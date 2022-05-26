《刪拾就定位，每走一步都珍貴》：在休息時間與工作上的人「暫停聯繫」，這是自愛也是自重

文：蔡侑霖（Danny Tsai）

我們不必是朋友， 職場保持社交距離才是美德

職場上的關係，得要長期花上一些心思經營的互動，小心翼翼、相敬如賓已是必然。只是，有些人即使花了時間及力氣，終究被嫌棄到臭頭，怎麼做都不對、不甚滿意，導致自己懷疑人生，認知糟透了、無藥醫。

Maggie三十歲那一年換了工作，由總公司特助爬升至管理部擔任行銷主任，一路走了十一年時間，忠誠於同一份工作，忠誠於同一個主管，原本意氣風發，但最終變成灰頭苦臉、黯淡無光的悲戚上班族，每天進公司就釘在座位上，一坐就是三至四小時，不時覺得自己很差勁，怎麼拚命表現都無法讓主管稱讚、認同，還要不時被主管照三餐責罵，即使不說話，主管厭惡的眼神都會讓她默默泛淚。

難道十一年時間中，她都沒有想要辭退嗎？ Maggie對我說，主管是看著自己成長的啟蒙恩師，如果自己都這麼差勁，還有哪家公司願意收留？甚至，薪水也不會太高、有展望的未來也輪不到自己。於是，她死咬著這份工作，主管也會不時碎念，一再表示Maggie能在這個企業工作是Maggie的榮幸，甚至語帶威脅地表示是自己為Maggie爭取，才有她如今的職位。

每一天接收負面、消極訊息長達八至十小時，每年被如此病態的關係消耗，十一個年頭就這麼陰鬱地浪費了。在日復一日不斷被挑剔、貶低的環境當中，充滿自信的人也終將失去勇氣，充滿能量的人也總會六神無主，欠鬥志的工作心態有如魂不附體的喪屍，被命令所驅使。最後，還是因為丈夫因工作升遷調整工作地點，Maggie才辭去工作，徹底從這場噩夢醒來，展開全新的生活。

離開半年，她才也深刻明白，不是自己有什麼嚴重的心理問題或欠缺工作能力，病灶都是自己的女主管。當時的她只知道一股腦兒地投入工作，並不明白什麼叫情感洗腦、情緒綁架，後來才明白，有些人的確會病態地以責罵的高姿態來強調自身的職場價值。

以「正義」為名的職場魔人，多數欠缺自信和能力，以「磨人」得到爽快

這種透過貶低、欺壓方式來降低他人存在的人，無論主管或同事，成因多是原生家庭及校園教育使然，他們往往長期接收了類似「你很爛、你很糟，你就是錯的」，沒有一件事情順著他的心意，未能得到認同和成就感，於是耳濡目染之下也認為只要挑剔別人，用消極的辯論壓榨真理，才能證明自己。

批評、折磨他人，在他眼裡是得到快樂、看見自我價值的捷徑。貶低別人就能得取高權，被矮化的人就能順從自己的命令，引導對方掉到精心籌謀的布局，這樣就可以控制對方，讓對方乖乖聽話；假設對方反骨、不順從，他們就會再使出更高一級的怒罵及言語威脅，說是惱羞成怒也好，亂了手腳也罷，只要用力打擊你的自尊，直到你的自信心全然瀕臨崩潰，非要看你如任人踩踏的爛泥、看你顏面盡失，才肯善罷甘休。

工作不好可以再找，但身心出了問題就有可能造成一輩子難以癒合的傷害。不管身處何種年紀及階段，健康才可以讓你延續更長遠的職涯；沒有健康，有再多願景也只是空口說白話。切記，不要長期和消極數落、過度挑剔、打壓你的人相處，時間一拉長，精神沒崩潰也只剩下半條命。

工作上若失去表現水準，若始終找不到問題的根源，或許換一份心安理得的工作，調整步伐再出發，你會比較快樂、自在踏實些。

工作不是人生全部，但人生的全部是生活

在人生的每個階段，「工作」二字的定義都不盡相同。剛出社會時，工作是為了證明自己有能力賺錢來維繫生活；數十年後，工作是為了增進生活品質，平衡收支開銷，甚至用來促成長遠的計畫；退休前後的工作，是興趣與實踐額外理想的表現，不與市場及年輕世代背道而馳。

可想而知，工作多是以獲得報酬為第一考量，有餘裕再來妥善規畫理想生活，所以請務必健康、良性地保持正向心態。但生活中，肯定會遇到許多破人、破事，以愛之名打著「我都是為你著想」這種冠冕堂皇的口號，經常輪番上演不負責任的言論，結果讓人矛盾，搞不清是「保護你」還是「控制狂」。

職場上維持社交距離，關係才會走得遠

職場關係就留在職場上，不必晉升為生活中交心的朋友。在同個環境，有大致的目標及共同利益，也有同樣的同事及主管，難免因為自身背景與經歷而產生衝突，好比一言不合的唇齒，再有默契也總有不小心咬到的時候，更何況是朝夕相處共事的人們。

下班了、休假了，就停緩工作上忙碌的節奏，也暫停令人煩躁的職場關係。工作永遠都做不完，但你能未雨綢繆，依「輕重緩急」來計畫出場順序。在休息時間，學會與工作上的人「暫停聯繫」，放過自己的同時，也沒人應當要苛責。這不是你的公司，做到好、做到滿，主管、老闆也不會特意感激你，只會被認定在本分做得好。不如，在工作的期間好好做事。

適時適地切換個人的工作心態，有開機、關機的時候，讓自己能走得更遠，也更健康。與各路的工作夥伴保持一定距離，這是「自愛」也是「自重」，公私分明的狀態，能讓自己「進退有據」，知己才能知彼。

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書籍介紹

本文摘錄自《刪拾就定位，每走一步都珍貴：低薪轉高薪，月薪轉年薪，職場突破瓶頸的高含金量法則》，時報出版

作者：蔡侑霖（Danny Tsai）

30世代前後的職涯專書

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