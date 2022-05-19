美股重挫1164點兩年來最慘：經濟衰退憂慮升溫，三大指數溜滑梯、11大類股全軍覆沒

（中央社）美股昨（18）日賣壓回籠，道瓊指數暴跌1164點，創近兩年來最糟表現，前天反彈有如曇花一現。通膨居高不下，大型零售商業績出現警訊，投資人更加擔憂經濟恐陷入衰退。

三大指數走勢如走溜滑梯，賣壓不斷加重，道瓊工業指數終場暴跌1164.52點，跌幅3.57％，收在31490.07點。標準普爾500指數大跌165.17點，跌幅4.04％，收在3923.68點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫566.37點，跌幅4.73％，收在11418.15點。

道瓊指數收在去（2021）年3月以來最低點，與標普500指數都創下2020年6月11日以來最大單日跌幅。

美股近期盤勢不穩，前天在科技股領軍下強勢反彈，不到一天內氣勢化為烏有。零售巨擘沃爾瑪（Walmart）、達吉特（Target）接連警告成本高漲使業績承壓，股票慘遭拋售，反映投資人眼見通貨膨脹侵蝕企業獲利與消費需求，對經濟前景愈來愈沒有信心。

美股跌勢廣泛，標普500指數只有8檔成分股收紅；11大類股全軍覆沒，非必需消費、必需性消費族群表現最糟，跌幅都超過6％，創2020年3月以來最糟表現。

達吉特股價跌幅直逼25％，創1987年10月19日「黑色星期一」股災以來最慘表現。受燃料等成本上漲影響，這家COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間業績亮麗的零售商上季營收成長，淨利卻腰斬逾半，遠不如市場預期。

沃爾瑪股價重挫6.8％，延續前天因財報顯示成本高漲損及上季獲利而跌逾11％的頹勢。其他零售股也一蹶不振，梅西百貨（Macy's）與百思買（Best Buy）跌幅都超過10％。

科技權值股賣壓回籠。亞馬遜（Amazon.com）股價跌逾7.1％，蘋果（Apple）與臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都超過5％。

費城半導體指數大跌5.17％，與前天盤勢呈現U型反轉。台積電美國存託憑證（ADR）跌近3％，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅都超過6％。

美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，通貨膨脹盤踞在40年高點，聯邦準備理事會（Fed）決心恢復物價穩定，以數十年來最快步調升息，且將縮減過去兩年因大舉購債而膨脹到9兆美元的資產負債表，COVID-19疫情爆發後獲超寬鬆貨幣政策加持的股票頓失支撐。

俄軍2月入侵烏克蘭，中國COVID-19疫情惡化進一步擾亂供應鏈，也都讓投資人憂心忡忡。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）前天警告，恢復物價穩定的過程可能會「有些痛苦」，接近半世紀低點的失業率恐怕會回升。這番說詞凸顯聯準會在強力壓制通膨、維持經濟和就業成長間取得平衡深具挑戰。

曾任高盛集團（Goldman Sachs）執行長的貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）本週稍早在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目上說，他認為經濟有可能陷入衰退，並形容這是「非常高的風險因子」。

美股近期賣壓加劇，道瓊指數已連7週收黑，陷入2001年以來最長週線跌勢。

昨天大跌後，道瓊指數年初以來跌幅擴大到13.3％，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別達17.7％、27％。那斯達克指數已處於熊市（空頭市場），標普500指數如從年初攻上的歷史高點回檔逾20％，將象徵COVID-19大流行後美股大多頭劃下句點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航