海峽兩岸美國僑社爭奪戰（上）：導致傳統僑社紛紛倒戈親共的「僑民三等論」

筆者雖然成長於台灣，又不會講粵語，但是祖籍廣東又生在美國，卻是所有人印象中最標準的美籍華人。相信看過HBO影集《唐人街戰士》的讀者，都知道19世紀以來到美國掏金或者修鐵路的華人是什麼樣子，基本上都是來自珠江三角洲的廣東人，這和以福建人或者海南人為主的東南亞華人，乃至於東北人及山東人為主的南韓華人群體差距甚大。

這些南北戰爭後大規模移民美國的華人，如同《唐人街戰士》一樣，他們為了保護自己的地盤與族群利益，彼此拉幫結派。在那個美國政府通過《排華法案》（Chinese Exclusion Act），排擠華人的時代，他們既要面臨白人的歧視，彼此之間也相互械鬥。慢慢的，一些華人認知到光靠拳腳無法改善華人的地位，他們不只要賺洋人的錢，還要學習運用美國的法律來保障自己。

其中三邑、岡州、人和、陽和、寧陽、合和等六個規模最大的會館聯合起來。他們在舊金山（San Francisco）成立致力於保障華人權力，向美國社會推廣中華文化的「六大公司」（The Chinese Six Companies）。隨著肇慶會館在1876年的加入，「六大公司」正名為中華會館，並開始向美國其他城市還有加拿大不斷擴大版圖。

慢慢的這些以廣東人為主體的美籍華人，就形成了美國的傳統僑社，他們遍地開花，美國西岸一般命名為中華會館，東岸的則命名為中華公所，舊金山最早的中華會館則自命為中華總會館。中華民國國父孫中山本身是廣東人，又在夏威夷求學，自然與美國華人有著深厚的淵源。此一淵源讓傳統僑社成為中華民國在美國最強烈的支持者，即便到中華民國1949年撤到台灣以後都沒有改變。

然而隨著美籍華人結構的改變，還有台灣族群以及統獨矛盾的激化，傳統僑社內部也出現了到底還該不該繼續掛中華民國國旗的爭議。利用這次回美國探訪親友的機會，筆者分別造訪了舊金山與洛杉磯（Los Angeles），美國兩大華人人口最多城市的中國城，觀察海峽兩岸的傳統僑社爭奪戰。希望能透過筆者這篇文章，讓各位瞭解到為什麼爭取傳統僑社支持對台灣而言是十分重要的。

Photo Credit: 李博儒 最早加盟為「六大公司」的合和會館，如今仍高掛青天白日滿地紅國旗

反共的傳統僑社

中華民國政府撤退到台灣前的傳統僑社，因為蔣中正是浙江人而不是廣東人的原因，雖然支持國民政府卻未必都親近蔣中正。當然他們還是從民族主義的角度出發，在對日抗戰期間大力支持國民政府，還有不少飛行員回國參加中華民國空軍，投身抵抗侵略者的行列。大陸淪陷後，伴隨著美軍與共軍在朝鮮半島上大打出手，美國的華人與華僑更是被中共貼上了「階級敵人」的標籤。

美籍華人留在大陸的親人，因為所謂的「海外關係」遭到中共迫害，讓他們發自內心的對紅色政權恨之入骨。也有大量華人如《唐人街戰士》，武打巨星李小龍（Bruce Lee）是在1949年逃離大陸後，經由香港、台灣或者東南亞輾轉來到美國的。對於讓他們顛沛流離的中國共產黨，相信這些1949年後到美國的華人也不會有太多好話。