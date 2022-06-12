【專訪】阿奶攝影師：加入「分鏡圖」思考，讓一組婚紗攝影成為一部無聲電影
我們想讓你知道的是
多年養成的敏銳觀察習慣，讓阿奶能從語氣的變化、眼神若有似無的飄移，來確保被攝者在拍攝當下是否舒服、沒有壓力。也能巧妙地透過引導，調整拍攝的氣氛，更常挖掘到兩人不經意的親密互動，而成了當天拍攝的靈感來源。
文：KACY
十多年的婚紗攝影經歷，曾拍過李安、龍應台等人，在國內外攝影比賽皆獲獎無數，更是許多國際婚禮攝影協會認證的專業攝影師。
他是攝影師阿奶，在他鏡頭下的世界，沒有過於喧囂的色彩，卻有著令人忍不住停下來多看幾眼的魔力。
「我堅信，讓一切順其自然地發生，是抒寫記憶唯一且最美好的方式。」攝影師阿奶的網站自介裡，寫著這麼一段話。
自然、舒服、日常，幾個關鍵字是大眾對阿奶攝影風格的認識，也與他本人的氣質一樣，溫和、如水一般，可以隨意變化成任意形狀。總是能讓被攝者感到放心、不害怕鏡頭，捕捉到兩人之間親密的相處狀態。
「簡單，還是可以拍出不簡單的內容。」
在阿奶拍攝的系列婚紗照裡，看不到千篇一律的婚紗擺拍，更沒有討論度大於新人的華麗禮服。翻閱著一張張照片，是戀人之間的日常互動，卻一點也不平凡，似乎還可以窺見影像底下，每對新人的愛情故事、互動模式。
想拍出電影感，秘訣是「分鏡圖」思考
「剛踏入婚紗攝影的行業，我也是用單張影像的思維進行拍攝，但總覺得少了一些東西。」提起一開始跟著前輩學習的時光，阿奶心中總是有股不對勁，隨著拍攝的累積，愈加深刻。
當時在台藝大主修影視的阿奶，學校作業正好要交一份電影分鏡表，敏銳的直覺立即將電影與攝影牽連了起來。
婚紗攝影本來就以多張相片為主，而「分鏡圖」正好將連續的影像，拆成一張張的圖片來示意。用來作為電影草稿的「分鏡圖」，也許能填滿婚紗影像一直以來缺少的「故事性」！
意識到這點， 阿奶開始調整婚紗拍攝時的思考方向。一組三至五張的婚紗照，不再各自獨立。
在同樣的場景，他以遠景的身影、近景的表情與互動，加上特寫的動作，將一張張連續的畫面組合起來，就像是看了一部無聲的電影。
隨著觀眾翻看婚紗照片，一張又一張，多層次的連續畫面在觀眾的心裡，逐漸累積了一些情感。甚至透過畫面，帶著他們走進新人所在的空間、感受到兩人對彼此的愛意。
打破了婚紗攝影單張照片、華麗浮美的固定想像，阿奶更在意的是新人之間的情感流動，與一路走來的回憶。
「看阿奶的照片，好像是在看電影！」客人們的回饋，讓阿奶更加肯定在婚紗影像裡融入電影敘事的作法，成功地讓平面的照片活了起來，成了會說故事的作品。
在平面的照片裡，他搭建起回憶的立體空間，細心地將人與人之間的情感流動收藏於其中。
如何拍出有溫度的照片，用影像打動人心？
在基本的光圈、快門之上，阿奶結合了「電影分鏡圖」的概念，而他用圖像說故事的旅程並不止於此。
將預先設想的分鏡圖放在腦袋裡，拍攝時的阿奶，不僅要隨時調整照片的構圖，也同時得思考著以多圖呈現故事時，如何引導觀眾的目光，進而引起他們的情感波動。
觀看影像時，會湧上一連串的情緒。
這時空景、看不到臉、甚至失焦的照片也都會扮演著很重要的角色。
這類型的照片，常作為故事的伏筆、引言、轉折，用來引起大家的期待與好奇，帶著觀眾的一起進入故事。
先以一張對焦在超音波照片上的照片開頭，透露出這對夫妻有了小寶寶，引起觀眾對這對他們的好奇，下一張才揭曉兩人的表情，對於孩子的愛意溢於言表。
阿奶更擅長引領觀眾進入照片裡的空間，將情緒渲染出畫框之外。他的魔力來自於不讓被攝者每張照片都全身入鏡，而是聚焦在自己觀察到的互動細節，進而帶出流動的情感。
照片裡有的是，戀人自己都不見得看過的，自己看向對方時，充滿愛意的眼神，也有纏繞著彼此的雙手，雖然看不見表情，但肢體語言卻道盡了一切。
屬於兩人之間的相處細節，經過阿奶細膩的影像處理，將濃情蜜意散播出畫框外，在觀眾的心中引起同樣的波動。靜靜地看著照片的同時，也能感受到那份人與人之間的連結。
兩招引導被攝者，呈現最自然的模樣
翻看著阿奶拍攝的婚紗相片，依舊會忍不住讚嘆，他是如何抓到每一對新人的個性、風格？好似是新人熟識多年的好友，才能在如此日常的互動中，捕捉到新人最自在的樣貌。
「引導，就是聊天與觀察！」
阿奶毫不思索地回答我的疑問。而我的腦袋裡也隨即冒出阿奶訪問新人的畫面，心中忍不住想著，難不成阿奶從電影到劇場，甚至還擅長人物採訪！
觀察到我眼裡的震驚，阿奶像是看穿我的想法一般，接著回答：
聊天，並非要知道新人之間深刻的小故事，而是要了解兩人的個性。
不同的個性，會形塑出不同的關係樣貌。阿奶會先抓出在關係中，誰比較主動。若是關係中女生比較主動，在在姿勢的引導時，便不會要男生去牽女生的手。與平時不同的互動，只會讓「不習慣」添加兩人的尷尬感。
因此，在畫面設計上，阿奶通常會尊重新人之間的情緒反應，再結合自己的影像敘事，設計出畫面內容。對阿奶而言，畫面的完成並非攝影師一個人主導，而是與被攝者合力完成的。
拍攝之於阿奶，更像是一種雙向交流。
透過細膩的觀察與輕鬆的閒聊，在面談時的聊天時感受對方講話的語氣、思考話題的方向，對於後續的拍攝引導、現場氣氛的掌控，都成了十分重要的資訊。
攝影不只是工作，更是共創回憶的過程
「我不會要求每一組客人都要笑的很開心，因為這可能就不是他們的相處方式。」即便到了拍攝現場，阿奶也隨時注意著新人在語言、表情、肢體上的細微變化。
多年養成的敏銳觀察習慣，讓阿奶能從語氣的變化、眼神若有似無的飄移，來確保被攝者在拍攝當下是否舒服、沒有壓力。也能巧妙地透過引導，調整拍攝的氣氛，更常挖掘到兩人不經意的親密互動，而成了當天拍攝的靈感來源。
對拍攝全心投入，與新人一起玩樂、一起開心。對阿奶來說，婚紗拍攝並非只是工作，他更希望新人能在拍攝過程中，好好體會當下的感受，迎接人生下一個階段的到來。
Tags：
GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。