拜登亞洲行將宣布啟動「印太經濟架構」，美參院過半議員聯名呼籲納入台灣
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議員們呼籲拜登政府：「在您與潛在IPEF夥伴協商時，我們呼籲您納入台灣。」信函強調，若將台灣排除在IPEF外，恐嚴重扭曲區域與全球經濟結構，且違背美國經濟利益，也讓中國政府得以宣稱「國際社會事實上並不支持與台灣有意義來往」。
白宮：拜登將在東京宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）
（中央社）白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（18）日表示，美國總統拜登（Joe Biden）將在東京宣布成立由美國主導的經濟組織印太經濟架構。日本首相岸田文雄將親自出席，澳洲、東南亞、東北亞領袖也將視訊與會。
拜登將於20至24日訪問韓國與日本，這是他上任後首度亞洲行。蘇利文指出，拜登將利用機會在印太地區確定美國領導地位。
蘇利文表示，拜登訪問韓國期間將與韓國新總統尹錫悅會晤，就北韓核計畫與飛彈計畫帶來的挑戰進行磋商，並會見韓國科技與製造業領袖與駐紮當地美軍。
對於外傳北韓可能趁此機會試射洲際飛彈，蘇利文表示，情報確實反映這種可能性，美方已在為所有突發事件做好準備，包括在韓國或日本時發生這類挑釁的可能性。
至於拜登是否將利用訪韓期間造訪兩韓非軍事區（DMZ），白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天否認。她表示，拜登不會前往兩韓非軍事區訪問。
在結束韓國訪問後，拜登將轉往日本。蘇利文表示，拜登將與岸田文雄會談，就美日廣泛經濟關係、區域及全球安全議題進行磋商。拜登也將在東京與澳洲、印度和日本領袖共同召開第2次四方安全對話（Quad）領袖面對面峰會。蘇利文表示，4國將共同努力捍衛並維護自由開放印太區域原則。
蘇利文表示，拜登將在東京宣布啟動印太經濟架構（IPEF）。印太經濟架構是「21世紀經濟安排，是一種新模式，目的在因應新經濟挑戰」，從制定數位經濟規則到確保安全且有韌性的供應鏈，到管理能源轉型、投資清潔的現代高標準基礎設施。拜登將與岸田文雄親自主持IPEF啟動儀式，並有來自澳洲、東南亞、東北亞印太夥伴領袖以視訊方式與會。
白宮在2月公布的印太戰略文件中宣布IPEF將在今（2022）年啟動，以加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。台灣多次表達參與意願，200名美國跨黨派眾議員3月30日也聯名致函拜登政府官員，呼籲納入台灣。
《路透社》3月31日引述2名知情人士表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在參議院財政委員會3月中舉行的閉門會議透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。
不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月28日在眾議院外交委員會聽證會上，強調IPEF將是開放且具包容性。該架構正處啟動階段，包含與數個潛在夥伴展開對話，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」，美方會與區域幾乎所有國家互動。
美參院過半議員致函拜登，籲印太經濟架構納台灣
（中央社）美國參院兩黨外交領袖昨天帶領50名參議員，聯名致函總統拜登，呼籲把台灣納入IPEF。議員說，台灣是美國長年重要貿易夥伴，若想架構成功，必須納入美國所有區域盟友。
繼200位眾議員3月30日聯名致函拜登政府財經官員，呼籲邀台參與印太經濟架構後，參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）昨天也帶領50名跨黨派參議員，致函拜登本人作出同樣呼籲。
議員們在信中表示，在國會專注提升美國與中國有效競爭能力之際，他們雖很高興看到行政部門推進印太戰略，但對於IPEF不會納入台灣仍感關切。
信函指出，過去5年來，印太地區國內生產毛額（GDP）占全球60％，全球經濟成長2/3也來自此區域。IPEF是讓區域盟友確信美國在經濟上投入印太的重要第一步，但要讓架構成為推進自由開放印太的有效工具，必須納入美國所有盟友與夥伴。
信函說，台灣是美國長年重要貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達1140億美元（約新台幣3兆4291億元）；台灣是全球電子產品、電腦、資通訊科技供應鏈中心，在美國供應鏈多元化努力上亦扮演關鍵角色。
此外，信函表示，美台自2020年來進行「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），涵蓋包含5G網絡、電信安全、供應鏈韌性、基礎建設合作、乾淨能源、全球衛生、科學技術等廣泛經濟議題，其中許多議題與IPEF重疊。
議員們呼籲拜登政府：「在您與潛在IPEF夥伴協商時，我們呼籲您納入台灣。」
信函強調，若將台灣排除在IPEF外，恐嚴重扭曲區域與全球經濟結構，且違背美國經濟利益，也讓中國政府得以宣稱「國際社會事實上並不支持與台灣有意義來往」。
除了經濟層面，信函指出，把台灣納入區域經濟結構一事，也關乎美國安全利益。美國及盟友和台灣經濟往來越多，面對脅迫的集體韌性就越強；從俄國侵烏上能看見美國與理念相近國家實質經濟支持的價值，在台灣議題上亦是如此。
信函強調：「把台灣納入IPEF，能展現美國對台灣及其繁榮自由的承諾堅若磐石，具有無價的效果。」
拜登去年10月宣布將成立IPEF，加強美國與印太經濟連結。《路透社》3月31日引述知情人士表示，美國商務部長雷蒙多在會中透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。
美國國務卿布林肯4月28日出席眾議院外委會聽證會，澄清架構將是開放且具包容性，「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。
新聞來源
延伸閱讀
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- 美國「印太沙皇」坎貝爾：「印太經濟架構」、科技創新將成為拜登政府印太政策新核心
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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