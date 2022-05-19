澳洲大選前夕執政聯盟民調落後，5大關鍵議題激烈交鋒
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澳洲選民21日將投下神聖的一票。隨著選舉日逼近，領導保守聯盟、好鬥的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）似乎正在迅速縮小差距。法新社整理出這次澳洲大選激烈交鋒的5大議題：
（中央社）澳洲3年來經歷野火、洪災和疫情等危機，把民眾整得七葷八素，他們21日將投下神聖的一票，掌權10年的保守派執政聯盟恐在這場激烈選舉中失利。
民調不斷顯示，中間偏左的工黨（Labor）領先，這表明由工黨議員艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的政府，將對氣候更友善，對中國的敵意更少。
但隨著選舉日逼近，領導保守聯盟、好鬥的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）似乎正在迅速縮小差距。法新社整理出這次澳洲大選激烈交鋒的5大議題：
1. 物價飆漲
澳洲通膨率達到5.1％的20年高點，油價、商品價格和住房價格飆漲，現在雪梨平均房價為150萬澳元（新台幣3126萬元）。
令貸款人更加痛苦的是，央行本月上調利率，為20年來首度升息。
莫里森表示，物價上漲是全球現象，澳洲的表現比大多數國家都要好。而他的保守派自由黨／國家黨（Liberal-National Party）政府已經將州燃油稅削減了6個月。
艾班尼斯嘲笑莫里森的削減成本措施就像「仿曬霜」，一旦人們投完票就會消失不見。但他也會讓削減州燃油消費稅措施到期。
2. 氣候
澳洲2019－2020年「黑色夏季」的叢林大火，以及接踵而來的致命東岸洪水，凸顯氣候變遷的後果。
但莫里森已誓言只要有買家，就會開採和出口煤炭，並讚揚擺脫COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的「天然氣經濟復甦」。全球呼籲加快速度減少比當前承諾還多的碳排放，到2030年減少高達28％，卻遭莫里森拒絕。
工黨則承諾升級電網、促進再生能源、推廣電動車，並承諾到2030年將溫室氣體排放量減少43％。但工黨沒有承諾逐步淘汰煤炭或禁止新煤礦。
3. 疫情
失業率只有4％，澳洲在疫情後強勁經濟復甦要歸功於莫里森。
澳洲關閉國際邊界和各州實施嚴格封鎖，有助於將COVID-19相關死亡人數抑制在迄今僅略超過7500人。澳洲人口有2600萬。
莫里森因大撒幣保護就業和經濟而廣受讚譽。但他因疫苗和快篩檢測試劑推出緩慢，受到反對人士批評。
4. 信任度
當記者問法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），是否認為莫里森在澳洲突然退出法國潛艦合約上對他撒謊時，他回答說：「我不認為我知道答案。」
澳洲領導人莫里森否認這一指控，但他在國內也面臨類似批評。
現任副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）2021年遭洩露簡訊稱，莫里森是「偽君子和騙子」，還說他「從不信任他」。
就在投票前8天，莫里森承認在COVID-19疫情期間，他一直是只求達成任務的「推土機」（bulldozer）。
莫里森說：「我知道在我做事情的方式上，有些必須改變，因為我們正邁入一個不同的時代。」
5. 打擊貪腐
莫里森未能兌現他在上次選舉中做出的3年承諾，即成立一個打擊貪腐的聯邦廉政委員會。
他指責反對人士不支持他提議的聯邦廉政委員會。該委員會被批評為沒有實權的機構。
莫里森砲轟新南威爾斯州（New South Wales）獨立反貪腐監管機構是「袋鼠法庭」，引發支持者的憤怒。
工黨的艾班尼斯承諾，如果當選，將優先建立一個「強大」國家反貪腐機構。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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