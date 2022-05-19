2022/05/19,
歐洲

不懼北京強力施壓，立陶宛外交部：對台出口成長63％，經貿外交奏效

不懼北京強力施壓，立陶宛外交部：對台出口成長63％，經貿外交奏效
圖為2021年10月，立陶宛政府捐贈台灣的第2批AZ疫苗23萬5900劑，駐拉脫維亞代表黃鈞耀（右）與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左）前往機場，見證疫苗交送機場倉儲。（Photo Credit: 中央社）（駐拉脫維亞代表處提供）

我們想讓你知道的是

立陶宛國內依然有政治勢力質疑政府發展對台關係「得不償失」。專家表示，隨著立陶宛即將於2023年舉行地方選舉、於2024年舉行國會和總統大選，在野陣營以及北京的在地協力者勢必將加大對執政聯盟的施壓力道。

（中央社）立陶宛外交部昨（18）日發布統計數據，指出立陶宛貨品出口貿易額今（2022）年第一季較去年同期成長35.7％，其中對台出口成長63％。外交部在官網特別凸顯與台灣的合作成果，將中華民國國旗放在顯眼位置。

根據立陶宛外交部援引的統計局數據，今年1至3月，產地為立陶宛的貨品出口貿易額總計達63億歐元，較去年同期成長35.7％。立陶宛在歐洲的主要出口市場包括拉脫維亞、德國和波蘭；其中，對德出口成長超過30％，對波出口翻兩倍。

立陶宛貨品對印太區域的出口總額也有大幅成長，包括新加坡成長120％（總額7800萬歐元）、澳洲成長近180％（總額約4100萬歐元）、韓國成長101％（總額3070萬歐元），以及台灣成長63％（總額約5900萬歐元）。

此外，立陶宛外交部提到，美國去年首度躍升立陶宛前三大出口市場，今年第一季對美出口貿易額更較去年同期成長25％。

立陶宛去年因為率先退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處等，遭北京以外交、經貿手段強力施壓，並企圖封殺任何供應鏈涵蓋立陶宛的商品。

外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）昨天指出，立陶宛本季出口貿易數據顯示，政府的出口市場多元化以及與「理念相近夥伴」發展合作的政策奏效，政府的經貿外交團隊將持續協助業界在全球開拓新市場。

2020年12月上任的立陶宛跨黨派執政團隊致力拓展、深化與印太區域的關係，除了在澳洲、韓國和新加坡新設大使館，在台灣的經貿辦事處也可望於今年揭牌。

不過，立陶宛國內依然有政治勢力質疑政府發展對台關係「得不償失」。藍斯柏吉斯近日在國會再度遭議員質問，發展對台關係到底有何具體成效。

另一方面，立陶宛近日有媒體報導，台灣拒絕購買立國穀物，讓業者開拓新市場的期待落空。台、立雙方官員皆指出，相關報導與事實不符。

立陶宛安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）告訴《中央社》記者，立台關係發展不到一年，但初步的經貿合作成果已展現可觀潛力。

聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）的資料顯示，立陶宛2021年對中出口額約為2億7000萬美元（約2億6000萬歐元）。

雖然對台出口總額仍有成長空間，勞里納維丘斯指出，就連在對中貿易最繁盛時期，立陶宛一年對中出口額通常也不超過3億歐元，且這還是立陶宛投資中國市場約10年的成果。

勞里納維丘斯認為，只要策略、作法正確，立陶宛對台年出口額可望不到10年就能達到3億歐元規模；更重要的是，考量國家安全和長遠利益，立陶宛應將對中國的經貿依存度減至最低。

但他也提醒，隨著立陶宛即將於2023年舉行地方選舉、於2024年舉行國會和總統大選，在野陣營以及北京的在地協力者勢必將加大對執政聯盟的施壓力道。

總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）今年1月曾表示，有鑑於選舉對國內政治局勢的影響，2022年恐怕是執政聯盟有條件專心施政的最後一年，政府必須把握衝刺。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/12,
科技

2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺

2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
photo credit:shutterstock

我們想讓你知道的是

根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。

戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。

由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？

第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選

根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。

3
Photo Credit: 關鍵議題研究中心
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的民眾，每日平均上網時間達5.1小時，超過兩成民眾上網甚至高達8小時以上。

由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。

3
Photo Credit: 關鍵議題研究中心
部分電信業者推出低速率吃到飽方案，讓近七成民眾選擇使用行動網路作為主要的上網方式，但隨著電信業者逐漸整併和5G基礎建設成本大幅度提升，未來充滿許多變數。
4
Photo Credit: 關鍵議題研究中心
影音娛樂、上網打遊戲，分別需要極高的頻寬和極低的延遲，這也是家用網路的強項。

不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。

5
Photo Credit: 關鍵議題研究中心
網路連線品質仍是多數消費者心中的痛，接著就是家中上網裝置越來越多造成的搶頻寬問題，以及Wi-Fi無線網路訊號的速度與覆蓋率。

1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用

根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。

更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！

6
Photo Credit: 台灣大寬頻
台灣大寬頻推出「防疫短期專案」，簽約6個月、每個月699元起，即可享有優質的對外網路連線，以及免費的影視內容，再加碼享3個月的Disney+，觀賞100多部4K超高畫質和HDR影片！

若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。

shutterstock_526662046
Photo Credit: shutterstock
Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必安裝有線網路破壞家中裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，並享有斷線自動路徑修復、同一SSID免切換等方便功能。

更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！

1
Photo Credit: 台灣大寬頻
「Wi-Fi滿屋」專案免費借用Mesh子機，提升家中無線訊號覆蓋範圍，1G速率更能夠免費借用2台！還有MyVideo免費看2年、免費升級4K Android機上盒 + 藍牙聲控遙控器、加購Disney+年約年繳送您6個月等多重好康。
2
Photo Credit: 台灣大寬頻
「Wi-Fi滿屋」500M速率以上立即升級至最新、最快的Wi-Fi 6，免費享有速度提升、連線裝置數量增加、傳輸延遲更低……等多種好處，並相容近年購買的裝置，立即享用高速無線網路！

台灣大寬頻性價比高，領先其他同業

根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。

3
Photo Credit: 關鍵議題研究中心
超過八成民眾每月願意負擔的家庭網路費用在新台幣千元以下，台灣大寬頻分別提供120M/699元、300M/799元、500M/899元、1G/999元等方案，讓您可以根據預算和需求進行選擇。

除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。

還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。

台灣大寬頻【防疫短期】專案請點我

台灣大寬頻【Wi-Fi滿屋】專案請點我

更多方案請洽台灣大寬頻 網路門市 請點我


猜你喜歡