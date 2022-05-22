【馬力歐陪你喝三杯】在新酒吧點三杯酒，是一種「酒吧式」的彼此尊重

文：楊士範

幾年前我跟eld第一任主編在討論時提議，可以弄一個主題性的專欄，找一些各領域年輕專業人士來撰寫生活風格文章。主編聽後大表同意，並取了「現正輸入中......」這個帶有趨勢、未來、可能性等等意味的專欄名稱。後來每當我核稿或閱讀該專欄時，都覺得津津有味，深感自己當初挖坑推坑的成功。

直到幾個月前，我跟現在eld編輯再次討論，並聊到近期去過的酒吧，這時她突然襲擊：

eld：「你要不要來寫現正輸入中？」 我：「太久沒寫專欄，不知道要寫什麼？」 eld：「寫酒吧啊。專欄名都幫你想好了，你不是常說去新酒吧要點三杯？就叫馬力歐陪你喝三杯！」 我：「……原來被推下自己挖的坑是這種感覺。」

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雖然被推下自己挖的坑，但我還是一手攀著坑邊，一手有點心不甘情不願地下去，一直用「我最近沒去什麼酒吧」、「事情太多」等藉口撐著。直到月初，我收到大誌雜誌現任主編的來信，告知因為欄位調整，決定先中止我每月固定書寫的科技新聞短文。

大誌從2010年5月創刊，而我從第二期開始參與書寫，歷經創刊以來的每一任主編（除了第一位之外其他都沒見過），就這樣一晃眼去寫了整整12年、144期。每月少了一個要花上好幾個小時的有趣任務，看來也是一個sign，暗示我不要再撐了，就放手入坑吧。

馬力歐陪你喝三杯

專欄第一篇，就先解釋一下為什麼要取名為《馬力歐陪你喝三杯》好了。有些讀者可能不知道，我已經持續製作一個Podcast節目《馬力歐陪你喝一杯》，至今已超過五年，接近300集。

這是一個人物訪談節目，只是我們會希望用「喝一杯聊聊天」這種輕鬆的氛圍來進行。在第三季的時候，我們也跑遍大約60幾間酒吧現地錄音，不管是來賓或聽眾，都覺得這很有意思。雖然第四季之後我們回到公司內部錄音室錄音，但依然會提供「酒單」給來賓選擇，試著持續營造有喝酒聊天的感覺。

因為「喝一杯」給人的印象強烈，也因為節目和個人興趣而到過不少酒吧，所以總會有人問我，有哪間酒吧值得推薦，又或是推薦什麼樣的酒。然而酒吧視個人偏好有所不同，也跟風格、地點有關係，我會在日後的專欄慢慢分享，但在酒吧要怎麼點酒才是個好客人，我倒是有自己一套想法。

其實對於店家來說，倒不是一定要消費很多才是好客人。酒吧和咖啡店有點類似，都有一種在城市中大家相濡以沫的氛圍，所以多少沒那麼功利或商業，能夠跟客人輕鬆自在打招呼、聊天，其實是很重要的一個環節。而作為一個酒吧的好客人，我覺得就是要尊重店家、理性飲酒和結帳不囉唆。

我相信理性飲酒和結帳不囉唆大家都很容易理解，但到底要怎樣才算是尊重店家呢？

Photo Credit: Daphne Chung 我平常喝酒不是這個假掰樣的

點三杯酒，是一種「酒吧式」的彼此尊重

除了尊重店家的規則、不要無理的催酒、追酒、凹酒等等之外，對我來說，還有一個點，就是每去一個新酒吧，至少點三杯酒。但為什麼點三杯酒是尊重店家？

雖然說過不是消費多才是好客人，但酒吧開門做生意，如果每個人都點一杯調酒（或甚至啤酒、無酒精飲料）坐上三小時，對於店家來說要經營真的很辛苦。所以後來在我能力負擔內、當天狀況許可情況下，都會盡可能點上三杯酒，作為我個人心中的「新酒吧低消」。

另外一方面，我也希望透過點三杯酒的過程，讓我能夠熟悉這個酒吧，而店家也可以熟悉我的偏好，進而雙方也都能知道彼此是否對味，對我來說一種是「酒吧式」的彼此尊重。

當然，這絕對是量力而為。如果你酒量普通，三杯就倒也違背第二點的「理性飲酒」了。

這個「喝三杯」的講法，我曾經在一些節目和活動現場分享過，有些人會接著問說，那這三杯有什麼是固定必點的嗎？我認為大概會是：氣泡先來、特色居中、經典壓陣。

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氣泡先來是因為到一個新酒吧，為了暖身（胃？），所以建議先點一個帶有氣泡感、比較清爽的酒。甚至當我很渴的時候，我會像是去居酒屋一樣直接先點個啤酒再慢慢研究酒單。當然如果不點啤酒的話，Gin & Tonic、Gin Fizz、Highball等等的經典氣泡類調酒，大概就是第一杯的首選。

而點氣泡類酒品當開場，還有三個好處。第一，不管是啤酒或是上面提到的三種經典氣泡類調酒，都算是比較簡單不會花很多時間的調酒，讓你的第一杯可以不用等待太久；第二，這種酒想要調得難喝並不容易；第三，這種酒想要調得很好喝也沒那麼容易。

小食的點綴，是調酒師對你有印象的保證

我知道很多人只喝經典，覺得有些時候店家自創的調酒太過華麗、花巧、或為了特色而造成味道太特別，不敢嘗試。但我自己覺得經典也是從創意而來，很多時候喝調酒也是希望能喝到調酒師的創意和想法，所以若店家有自己的特色酒單，我都會仔細研究嘗試一兩杯。這也是打破我自己框架的一個方式，不然當調酒師問我喜歡的風味或基酒時，聽完威士忌之後都往Old Fashioned或曼哈頓走，也是有點可惜。

喝完特色之後，我如果覺得不錯，也可能會繼續點該店其他特色調酒。但若我覺得想收尾了，或許就會直接點一些經典調酒，最常點的可能是Gin Martini或是Vesper（也是一種Martini），因為酒感重、同樣不容易調好，如果調到深合己意，自然是日後列入推薦或再訪的口袋名單中。

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而如果你跟我一樣，是用大約1－1.5小時的速度點和喝這三杯，中間或許也有點綴一些小食，那我幾乎可以保證，調酒師一定會你有印象（當然坐在吧檯前會比在桌位區更有記憶點）。當他們在調酒過程中得空時，可能會試著和你搭上幾句話，請個幾杯shot，問問你喜歡的口味和喝起來的感覺。