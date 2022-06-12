【專訪】阿奶攝影師：加入「分鏡圖」思考，讓一組婚紗攝影成為一部無聲電影

文：KACY

十多年的婚紗攝影經歷，曾拍過李安、龍應台等人，在國內外攝影比賽皆獲獎無數，更是許多國際婚禮攝影協會認證的專業攝影師。

他是攝影師阿奶，在他鏡頭下的世界，沒有過於喧囂的色彩，卻有著令人忍不住停下來多看幾眼的魔力。

「我堅信，讓一切順其自然地發生，是抒寫記憶唯一且最美好的方式。」攝影師阿奶的網站自介裡，寫著這麼一段話。

自然、舒服、日常，幾個關鍵字是大眾對阿奶攝影風格的認識，也與他本人的氣質一樣，溫和、如水一般，可以隨意變化成任意形狀。總是能讓被攝者感到放心、不害怕鏡頭，捕捉到兩人之間親密的相處狀態。

「簡單，還是可以拍出不簡單的內容。」

在阿奶拍攝的系列婚紗照裡，看不到千篇一律的婚紗擺拍，更沒有討論度大於新人的華麗禮服。翻閱著一張張照片，是戀人之間的日常互動，卻一點也不平凡，似乎還可以窺見影像底下，每對新人的愛情故事、互動模式。

想拍出電影感，秘訣是「分鏡圖」思考

「剛踏入婚紗攝影的行業，我也是用單張影像的思維進行拍攝，但總覺得少了一些東西。」提起一開始跟著前輩學習的時光，阿奶心中總是有股不對勁，隨著拍攝的累積，愈加深刻。

當時在台藝大主修影視的阿奶，學校作業正好要交一份電影分鏡表，敏銳的直覺立即將電影與攝影牽連了起來。

婚紗攝影本來就以多張相片為主，而「分鏡圖」正好將連續的影像，拆成一張張的圖片來示意。用來作為電影草稿的「分鏡圖」，也許能填滿婚紗影像一直以來缺少的「故事性」！

意識到這點， 阿奶開始調整婚紗拍攝時的思考方向。一組三至五張的婚紗照，不再各自獨立。

在同樣的場景，他以遠景的身影、近景的表情與互動，加上特寫的動作，將一張張連續的畫面組合起來，就像是看了一部無聲的電影。

隨著觀眾翻看婚紗照片，一張又一張，多層次的連續畫面在觀眾的心裡，逐漸累積了一些情感。甚至透過畫面，帶著他們走進新人所在的空間、感受到兩人對彼此的愛意。

打破了婚紗攝影單張照片、華麗浮美的固定想像，阿奶更在意的是新人之間的情感流動，與一路走來的回憶。

「看阿奶的照片，好像是在看電影！」客人們的回饋，讓阿奶更加肯定在婚紗影像裡融入電影敘事的作法，成功地讓平面的照片活了起來，成了會說故事的作品。

在平面的照片裡，他搭建起回憶的立體空間，細心地將人與人之間的情感流動收藏於其中。

如何拍出有溫度的照片，用影像打動人心？

在基本的光圈、快門之上，阿奶結合了「電影分鏡圖」的概念，而他用圖像說故事的旅程並不止於此。

將預先設想的分鏡圖放在腦袋裡，拍攝時的阿奶，不僅要隨時調整照片的構圖，也同時得思考著以多圖呈現故事時，如何引導觀眾的目光，進而引起他們的情感波動。

觀看影像時，會湧上一連串的情緒。 這時空景、看不到臉、甚至失焦的照片也都會扮演著很重要的角色。

這類型的照片，常作為故事的伏筆、引言、轉折，用來引起大家的期待與好奇，帶著觀眾的一起進入故事。

先以一張對焦在超音波照片上的照片開頭，透露出這對夫妻有了小寶寶，引起觀眾對這對他們的好奇，下一張才揭曉兩人的表情，對於孩子的愛意溢於言表。

阿奶更擅長引領觀眾進入照片裡的空間，將情緒渲染出畫框之外。他的魔力來自於不讓被攝者每張照片都全身入鏡，而是聚焦在自己觀察到的互動細節，進而帶出流動的情感。

照片裡有的是，戀人自己都不見得看過的，自己看向對方時，充滿愛意的眼神，也有纏繞著彼此的雙手，雖然看不見表情，但肢體語言卻道盡了一切。

屬於兩人之間的相處細節，經過阿奶細膩的影像處理，將濃情蜜意散播出畫框外，在觀眾的心中引起同樣的波動。靜靜地看著照片的同時，也能感受到那份人與人之間的連結。

兩招引導被攝者，呈現最自然的模樣

翻看著阿奶拍攝的婚紗相片，依舊會忍不住讚嘆，他是如何抓到每一對新人的個性、風格？好似是新人熟識多年的好友，才能在如此日常的互動中，捕捉到新人最自在的樣貌。

「引導，就是聊天與觀察！」

阿奶毫不思索地回答我的疑問。而我的腦袋裡也隨即冒出阿奶訪問新人的畫面，心中忍不住想著，難不成阿奶從電影到劇場，甚至還擅長人物採訪！

觀察到我眼裡的震驚，阿奶像是看穿我的想法一般，接著回答：

聊天，並非要知道新人之間深刻的小故事，而是要了解兩人的個性。

不同的個性，會形塑出不同的關係樣貌。阿奶會先抓出在關係中，誰比較主動。若是關係中女生比較主動，在在姿勢的引導時，便不會要男生去牽女生的手。與平時不同的互動，只會讓「不習慣」添加兩人的尷尬感。

Photo Credit: 阿奶攝影師

因此，在畫面設計上，阿奶通常會尊重新人之間的情緒反應，再結合自己的影像敘事，設計出畫面內容。對阿奶而言，畫面的完成並非攝影師一個人主導，而是與被攝者合力完成的。

拍攝之於阿奶，更像是一種雙向交流。

透過細膩的觀察與輕鬆的閒聊，在面談時的聊天時感受對方講話的語氣、思考話題的方向，對於後續的拍攝引導、現場氣氛的掌控，都成了十分重要的資訊。

攝影不只是工作，更是共創回憶的過程

「我不會要求每一組客人都要笑的很開心，因為這可能就不是他們的相處方式。」即便到了拍攝現場，阿奶也隨時注意著新人在語言、表情、肢體上的細微變化。

多年養成的敏銳觀察習慣，讓阿奶能從語氣的變化、眼神若有似無的飄移，來確保被攝者在拍攝當下是否舒服、沒有壓力。也能巧妙地透過引導，調整拍攝的氣氛，更常挖掘到兩人不經意的親密互動，而成了當天拍攝的靈感來源。

對拍攝全心投入，與新人一起玩樂、一起開心。對阿奶來說，婚紗拍攝並非只是工作，他更希望新人能在拍攝過程中，好好體會當下的感受，迎接人生下一個階段的到來。