海峽兩岸美國僑社爭奪戰（下）：未來爭取僑社不只是簡單的僑務，而是對美外交的一部分

維持平衡的「僑務休兵」

2007年筆者造訪舊金山中國城，當時的情況已經是兩岸旗幟更佔一半，與電影《當幸福來敲門》（The Pursuit of Happyness）中，隨處可見青天白日滿地紅的情況已大相逕庭。反倒是洛杉磯，還是呈現藍大於紅的情況，只有一兩處升起五星紅旗，青天白日滿地紅國旗仍隨處可見。只是2004年爆發「兩顆子彈」事件時，羅省中華會館一度也降下過青天白日滿地紅。

為什麼舊金山赤化程度遠高於洛杉磯？筆者認為這與舊金山本身風氣就比較左，且北加州中國大陸僑民比南加州中國大陸僑民多，中共駐舊金山總領事館較中共駐洛杉磯總領事館，還要積極推展僑務等多重原因。為了防範更多傳統僑社投向中共懷抱，馬英九政府以「僑務休兵」加以應對，「僑務休兵」一如「外交休兵」，以兩岸不再互挖對方牆角為精神。

在那個美國與中共關係尚佳，兩岸交流密切的時代，親台北與親北京的僑團大體上達成擱置爭議的默契，創下了60年來前所未見的和諧。不過一如筆者前面所言，已經有太多中國人滲透到了傳統僑社，即便北京方面有意「休兵」，也無法阻止他們對北京表忠誠。就如同「外交休兵」無論多成功，甘比亞終究還是在中共不願意與他們建交的情況下仍宣佈與台灣斷交。

也就是在甘比亞斷交同一年的2013年，舊金山中華總會館宣佈要撤下中華民國國旗，而且極有可能改掛五星紅旗。此舉引起外交部與僑委會的關注，動員北加州僑胞積極展開護旗行動，防止親共勢力拿下舊金山中華總會館。舊金山中華總會館是歷史上第一個中華會館，「六大公司」的源頭，一旦被中共吃下後果不堪設想。

舊金山中華總會館倒向中共，將會在北美傳統僑社中引起不可想像的骨牌效應，讓長期以中華民國為道統的他們，正式以北京為正溯。幸運的是，來自中國大陸的舊金山中華總會館輪值總董黃榮達，是在決定是否降旗的投票商董人數不到半數的情況下，貿然宣佈降下中華民國國旗的，違反舊金山中華總會館章程。於是親中華民國的肇慶會館商董周達昌、關宗魯及張耀廷提出法律訴訟。

Photo Credit: 李博儒 舊金山中國城，如今已經是紅旗多於藍旗的局面

民進黨與傳統僑社和解了嗎？

在經過舊金山高等法院與加州上訴法院的判決下，本來已經降下青天白日滿地紅旗的舊金山中華總會館，又把青天白日滿地紅重新升起來了，官司從2013年起一路打到2019年。這是自2000年，傳統僑社開始大規模改掛五星紅旗以來，首度出現美國司法機構介入，成功阻止傳統僑社靠攏北京的案例，而這背後理所當然有美國與中共逐漸走上對抗的地緣戰略背景。

站在美國的立場，以中華會館或者中華公所為代表的傳統僑社早就已經是美國社會的一部份，是美國對華政策的一個小小縮影。過去美國需要中共對抗蘇聯或者需要與中共推動貿易的時候，對傳統僑社的立場自然是持放縱態度，讓他們自行隨意與兩岸任何一個政府打交道。然而一旦當美國決定對中共強硬，傳統僑社的立場就必須要與政府一致。