不懼北京強力施壓，立陶宛外交部：對台出口成長63％，經貿外交奏效
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立陶宛國內依然有政治勢力質疑政府發展對台關係「得不償失」。專家表示，隨著立陶宛即將於2023年舉行地方選舉、於2024年舉行國會和總統大選，在野陣營以及北京的在地協力者勢必將加大對執政聯盟的施壓力道。
（中央社）立陶宛外交部昨（18）日發布統計數據，指出立陶宛貨品出口貿易額今（2022）年第一季較去年同期成長35.7％，其中對台出口成長63％。外交部在官網特別凸顯與台灣的合作成果，將中華民國國旗放在顯眼位置。
根據立陶宛外交部援引的統計局數據，今年1至3月，產地為立陶宛的貨品出口貿易額總計達63億歐元，較去年同期成長35.7％。立陶宛在歐洲的主要出口市場包括拉脫維亞、德國和波蘭；其中，對德出口成長超過30％，對波出口翻兩倍。
立陶宛貨品對印太區域的出口總額也有大幅成長，包括新加坡成長120％（總額7800萬歐元）、澳洲成長近180％（總額約4100萬歐元）、韓國成長101％（總額3070萬歐元），以及台灣成長63％（總額約5900萬歐元）。
此外，立陶宛外交部提到，美國去年首度躍升立陶宛前三大出口市場，今年第一季對美出口貿易額更較去年同期成長25％。
立陶宛去年因為率先退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處等，遭北京以外交、經貿手段強力施壓，並企圖封殺任何供應鏈涵蓋立陶宛的商品。
外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）昨天指出，立陶宛本季出口貿易數據顯示，政府的出口市場多元化以及與「理念相近夥伴」發展合作的政策奏效，政府的經貿外交團隊將持續協助業界在全球開拓新市場。
2020年12月上任的立陶宛跨黨派執政團隊致力拓展、深化與印太區域的關係，除了在澳洲、韓國和新加坡新設大使館，在台灣的經貿辦事處也可望於今年揭牌。
不過，立陶宛國內依然有政治勢力質疑政府發展對台關係「得不償失」。藍斯柏吉斯近日在國會再度遭議員質問，發展對台關係到底有何具體成效。
另一方面，立陶宛近日有媒體報導，台灣拒絕購買立國穀物，讓業者開拓新市場的期待落空。台、立雙方官員皆指出，相關報導與事實不符。
立陶宛安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）告訴《中央社》記者，立台關係發展不到一年，但初步的經貿合作成果已展現可觀潛力。
聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）的資料顯示，立陶宛2021年對中出口額約為2億7000萬美元（約2億6000萬歐元）。
雖然對台出口總額仍有成長空間，勞里納維丘斯指出，就連在對中貿易最繁盛時期，立陶宛一年對中出口額通常也不超過3億歐元，且這還是立陶宛投資中國市場約10年的成果。
勞里納維丘斯認為，只要策略、作法正確，立陶宛對台年出口額可望不到10年就能達到3億歐元規模；更重要的是，考量國家安全和長遠利益，立陶宛應將對中國的經貿依存度減至最低。
但他也提醒，隨著立陶宛即將於2023年舉行地方選舉、於2024年舉行國會和總統大選，在野陣營以及北京的在地協力者勢必將加大對執政聯盟的施壓力道。
總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）今年1月曾表示，有鑑於選舉對國內政治局勢的影響，2022年恐怕是執政聯盟有條件專心施政的最後一年，政府必須把握衝刺。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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