【關鍵專訪】《雪佛》作者王盛弘：「遺憾」是人生的必然，但作為寫作者我留住了文字

與周芬伶、阿盛、簡媜並列「九歌散文三十家」的王盛弘，全新散文集《雪佛》追憶離開彰化負笈北上那段逝水年華，記憶如雪佛（典出吉田兼好《徒然草》），遭時光兇焰緩慢消融。王盛弘一字一句築造佛龕堂廟，金身終將化盡，幸有巍峨文字殿宇留下。

通信琦君二十載，師事散文大家阿盛

王盛弘於國中時成為琦君迷，初生之犢，提筆寫信給心中景仰的大作家，自此兩人開啟通信將近二十年。我們對琦君的定位是「溫情散文」大家，但王盛弘讀出了她的「幽默」，他去信時談及此，琦君訝異反問：我幽默嗎？

回想當年，王盛弘說自己起心動念寫信，並不出於「功利心」——希望琦君替自己看稿、為自己引薦或推薦。某些年輕寫作者出於「經營人脈」的目的接近前輩作家，其實作家們都能覺察這種意有所圖，自然，不大可能真正與作家建立實質且長遠的關係。

血氣方剛的年紀，王盛弘坦言自己也曾在大學時因為文學觀轉變，「甘冒大不諱」地在信中提出意見「若結尾偏重感傷，恐怕有損作品藝術價值」，建議琦君阿姨可以刪掉某些段落。後兩人一度中斷通信，直到1995年退伍，才又重新取得聯繫，王盛弘說：「我雖然很喜歡琦君，還是對她的作品有保留的地方，特別是過度感傷的部份，雖然我相信那樣的感情是真實的。」

王盛弘接著說：「我認為好的散文，要邀讀者一起來參與你的感情，你給讀者一個哭點，眼淚由讀者流下。」

退伍後，已於副刊發表不少作品的王盛弘恰逢阿盛寫作私淑班招生，撥了通電話過去，惜才的阿盛老師親切地話家常，王盛弘提及擔心趕不及參加一個獎，阿盛老師掛電話前鼓勵：「熬夜也要寫完它。」意外碰到賀伯颱風使截稿延期．時間更充裕。1996年，王盛弘以〈生命的微笑〉獲梁實秋文學獎。

「遺憾」是人生的必然

〈適合仰望的距離〉中，王盛弘終於見到琦君阿姨本人，但彼時阿姨已不認得他。曾經小讀者的信，是琦君旅居海外的心靈慰藉，而琦君的信，亦是對小讀者的指點與提攜。〈適合仰望的距離〉讓人感受到強烈的失落，怎麼作為靈魂知交的兩個人，此生匆匆一晤，竟無法寬慰相擁……