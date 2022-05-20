【影評】《媽的多重宇宙》：隱藏在混亂生活的三種入口，導演教會我們如何「看」這個世界
我們想讓你知道的是
《媽的多重宇宙》不只在類型上突破界線，整部影片也如一座大熔爐，匯流人的多元情感，以Waymond的假眼睛出發，體現了從電影中無數的「看」，到觀眾「看」電影本身，乃至以電影照見世界、進入生活。
文：Catherine
《媽的多重宇宙》開展無數個平行時空宇宙，關於所有「如果當初」的假設與後悔；關於資訊爆炸時代人無以自處的虛無；關於無數個沒有意義的輪迴漩渦，「如何『看』這樣的生活與時代」，「如何『看』這部電影」成了導演留給觀眾的核心問題，它要你好好張開眼睛「看」，看爆炸的生活，看絕望與希望，看看身邊的人，看愛的每一種形式。
這也是為什麼Waymond（關繼威 飾）要在家中四處貼上那些眼睛，他要提醒Evelyn（楊紫瓊 飾），在無以喘息的生活中，不同的視角與敞開而轉動的雙眼，能帶來不一樣的生機。
眼睛幾乎是人接觸世界最直接的入口，透過無所不在的眼珠與相關隱喻，《媽的多重宇宙》給觀眾打開面對生活與世界的不同「入口」，隨之而生千萬種觀法、觀點，匯聚一體——everything everywhere all at once。
第一種入口——黑色貝果：虛無的漩渦
「一天我感到無聊，於是把所有東西都塞進一顆貝果裡。」（I got bored one day and put everything on a bagel.）
Jobu Tupaki（Stephanie Hsu 飾）的黑色貝果是一顆黑洞，也是通往虛無的入口，它看似駭人，卻在每一次對Evelyn敞開時，深深吸引著她，即便透過手指縫隙望入那無垠深淵，人都感覺要墜進去。
Tupaki口中所言的被塞進貝果裡的「所有東西」，即是「everything」，是生活中爆炸的資訊，對Tupaki／Joy 來說是母親加諸於她身上的所有期待，以及自己無法符合的一切社會標準，所以當她把這些無以承受的「everything」丟出來時，它們被糅雜成一個中空的貝果狀深淵，因為此時，一切都沒有意義了，一切的盡頭即是虛空。
在電影中，導演巧妙地運用緩慢的伸縮鏡頭（zoom lens）促入（zoom in）促出（zoom out），不但在大多時後偏快的影片節奏中「急停」，在紛擾中安靜下來，逼著觀眾不得不全神貫注在這顆貝果以及Tupaki的言詞；也呈現了一種漸漸被「吸入」的效果，望著旋轉而透著銀邊的黑色貝果，那既是Evelyn的觀點鏡頭，也是觀眾的視角，我們不自覺地走進這個入口。
第二種入口——洗衣機：容納與滌洗
雖然黑色貝果直到Tupaki的身份被帶出後才出現，但其實早在電影開首，導演就已埋下伏筆，給觀眾也給Evelyn暗示。
電影開首我們看見Evelyn記著帳，與Waymond焦慮著報稅問題，接著場景切換，我們看見洗衣機攪動衣服的畫面，鏡頭zoom out，並切至盯著洗衣機、雙眼渙散無神的Joy，畫面持續zoom out，這兩個短暫而相接的畫面，讓人感覺Joy要被洗衣機攪動的漩渦吸進去，不論是Joy的面部表情，還是轉動的衣物，都暗示了電影後將出現的Tupaki和貝果。
有趣的是，隨後Joy女朋友 Becky（Tallie Medel 飾）出現後，兩人被置於景框的左右側，即便是顆聚焦前景人物的淺焦鏡頭，我們仍難以忽視兩人中間後景的諸多洗衣機。再至Evelyn下樓來到洗衣店後，導演首先推軌接著跟焦拍著Evelyn與Joy，由此我們第一次看見完整的洗衣店面貌，遠觀即充滿著無數黑色漩渦。
其實Evelyn與Waymond的洗衣店亦是一種「入口」，洗衣機攪和著各式各色的衣物，來自四面八方的顧客，此時匯聚、混雜——於是 「everything everywhere all at once」。
原來一直以來，Evelyn身邊就充滿這樣的「黑色漩渦」，意味著生活本就混雜、資訊爆炸，然而洗衣機的轉動不同於黑色貝果在於，它是一種容納與滌洗，而非吞噬與虛無。
王家洗衣店作為一家亞洲人開在美國的洗衣店，納客多元，開首與結尾拍到的洗衣店場景，我們都能在焦距外感受到人群、事物、以及顏色的眾多與混雜，然這樣看似混亂的空間場域，也為生活潛在的虛無敞開更多種可能，面對「everything everywhere all at once」時，混亂也無妨，在接納與包容中，人才能被滌洗地透徹、明亮。
第三種入口——肛塞獎盃：痛苦與享受
本片中另一個「謎」物，應屬Evelyn和警衛在宇宙搖（multiverse jump）時，關鍵的「肛塞獎盃」，此一物件從一開始王家在稅務局辦公室時，就排列在後景中，而後辦公室中的武打場景中，它也不斷於後景出現。
直到Evelyn和警衛扭打到失去能力而必須進行下一次宇宙搖時，導演透過一次越軸切換鏡頭，來到獎盃所在的辦公桌一側，Evelyn和警衛成了後景，一個橫搖（pan），我們看見前景的獎盃突出於Evelyn和警衛之間，這個獎盃的不斷出現，如同如影隨形的恐懼與痛苦，總是在焦距外的後景中，直到攝影機的越軸，它終於被Evelyn看見且正視，來到前景。
這一次越軸象徵著Evelyn將跨越的那一步，不論是在宇宙搖的「奇怪技能」上，還是她更去面對不同宇宙的自我上，而獎盃作為一種「進入」，它敞開的入口則是關於恐懼、痛苦、與享受，正如原來抗拒做出奇怪舉動發動宇宙搖的Evelyn，此時已成能分分秒秒切換宇宙的高手，也如最後光頭警衛飛奔而一屁股朝獎盃坐下去，那些恐懼都在一個人正視它、懂得利用它之時，由痛苦轉為樂趣與享受。
最後的入口——無處不在的眼睛：善良與愛
如本文前言提及，Waymond四處貼於洗衣店和家中的眼睛，代表著他對生活的愛與關注，也代表著他不斷要 Evelyn 好好「看」，此處的「看」不只是使光線折射入雙眼，而是用心去看，方能望入愛人的眼中，看見無趣生活中的樂趣、絕望中的希望。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列