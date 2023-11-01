變動與定局：日本網民投資與金融商品選擇的兩面性
我們想讓你知道的是
投資與金融商品選擇中，日本網民的行為模式展現了許多吸引人的細節。大多數人表示沒有多餘的投資資金，但股票和投資信託仍被視為最受青睞的投資選項，尤其是在主要考慮長期投資的人群中。然而，年輕的網民顯示出不同的投資態度，他們更傾向於短期買賣。另一方面，深入瞭解日本網民的金融商品使用情況時，發現普通存款、信用卡和定期存款是他們的前三選擇，且年齡越高，使用率也越高。這些行為模式的發現，對理解日本網民的金融行為具有重要的啟示性意義。
日本網民投資意向分析：股票仍最受青睞，年輕族群卻有所不同?
根據 Z.com Engagement Lab 的最新調查顯示，與今年7月的調查結果相同，超過一半的人表示「沒有多餘的資金可以投資」，而希望「將資金保持為現金，而不投資於金融商品」的人的比例下降了1個百分點，但對於股票和投資信託的投資意願沒有明顯變化。在對投資項目的興趣方面，「股票（包括ETF）」最受關注（24.4％），其次是「投資信託」（21.8％）。在對股票投資的態度上，約80％的人主要考慮長期投資，只有大約20％的人考慮短期買賣。另外，年齡層次為16至29歲的人中，約有40％的人傾向於短期買賣，與其他年齡層次的投資態度存在顯著差異。
深入日本網民金融行為：普通存款、信用卡與定期存款居前三
目前，日本網路使用者使用的金融商品前三名是：普通存款（60.6％）、信用卡（45.1％）和定期存款（24.5％）。一般來說，無論是哪種金融商品，年齡越高，使用（持有）率就越高。與普通存款和信用卡相比，16至29歲的年齡層使用「定期存款」和「保險」這類金融商品的比例只有10％左右，但每個年齡層的增長率都很高，這是一個值得注意的現象。在50歲的年齡層中，使用（持有）「定期存款」和「保險」的比例分別為37％和33％。
Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾投資習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年9月5日 至 2023年9月9日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲日本網路使用者
樣本數｜1314份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
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調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
40歲起，就改用日本LUCIDO倫士度去味洗沐系列，讓你俐落洗去熟男味，輕鬆洗出好評價！
經典有感去味洗沐組：Momo｜PCHome
倫士度零涼感去味沐浴露：Momo｜PCHome
本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。