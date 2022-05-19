單方面修改脫歐協議引發歐盟不滿，強森深陷北愛爾蘭「政治僵局」泥沼中

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）於2022年5月16日前往北愛爾蘭（Northern Ireland），與當地的五個主要政黨進行會面，希冀藉此化解北愛爾蘭議會選舉後所導致的「政治僵局」。

強森在會談中表示，英國於脫歐協議中與歐盟簽訂的《北愛爾蘭協議》（Northern Ireland Protocol）已經過時，需要一個「新的立法」，來解決當前問題。

「我們希望與各政黨夥伴一同協商，並共同解決問題、完成這項工作，化解貿易及政治上的障礙。」

「我們不想放棄它（北愛爾蘭協議），僅會修正它，但要做到這一點，英國政府需要採取立法方案，來解決當前的情勢。」強森在會談結束後向外界如此說道。

北愛爾蘭的「政治僵局」是什麼？

強森此行主要在於與北愛爾蘭主要政黨協商其自治政府籌組的可能性。

根據美國《國家公共廣播電台》（NPR）報導，傾向脫離英國統治、追求與愛爾蘭共和國（Republic of Ireland）統一的愛爾蘭民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Fein），在5月5日舉行的英國地方選舉中，一舉斬獲北愛爾蘭90席議會席次中的27席，也讓新芬黨自1921年北愛爾蘭成立迄今，首次躍升為北愛爾蘭第一大黨，該黨副主席蜜雪兒・歐尼爾（Michelle O'Neill）將可成為北愛爾蘭首席部長，並有權領導北愛政府。

儘管如此，基於北愛自治政府、愛爾蘭及英國政府於1998年所達成的《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement），北愛的當前的政治基礎採「權利分享制度」（Power-sharing System）模式，第一大黨唯有在次大政黨同意加入政府、並有意願推派副部長的狀況下，北愛政府才能順利運作。

當前北愛的第二大政黨為親英國的「民主聯盟黨」（DUP），該黨在此次選戰中，僅獲得24席議會席位，拱手讓出自身領導20多年的北愛立法機構。

然而民主聯盟黨在選舉結果出爐後卻表態，除非英國能更改《北愛爾蘭協議》的內部協定，否則不會考慮在新芬黨的帶領下加入新成立的自治政府。

《德國之聲》（DW）對此轉述新芬黨領袖麥唐納（Mary Lou McDonald）近期的說法表示，新芬黨籌組新政府後，將有機會在未來5年內針對「是否與愛爾蘭統一」議題於北愛及愛爾蘭舉行公投。因此《德國之聲》認為，新芬黨對於修訂《北愛爾蘭協議》與否並沒有太大的興趣，甚至偏向贊成該協議續行，恰與民主聯盟黨立場相反。

民主聯盟黨期望修改的《北愛爾蘭協議》會如何變革？

根據《路透社》（Reuters）解釋，英國於脫歐期間與歐盟擬定、於2021年1月生效的《北愛爾蘭協議》，旨在規範英國與歐盟在愛爾蘭島的移民、海關及貨物貿易等問題的規範。而這次的僵局，主要是針對該協議第16條規定所提及的貿易規定，即英國在脫離歐盟後，北愛爾蘭仍然可以留在歐盟內部的單一市場，例如北愛爾蘭與地理上相連、仍是歐盟會員國的愛爾蘭，雙方邊境之間不會有貨物查驗管制。

然而，該協議中「北愛續留歐盟市場」之決定，原本是為了做為促進北愛和平進程的重要基礎，卻造成英國大不列顛島及英國其他地區進入北愛爾蘭的商品，必須進行邊境檢驗。民主聯盟黨等不少親英國的人士便批評，明明所屬同一個國家，但該邊境檢查規範，卻造成了北愛爾蘭和英國其它地區產生經貿上的嚴重隔閡。

部分親英人士亦告訴《英國廣播公司》（BBC），他們認為該協議削減了北愛爾蘭在英國的地位，導致北愛爾蘭必須忍受與英格蘭、蘇格蘭和威爾斯不同的待遇。

也因此，《北愛爾蘭協議》迄今所衍生的貿易、政治問題，亦成為英國政府當前亟欲解決的難題之一。

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對此，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）指出，英國與北愛之間的關係已因為該協議而出現裂痕，有鑑於此，英國政府近期計畫推動相關修法，以修訂《北愛爾蘭協議》部分內容。

據英國《衛報》（The Guardian）轉述特拉斯的說法表示，該法案將為英國運往北愛爾蘭的貨物提供一條「綠色通道」，行經該通道的貨品不會經由北愛轉至愛爾蘭，僅會停留於北愛，因此凡是經由綠色通道的貨物都免於受檢；另外運往愛爾蘭的商品，則會分流至另一條「紅色通道」，並須進行貨物檢驗。

特拉斯表明，該法案能確保在英國境內流通的貨物，不會遭受繁瑣的檢查規則與程序阻礙，並賦予英國政府調整稅收及公共支出政策之權力，而上述這些變化，等同創造了一個「雙重監管體系」，可讓符合英國或歐盟標準的貨品，不受限制地在北愛爾蘭地區流通。

特拉斯也不斷強調，英國政府不會廢除《北愛爾蘭協議》，只是對其進行部分改革，且該法案符合國際法規範，沒有違法的問題。

各界對於修改協議的看法為何？

根據《衛報》引用歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maroš Šefčovič）的說法稱：「特拉斯的提議引發歐盟的『重大擔憂』，我們不會接受與國際協議相牴觸的單方面行為。」

「如果英國仍決意推行該項法案，歐盟將需要採取一切必要手段來應對。」塞夫柯維奇補充說道。

歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）於5月16日批評英國，其認為「英國單方面的修改《北愛爾蘭協議》，將破壞其遵守國際法的義務，且將對歐盟內部市場造成重大問題，這顯然是相當不受歡迎的舉措。」