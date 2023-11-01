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2023/11/01,
理財

變動與定局：日本網民投資與金融商品選擇的兩面性

變動與定局：日本網民投資與金融商品選擇的兩面性
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

投資與金融商品選擇中，日本網民的行為模式展現了許多吸引人的細節。大多數人表示沒有多餘的投資資金，但股票和投資信託仍被視為最受青睞的投資選項，尤其是在主要考慮長期投資的人群中。然而，年輕的網民顯示出不同的投資態度，他們更傾向於短期買賣。另一方面，深入瞭解日本網民的金融商品使用情況時，發現普通存款、信用卡和定期存款是他們的前三選擇，且年齡越高，使用率也越高。這些行為模式的發現，對理解日本網民的金融行為具有重要的啟示性意義。

日本網民投資意向分析：股票仍最受青睞，年輕族群卻有所不同?

根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，與今年7月的調查結果相同，​超過一半的人表示「沒有多餘的資金可以投資」，而希望「將資金保持為現金，而不投資於金融商品」的人的比例下降了1個百分點，但對於股票和投資信託的投資意願沒有明顯變化。在對投資項目的興趣方面，「股票（包括ETF）」最受關注（24.4％），其次是「投資信託」（21.8％）。在對股票投資的態度上，約80％的人主要考慮長期投資，只有大約20％的人考慮短期買賣。另外，年齡層次為16至29歲的人中，約有40％的人傾向於短期買賣，與其他年齡層次的投資態度存在顯著差異。

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深入日本網民金融行為：普通存款、信用卡與定期存款居前三

目前，日本網路使用者使用的金融商品前三名是：普通存款（60.6％）、信用卡（45.1％）和定期存款（24.5％）。一般來說，無論是哪種金融商品，年齡越高，使用（持有）率就越高。與普通存款和信用卡相比，16至29歲的年齡層使用「定期存款」和「保險」這類金融商品的比例只有10％左右，但每個年齡層的增長率都很高，這是一個值得注意的現象。在50歲的年齡層中，使用（持有）「定期存款」和「保險」的比例分別為37％和33％。

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Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾投資習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年9月5日 至 2023年9月9日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲日本網路使用者
樣本數｜1314份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。


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