【關鍵專訪】《雪佛》作者王盛弘：「遺憾」是人生的必然，但作為寫作者我留住了文字
我們想讓你知道的是
王盛弘謙稱自己是一直在路上的「寫作練習生」：「我創作的出發點，是相信文字的療癒力量，藉著文字去爬梳、整理人生的苦悶。做這件事時如果無法絕對誠實，它的效果就不存在。所以我會盡量做到物理現實和內心的真實。」
與周芬伶、阿盛、簡媜並列「九歌散文三十家」的王盛弘，全新散文集《雪佛》追憶離開彰化負笈北上那段逝水年華，記憶如雪佛（典出吉田兼好《徒然草》），遭時光兇焰緩慢消融。王盛弘一字一句築造佛龕堂廟，金身終將化盡，幸有巍峨文字殿宇留下。
通信琦君二十載，師事散文大家阿盛
王盛弘於國中時成為琦君迷，初生之犢，提筆寫信給心中景仰的大作家，自此兩人開啟通信將近二十年。我們對琦君的定位是「溫情散文」大家，但王盛弘讀出了她的「幽默」，他去信時談及此，琦君訝異反問：我幽默嗎？
回想當年，王盛弘說自己起心動念寫信，並不出於「功利心」——希望琦君替自己看稿、為自己引薦或推薦。某些年輕寫作者出於「經營人脈」的目的接近前輩作家，其實作家們都能覺察這種意有所圖，自然，不大可能真正與作家建立實質且長遠的關係。
血氣方剛的年紀，王盛弘坦言自己也曾在大學時因為文學觀轉變，「甘冒大不諱」地在信中提出意見「若結尾偏重感傷，恐怕有損作品藝術價值」，建議琦君阿姨可以刪掉某些段落。後兩人一度中斷通信，直到1995年退伍，才又重新取得聯繫，王盛弘說：「我雖然很喜歡琦君，還是對她的作品有保留的地方，特別是過度感傷的部份，雖然我相信那樣的感情是真實的。」
王盛弘接著說：「我認為好的散文，要邀讀者一起來參與你的感情，你給讀者一個哭點，眼淚由讀者流下。」
退伍後，已於副刊發表不少作品的王盛弘恰逢阿盛寫作私淑班招生，撥了通電話過去，惜才的阿盛老師親切地話家常，王盛弘提及擔心趕不及參加一個獎，阿盛老師掛電話前鼓勵：「熬夜也要寫完它。」意外碰到賀伯颱風使截稿延期．時間更充裕。1996年，王盛弘以〈生命的微笑〉獲梁實秋文學獎。
「遺憾」是人生的必然
〈適合仰望的距離〉中，王盛弘終於見到琦君阿姨本人，但彼時阿姨已不認得他。曾經小讀者的信，是琦君旅居海外的心靈慰藉，而琦君的信，亦是對小讀者的指點與提攜。〈適合仰望的距離〉讓人感受到強烈的失落，怎麼作為靈魂知交的兩個人，此生匆匆一晤，竟無法寬慰相擁……
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飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
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飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。
飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。
安全可靠280W GaN頂級規格充電器
飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。
此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：
- > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
- 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
- 3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證
- 五種數位化安全保護機制
- 2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證
- < 150uA低漏電電流
電競筆電首選 極緻設計之展現
近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。
飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
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