時艱，一同加班吧！」
被強迫加班，誰的臉色都會垮下來，只得向美好夜晚說再見。但是，一旦擺出了臭臉，打馬虎眼交差了事，事情肯定做不好，若主管上司還進一步要求「謹慎完美、品質第一」真的就更令人吃不消。
無論負責什麼樣的職務，沒有員工會願意每天犧牲私人時間加班。我們也要認清一個事實：個人的生活品質、家庭及關係，永遠都勝過工作。然而，資方這端的主管老闆，更不該打著「責任制」來綁架員工的私人領域，甚至是人生。以升遷加薪、績效評估作為威脅，都不是正規或健康的公司文化。
沒有人喜歡加班。不加班的前提不是因為想擺爛、多報時數賺津貼、當起公司薪水小偷，而是人生不該只剩下工作，若生活只剩下證明工作能力多棒，只會讓人感到哀戚。工作的本意是以收入來支撐生活，讓自己及家人的生活品質可以更好，好的生活樣貌使人感到幸福與快樂，如果全盤投入工作，失去品質及快樂，你的人生還有什麼意思？甚至，你也只是工作機器人，無心地以齒輪運行著。
加班不是員工勤勉認真，是公司管理政策有問題
常態來看，離職率的高低，能以員工的加班頻率來觀察，甚至能檢視制度的完整度，及公司的遠程發展。另一方面，職員當然也會以這點來評估公司是否可以長期久待。加班成了最真實的數據，道出多數公司的內部管理問題、組織主管帶人方式的瑕疵，還是該企業現在及未來是否有最重要的資產——即一票願意全力支援公司的優異員工。事實上，沒有一間公司願意承認自己管理上有問題，若公司氣氛不佳，主管之間有私下的潛規則，歪風只會持續如此。
有趣地，公司面試官進行面試時問：「你願意配合責任制加班嗎？」你若是回答「願意」就會將錄取的機率提升至二○％；若回答「不願意」或「可能無法配合」的話，哪怕你能力再好，被錄取的機率也微乎其微，因為你的加入可能就此破壞公司既有的「傳統」、老鳥的「文化」，這就是許多公司的詬病，怕你不配合加班，也進而影響其他無薪責任職的人，這是許多主管及老闆內心不敢說出的事實。
體質不健康的公司都有一種態度，總認為「榨乾用盡人才」就能帶來最高產值。反過來看，人才若被過度消耗，也端不出好菜為公司貢獻，無償為組織付出不再是選項，眼下只得離職。但員工也並非毫無選項，人才一旦死了心、被榨乾，無論是被拋棄或主動要離開，也只是讓制度更加腐化，減少更多值得的人才，這損失莫大。心死了，就沒有意願再付出，還能談什麼呢？
加班再加班，減去的只是健康
有些主管不時打著「共體時艱」、「公司要求」的名號，帶頭要下屬一起加班，殊不知許多問題並非在下屬身上，病灶就來自這些主管的謊言。假設，主管是三心二意的人，他作為主管得要知道底線，向上與老闆溝通清楚；客戶如果立場不明、回來拉扯，就得想辦法與客戶說明規則；供應商或工廠老是愛延遲，就要整合問題，明定賞罰；員工長期工作量暴增，就要請人資開職缺；若是有突如其來的專案進來，更該提早安排輕重緩急的順序，而非一切照單全收。
換句話說，若是基於公司制度產生的問題，根本不是下屬員工的管轄職務範圍，該協調問題的人是主管。要求加班再加班，減去的只是健康。工作永遠都不會有全部完成的時候，拉長時間來加班，只是讓下屬員工更慵懶厭世，而主管也沒做好該完成的本分。
身為主管，應該要好好協助員工，釐清工作重點，若是不明方向及工作方式，往往本身經驗和能力未到位的員工就難更難以達到主管所要求的標準了。慣性加班的職場傳統，其實更表明了一件事：「你的主管有管理上的問題」。
身為主管，要判斷下屬的職能並放到正確位置，面對共同的困難也有積極解決的耐心，並非不明事理地要下屬無薪奉獻時間及體力，而逃避自己的管理問題。主管們若想要留住人，要帶人、帶心，否則到頭來還是苦到自己，也造成對公司的無形傷害及內耗。想要當個好主管，將心比心才能帶好下屬，讓他們能為公司帶來適切的貢獻。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）