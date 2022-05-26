《寄生殺人：尼崎連續怪死事件的真相》導讀：直視隱藏於世人身邊的「怪物」
我們想讓你知道的是
比起回答問題，本書的核心或許更在於「提出」問題。這樣做是優是劣，或許見仁見智。然而我以為，沒有解答的問題，往往在我們心中發酵得更久也更長。
文：路那
【導讀】直視隱藏於世人身邊的「怪物」——延續二十五年的尼崎大量殺人事件
震驚世界的犯罪事件
熟悉日本社會文化，或是對重大案件感興趣的人，對二○一一年被揭發的「尼崎大量殺人事件」當有所耳聞，也應該都會聯想到性質相當類似、於二○○二年被發現的「北九州監禁殺人事件」。這兩者的相似性，在於主嫌的角田美代子（尼崎）與松永太（北九州），實際上都以情感控制的手段製造了從犯監禁與殺害被害者的環境。松永太的受害者是其不倫對象的女友緒方純子一家，而角田美代子的受害者則是由其鄰居之女開始，一路以家族同心圓的方式不斷外擴，達到了八、九家以上之多的程度。無論何者，都堪稱怪物家族。
不過，在此必須指出，儘管在被揭發的時序上，尼崎事件較北九州事件要來的晚，然而其暴行的起點，其實遠早於北九州。據目前可知的資料，至少在一九八七年便已有事件周遭的關係人不明失蹤。亦即，至少延續了二十五年以上。也正是在長時間不被揭發的狀況下，才使得角田美代子的羅網比起松永太可說是更加地廣闊、受害人數也因而更為眾多。
尼崎大量殺人事件被察覺的開端，就網路上的資料，會說警方是在尼崎市的一處倉庫裡，發現了一具被塞在鐵桶中以水泥封灌的女屍。此說讓人難以理解的是，為什麼警方會無緣無故地去查一座倉庫？被用以棄屍的倉庫，本身肯定人煙稀少、跡近荒廢。無疑地，警方絕對是掌握了什麼樣的線報，才得以精準地找到這具屍體的吧？那個起點，正是逃出來的受害者——大江香愛。
二○一一年十一月，大江香愛從美代子等人的手中逃出，至派出所報案。這才是一連串事件之所以得以曝光的起點。隨著香愛之母和子遺體在倉庫中被發現，她遭到監禁與虐待的事實也終於引起了警方的強烈關注，此後才揭開了這起犯案時間長達二十五年、被殺或疑似遭虐致死人數高達十一人、受牽連的關係人超過二十人之多的恐怖案件。
為什麼不扭開頭、避開目光就好？
坦白說，在翻開《寄生殺人》的書稿前，我花了好一段時間做心理建設。我知道這個案子牽連甚廣，也知道大概的案情，然而那畢竟是「大概」，不是一整本可能會提及大量虐待或謀殺細節的報導文學。許多人會問，為什麼不扭開頭、避開目光就好了呢？就稱他們為怪物吧。把他們劃為「非人類的」、「難以理解的」、「與我們不同的」，將這些案子關在門外，讓司法系統或者其他隨便哪個該負責的去煩憂。
這樣的心理掙扎，作者小野一光也並非沒有經歷過。在本書中，他便花了一點篇幅在討論自己為什麼直面戰爭，為什麼要採訪殺人犯、一而再、再而三地喚起相關者都巴不得遺忘的記憶與事件？為什麼不去寫一些「正常的」事情、「美好的」事物？小野說，他至今還得不到答案。他只覺得有一股「欲望」推動著他。他說，他不知道這「是黑是白、是對是錯」，但也只好繼續做下去。
我們又為什麼要翻譯呢？為什麼要讀呢？
我想是因為好奇。面對這樣的案子，很難不讓人好奇：何以致此？到底為什麼，這些和我們再相似不過的人會做出這樣的行為？他們的人生在哪裡轉錯了彎？更深層而難以訴諸於口的恐懼則或者是，我們也會嗎？閉上眼睛不聞不問很簡單，然而這樣就能夠讓我們避開生活中一切的不幸嗎？把頭埋進沙子裡，就能看到燦爛的金色陽光嗎？
當然，了解犯罪或試圖去理解罪犯，也難以保證人生就永保安康，難保像事件中再倒楣不過的川村博之，不過是接了個客訴，人生就急轉直下到了地獄。但也許，也許在這些事件被仔細梳理後，會有人開始發現不對頭的徵兆，會有人開始思考還能夠再多做些什麼。
尼崎事件，是日本獨有的犯罪？
若問，為什麼會發生這種事情？許多人便會著眼於文化背景。在中文網路中，談到這件犯罪，不僅會出現日本文化的詳盡分析，更還有指出涉案者多有韓裔背景，藉由在日朝鮮人在遭受歧視下產生的「第三社會」影響與尊長的文化傳統來解釋為什麼此案的時間與範圍跨度如此之大。此類的分析並非毫無道理，然而若將之視為最有詮釋力的解釋，並且得到這與「日本人的文化」有絕對的關連，那麼或將有見樹不見林乃至於製造新一輪國／族歧視的狀況。面對這樣的說法，首先必須要問的便是，這確實是日本獨有的犯罪嗎？
事實上，若讀過豊田正義的《惡魔噬食的靈魂》一書，便會發現此類事件儘管罕有，但絕非一國的「特徵」。豊田正義援引的美國精神科醫師茱迪絲．赫曼便是專研此類心理學，他也以此分析北九州一案中涉案人士的心理狀況。另一方面，經典影片《沉默的羔羊》中水牛比爾的犯案情節，也容易令人聯想到蓋瑞．海德尼克（Gary Heidnik）一案——他綁架、監禁並強暴女性受害人之後，又逼使他的受害者為他誘拐更多受害者。其與北九州乃至於尼崎事件間「精神控制」的相類，亦是昭昭在目。
簡而言之，尼崎大量殺人事件的背後，日本文化與社會背景的影響絕對存在，且對事件中關係者心理的影響甚鉅，然而若單以文化成因作為案件之所以會發生的解釋，則易有過度詮釋，乃至於將之視為「日本獨有的犯罪」、將之他者化後，反向踏入「我們絕對不會有這類犯罪」的思維陷阱。
比起判明「真相」，更核心的是提出問題
前面提過，我在翻開《寄生殺人》之前，頗做了一番心理建設，也預想過也許這本書得看上一段時間。然而出乎我預料之外，我很快且很順地就讀完了，過程中甚至連洗手間都沒有去。我想，這是因為小野一光的書寫吧，他的文字有一種溫和的吸引力。作為調查記者，他的苦惱不像清水潔那樣鮮明，批判也不如他一樣激越。與豊田正義相較，則也沒有那麼確然地以精神理論作為指引，藉此去理解病態人格的取徑。然則，在字裡行間，依然可以讀到他對此案感到的困惑，並為了解開此一困惑而投注的精力。
Tags：
從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
行政院科技會報辦公室 廣告