美股重挫1164點兩年來最慘：經濟衰退憂慮升溫，三大指數溜滑梯、11大類股全軍覆沒
我們想讓你知道的是
美股跌勢廣泛，標普500指數只有8檔成分股收紅；11大類股全軍覆沒，非必需消費、必需性消費族群表現最糟，跌幅都超過6％，創2020年3月以來最糟表現。
（中央社）美股昨（18）日賣壓回籠，道瓊指數暴跌1164點，創近兩年來最糟表現，前天反彈有如曇花一現。通膨居高不下，大型零售商業績出現警訊，投資人更加擔憂經濟恐陷入衰退。
三大指數走勢如走溜滑梯，賣壓不斷加重，道瓊工業指數終場暴跌1164.52點，跌幅3.57％，收在31490.07點。標準普爾500指數大跌165.17點，跌幅4.04％，收在3923.68點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫566.37點，跌幅4.73％，收在11418.15點。
道瓊指數收在去（2021）年3月以來最低點，與標普500指數都創下2020年6月11日以來最大單日跌幅。
美股近期盤勢不穩，前天在科技股領軍下強勢反彈，不到一天內氣勢化為烏有。零售巨擘沃爾瑪（Walmart）、達吉特（Target）接連警告成本高漲使業績承壓，股票慘遭拋售，反映投資人眼見通貨膨脹侵蝕企業獲利與消費需求，對經濟前景愈來愈沒有信心。
美股跌勢廣泛，標普500指數只有8檔成分股收紅；11大類股全軍覆沒，非必需消費、必需性消費族群表現最糟，跌幅都超過6％，創2020年3月以來最糟表現。
達吉特股價跌幅直逼25％，創1987年10月19日「黑色星期一」股災以來最慘表現。受燃料等成本上漲影響，這家COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間業績亮麗的零售商上季營收成長，淨利卻腰斬逾半，遠不如市場預期。
沃爾瑪股價重挫6.8％，延續前天因財報顯示成本高漲損及上季獲利而跌逾11％的頹勢。其他零售股也一蹶不振，梅西百貨（Macy's）與百思買（Best Buy）跌幅都超過10％。
科技權值股賣壓回籠。亞馬遜（Amazon.com）股價跌逾7.1％，蘋果（Apple）與臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都超過5％。
費城半導體指數大跌5.17％，與前天盤勢呈現U型反轉。台積電美國存託憑證（ADR）跌近3％，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅都超過6％。
美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，通貨膨脹盤踞在40年高點，聯邦準備理事會（Fed）決心恢復物價穩定，以數十年來最快步調升息，且將縮減過去兩年因大舉購債而膨脹到9兆美元的資產負債表，COVID-19疫情爆發後獲超寬鬆貨幣政策加持的股票頓失支撐。
俄軍2月入侵烏克蘭，中國COVID-19疫情惡化進一步擾亂供應鏈，也都讓投資人憂心忡忡。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）前天警告，恢復物價穩定的過程可能會「有些痛苦」，接近半世紀低點的失業率恐怕會回升。這番說詞凸顯聯準會在強力壓制通膨、維持經濟和就業成長間取得平衡深具挑戰。
曾任高盛集團（Goldman Sachs）執行長的貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）本週稍早在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目上說，他認為經濟有可能陷入衰退，並形容這是「非常高的風險因子」。
美股近期賣壓加劇，道瓊指數已連7週收黑，陷入2001年以來最長週線跌勢。
昨天大跌後，道瓊指數年初以來跌幅擴大到13.3％，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別達17.7％、27％。那斯達克指數已處於熊市（空頭市場），標普500指數如從年初攻上的歷史高點回檔逾20％，將象徵COVID-19大流行後美股大多頭劃下句點。
新聞來源
延伸閱讀
- 美股三大指數連續重挫恐墜入熊市，關鍵指標股特斯拉市值蒸發1260億美元，為全球經濟埋下隱憂
- 聯準會放鷹5月可能再升息2碼：美股暴跌，新台幣重挫再創19個月新低
- 台股、匯市雙殺，股價創半年新低，國安基金信心喊話：台股殖利率「全球最佳」，逢低會有買盤進場
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
本文由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。