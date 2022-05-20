南加州長老教會槍擊案針對「台獨」的屠殺，與槍手迅速切割的「和統會」是什麼樣的組織？
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槍手周文偉真的是打開了潘朵拉的盒子，讓華人捲入政治仇殺事件，而且還是發生在南加州最富有的華人區爾灣。尤其周文偉殺人的動機更是可笑，居然是因為要反對「台獨」。
近年來美國受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，確實出現了嚴重的排華以及排斥亞裔情緒，可是針對華人或者亞裔的種族屠殺案，還確實是有相當長的一段時間沒有發生過。在筆者的記憶中，針對華人的屠殺事件較為有名的是1871年的洛杉磯大屠殺（Los Angeles massacre），共有19人死亡，1887年地獄峽谷大屠殺（Hells Canyon massacre）則奪走34名華工的生命。
這兩起事件是很明確的種族仇殺，由白人針對華人所發起，而且在那個《排華法案》（Chinese Exclusion Act）生效的年代，受害者基本上是沒辦法討回公道的。不過我們也必須要承認，隨著時代的演進，乃至於美國和中國的關係大幅提升。尤其蔣夫人宋美齡女士在太平洋戰爭爆發後造訪白宮，並於國會發表演說之後，華人地位得到顯著改善。
當美軍還受制於種族隔離制度，必須要把非洲裔、拉丁裔、日本裔、韓國裔以及菲律賓裔美國人從白人中區隔出來，組成專屬非洲裔、拉丁裔、日本裔、韓國裔或者菲律賓裔的單位時，75%從軍的華人是可以直接與白人一起服役的。根據到美國受訓的中華民國空軍飛行員回憶，他們被當成「榮譽白人」，在巴士上不必與黑人一起坐到後面的種族隔離座位。
後來冷戰爆發，華人持續因為撤退到台灣的中華民國，扮演美國所需要的「自由中國」角色而獲益，沒有因為韓戰爆發的關係，如同二戰的日本裔一樣被集中隔離。接著民權運動爆發，少數族裔意識抬頭，再加上美國與中華人民共和國的「關係正常化」，都讓華人難以成為大規模種族針對的目標。當然這也與華人本身個性低調不張揚，勤奮又懂得與主流社會保持「友善的距離」有關。
直到今年5月15日，潘朵拉的盒子終於被打開。位於南加州橘郡（Orange County）拉古納伍茲（Laguna Woods）發生台灣移民遭槍擊事件，過程中一人死亡，五人受傷。與洛杉磯大屠殺、地獄谷大屠殺不同的是，這次槍擊案的加害者同為華人，而且同樣也是台灣裔美國人。唯一的差別，是他是主張台灣「回歸」中華人民共和國的拉斯維加斯中國和平統一促進會成員，一名激進的統派。
針對「台獨」的屠殺
根據媒體還有橙郡警方、治安官的調查，發生槍擊案的日內瓦長老教會，為爾灣台灣基督長老教會租用舉辦禮拜和餐會。上午禮拜結束後，約30到40人留下用餐，多為50歲以上的中老年人。槍手周文偉於美國西岸時間下午1點左右身著警衛制服到場，先是以鐵鍊膠水封鎖出入口後，再對現場參加餐會的群眾施以無差別掃射。
幸賴52歲的醫師鄭達志與牧師張宣信兩人起身英勇反抗，眾人跟進以電源延長線將周文偉解除武裝並加以制伏後才化解危機，不幸的是鄭達志在與周文偉交手的過程中身中三槍死亡。但也因為鄭達志的犧牲，這一次的傷害沒有與14日在紐約水牛城發生的無差別屠殺一樣，導致10人死亡的慘劇，實為不幸中的大幸。
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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