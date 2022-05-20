【影評】《媽的多重宇宙》：隱藏在混亂生活的三種入口，導演教會我們如何「看」這個世界

文：Catherine

《媽的多重宇宙》開展無數個平行時空宇宙，關於所有「如果當初」的假設與後悔；關於資訊爆炸時代人無以自處的虛無；關於無數個沒有意義的輪迴漩渦，「如何『看』這樣的生活與時代」，「如何『看』這部電影」成了導演留給觀眾的核心問題，它要你好好張開眼睛「看」，看爆炸的生活，看絕望與希望，看看身邊的人，看愛的每一種形式。

這也是為什麼Waymond（關繼威 飾）要在家中四處貼上那些眼睛，他要提醒Evelyn（楊紫瓊 飾），在無以喘息的生活中，不同的視角與敞開而轉動的雙眼，能帶來不一樣的生機。

眼睛幾乎是人接觸世界最直接的入口，透過無所不在的眼珠與相關隱喻，《媽的多重宇宙》給觀眾打開面對生活與世界的不同「入口」，隨之而生千萬種觀法、觀點，匯聚一體——everything everywhere all at once。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

第一種入口——黑色貝果：虛無的漩渦

「一天我感到無聊，於是把所有東西都塞進一顆貝果裡。」（I got bored one day and put everything on a bagel.）

Jobu Tupaki（Stephanie Hsu 飾）的黑色貝果是一顆黑洞，也是通往虛無的入口，它看似駭人，卻在每一次對Evelyn敞開時，深深吸引著她，即便透過手指縫隙望入那無垠深淵，人都感覺要墜進去。

Tupaki口中所言的被塞進貝果裡的「所有東西」，即是「everything」，是生活中爆炸的資訊，對Tupaki／Joy 來說是母親加諸於她身上的所有期待，以及自己無法符合的一切社會標準，所以當她把這些無以承受的「everything」丟出來時，它們被糅雜成一個中空的貝果狀深淵，因為此時，一切都沒有意義了，一切的盡頭即是虛空。

在電影中，導演巧妙地運用緩慢的伸縮鏡頭（zoom lens）促入（zoom in）促出（zoom out），不但在大多時後偏快的影片節奏中「急停」，在紛擾中安靜下來，逼著觀眾不得不全神貫注在這顆貝果以及Tupaki的言詞；也呈現了一種漸漸被「吸入」的效果，望著旋轉而透著銀邊的黑色貝果，那既是Evelyn的觀點鏡頭，也是觀眾的視角，我們不自覺地走進這個入口。

Photo Credit: 《媽的多重宇宙》

第二種入口——洗衣機：容納與滌洗

雖然黑色貝果直到Tupaki的身份被帶出後才出現，但其實早在電影開首，導演就已埋下伏筆，給觀眾也給Evelyn暗示。

電影開首我們看見Evelyn記著帳，與Waymond焦慮著報稅問題，接著場景切換，我們看見洗衣機攪動衣服的畫面，鏡頭zoom out，並切至盯著洗衣機、雙眼渙散無神的Joy，畫面持續zoom out，這兩個短暫而相接的畫面，讓人感覺Joy要被洗衣機攪動的漩渦吸進去，不論是Joy的面部表情，還是轉動的衣物，都暗示了電影後將出現的Tupaki和貝果。

有趣的是，隨後Joy女朋友 Becky（Tallie Medel 飾）出現後，兩人被置於景框的左右側，即便是顆聚焦前景人物的淺焦鏡頭，我們仍難以忽視兩人中間後景的諸多洗衣機。再至Evelyn下樓來到洗衣店後，導演首先推軌接著跟焦拍著Evelyn與Joy，由此我們第一次看見完整的洗衣店面貌，遠觀即充滿著無數黑色漩渦。

其實Evelyn與Waymond的洗衣店亦是一種「入口」，洗衣機攪和著各式各色的衣物，來自四面八方的顧客，此時匯聚、混雜——於是 「everything everywhere all at once」。

原來一直以來，Evelyn身邊就充滿這樣的「黑色漩渦」，意味著生活本就混雜、資訊爆炸，然而洗衣機的轉動不同於黑色貝果在於，它是一種容納與滌洗，而非吞噬與虛無。

王家洗衣店作為一家亞洲人開在美國的洗衣店，納客多元，開首與結尾拍到的洗衣店場景，我們都能在焦距外感受到人群、事物、以及顏色的眾多與混雜，然這樣看似混亂的空間場域，也為生活潛在的虛無敞開更多種可能，面對「everything everywhere all at once」時，混亂也無妨，在接納與包容中，人才能被滌洗地透徹、明亮。

Photo Credit: 《媽的多重宇宙》

第三種入口——肛塞獎盃：痛苦與享受

本片中另一個「謎」物，應屬Evelyn和警衛在宇宙搖（multiverse jump）時，關鍵的「肛塞獎盃」，此一物件從一開始王家在稅務局辦公室時，就排列在後景中，而後辦公室中的武打場景中，它也不斷於後景出現。

直到Evelyn和警衛扭打到失去能力而必須進行下一次宇宙搖時，導演透過一次越軸切換鏡頭，來到獎盃所在的辦公桌一側，Evelyn和警衛成了後景，一個橫搖（pan），我們看見前景的獎盃突出於Evelyn和警衛之間，這個獎盃的不斷出現，如同如影隨形的恐懼與痛苦，總是在焦距外的後景中，直到攝影機的越軸，它終於被Evelyn看見且正視，來到前景。

這一次越軸象徵著Evelyn將跨越的那一步，不論是在宇宙搖的「奇怪技能」上，還是她更去面對不同宇宙的自我上，而獎盃作為一種「進入」，它敞開的入口則是關於恐懼、痛苦、與享受，正如原來抗拒做出奇怪舉動發動宇宙搖的Evelyn，此時已成能分分秒秒切換宇宙的高手，也如最後光頭警衛飛奔而一屁股朝獎盃坐下去，那些恐懼都在一個人正視它、懂得利用它之時，由痛苦轉為樂趣與享受。

Photo Credit: 楊紫瓊臉書

最後的入口——無處不在的眼睛：善良與愛

如本文前言提及，Waymond四處貼於洗衣店和家中的眼睛，代表著他對生活的愛與關注，也代表著他不斷要 Evelyn 好好「看」，此處的「看」不只是使光線折射入雙眼，而是用心去看，方能望入愛人的眼中，看見無趣生活中的樂趣、絕望中的希望。