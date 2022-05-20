一位大學研究室科學主任的創意，讓烏干達能以有限的檢測資源對抗疫情

文：卡姆西（Roxanne Khamsi）

桑古巴（Willy Ssengooba）從10年前就在烏干達各地往來，訓練公衛人員使用一種新儀器檢測結核病。烏干達位於非洲東部，每年約有9萬人感染這種致命的疾病，傳統檢測方式是從患者的痰中培養細菌進行分析，需數個月才有結果。新儀器採用快速分子檢測方式只需花幾個小時，因此能夠馬上施予確診患者保住性命的療法。

桑古巴現任職於首都坎帕拉（Kampala）的馬凱雷雷大學健康科學院分枝桿菌研究小組科學主任，協助全國各地診所設置了265台儀器。藉由普及早期診斷，使肺結核相關死亡人數下降，特別是對於兒童與感染人類免疫不全病毒（HIV）的族群。桑古巴認為這項做法相當成功，希望能設置更多儀器，然而主政者卻難以體認醫療科技的力量。

而後COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來了。2020年3月21日，烏干達出現第一起病例，桑古巴就收到衛生署長官發來的訊息。顯然幾乎所有的新病例將會越過國界入境，桑古巴能篩檢每名入境烏干達的人嗎？全國都要靠他了！

烏干達是內陸國家，桑古巴的團隊開始在國界上人們頻繁進出的關哨，給載貨的卡車司機進行鼻腔採檢。有時這些樣本每天多達千件，需送到將近300公里外的坎帕拉進行分析，那裡才有能進行聚合酶連鎖反應（PCR）的實驗室。

藉由龐大的儀器把發出螢光的分子探針接到COVID-19病毒的遺傳序列上，找出樣本中是否有COVID-19病毒的遺傳物質。桑古巴的團隊親自運送這些樣本，大約有50名工作人員蒐集樣本，放上小貨車載到實驗室，然後再返回蒐集另一批，許多時間花在熬夜趕路，令人筋疲力竭。

隨著疫情加劇，工作人員無法負荷，等待檢測結果的卡車司機在邊境苦候數日，原因之一是在坎帕拉進行的PCR分析有時需72小時才有結果。排隊的卡車綿延數公里，上面有各式各樣貨物，包括家電產品、建築材料或汽車零件。更糟糕的是，烏干達政府已關閉了機場。

危機處理

烏干達政府用盡一切辦法解決邊境阻塞狀況。桑古巴想到全國各地有265台PCR機器，多年來用以診斷結核病，其中有些小型機器只要改變處裡樣本的卡匣，就能用來檢測COVID-19病毒。桑古巴把這些儀器搬到邊境關哨，調整一下基礎硬體設備（電力系統、安置工作檯的地點），讓這些儀器能運作。

在坎帕拉的實驗室裡，多台大型儀器放在數間房間中，需由經驗豐富的技術員製備並處理樣本，但邊境的PCR儀器的型號為基因專家系統（GeneXpert），尺寸如同印表機，能自動操作，應用同樣的PCR技術，只需半小時就能得到結果。

2020年5月鄰近肯亞的烏干達小城馬拉巴啟動COVID-19病毒檢測系統，原需排隊數天才能進入烏干達的卡車司機，現在只須等半小時。接下來一個星期，另外兩個重要關哨也有了相同檢測設備。疫情最初幾個月，許多國家（包括一些富裕國家）都在全力地毯式搜索，以期找出所有病例，但是桑古巴知道公衛和經濟活動必須維持平衡。他在需要進行檢測的地點設定好基礎設備，避免疾病散播同時維持重要物資進口。

蘇格蘭聖安德魯斯大學發展檢測技術的專家沙比提（Wilber Sabiiti）指出，桑古巴的創意讓烏干達有限的檢測資源改變用途，「影響深遠」。

攝影：Esther Ruth Mbabazi 緊急應變：烏干達科學家桑古巴（Willy Ssengooba）在國界設置了COVID-19病毒檢測站。(攝影：Esther Ruth Mbabazi)

多年來，桑古巴堅持不懈，推廣以PCR檢測結核病，最後努力似乎有了回報。他表示，這場COVID-19疫情顯示需更廣泛應用PCR檢測所有傳染病，特別是政治界也了解到這點，他們現在把更多經費投注於PCR檢測技術。桑古巴說：「COVID-19疫情爆發讓我們因禍得福，能夠建立大規模分子檢測設備。」

不只桑古巴這麼想。美國華盛頓大學醫學中心臨床病毒學實驗室的副主任格雷寧格（Alex Greninger）說，過去自己任職的單位每年通常進行5萬次PCR檢測，主要針對流感或愛滋病毒。而2020年就進行了400萬次，主要針對COVID-19病毒。

和過去所不同的是，檢測結果馬上就會影響接下來的行動：陽性患者要居家隔離或移置醫院特定病區。進行這些行動前需大量檢測，格雷寧格說：「病毒學實驗室在最近22個月中進行的分子檢測量，相當於之前81年的份量。」

他認為，就算COVID-19疫情消退，對於PCR檢測的高需求依然會持續。他說現在大眾對於病毒警覺性更高，在COVID-19疫情期間，快速抗原檢測（快篩）已成為生活的一部份，未來檢測潛能會爆發出來，人們尋求PCR檢測做為確診依據。

COVID-19疫情不只增加了疾病檢測的規模，也開啟了每個人對於疾病檢測的需求，同時也推動各方採用更先進的檢測技術。醫院開始購買更小型的PCR儀器，能夠放在醫師診間，樣本毋需送到位於他處的大型集中式實驗室，患者當下就能得到檢測結果，如有必要就馬上隔離，並施用適合的抗病毒藥物或抗生素。

世界各地研究PCR技術的企業和學術研究人員指出，他們的發明越來越受矚目，有可能發展出手持式PCR機器，不論在超市停車場或偏遠村落都可檢測。

這些都不只是對病人有好處而已。去（2021）年底傳播速度超強的Omicron變異株出現後，大眾檢測量增加，為的是監控COVID-19疫情變化，以及評估醫療系統（和社會其他層面）的崩潰點。大規模進行COVID-19病毒PCR檢測，也讓公衛監控系統開始茁壯，未來能同時監測可能會造成大流行的數十種病原體。