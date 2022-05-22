【馬力歐陪你喝三杯】在新酒吧點三杯酒，是一種「酒吧式」的彼此尊重
我們想讓你知道的是
如何當一個酒吧的好客人？除了尊重店家之外，大概還有理性飲酒、結帳爽快。而尊重店家除了包含不要無理的催酒、追酒、凹酒等等之外，對我來說，還有一個點，就是每去一個新酒吧，至少點三杯酒。
文：楊士範
幾年前我跟eld第一任主編在討論時提議，可以弄一個主題性的專欄，找一些各領域年輕專業人士來撰寫生活風格文章。主編聽後大表同意，並取了「現正輸入中......」這個帶有趨勢、未來、可能性等等意味的專欄名稱。後來每當我核稿或閱讀該專欄時，都覺得津津有味，深感自己當初挖坑推坑的成功。
直到幾個月前，我跟現在eld編輯再次討論，並聊到近期去過的酒吧，這時她突然襲擊：
eld：「你要不要來寫現正輸入中？」
我：「太久沒寫專欄，不知道要寫什麼？」
eld：「寫酒吧啊。專欄名都幫你想好了，你不是常說去新酒吧要點三杯？就叫馬力歐陪你喝三杯！」
我：「……原來被推下自己挖的坑是這種感覺。」
雖然被推下自己挖的坑，但我還是一手攀著坑邊，一手有點心不甘情不願地下去，一直用「我最近沒去什麼酒吧」、「事情太多」等藉口撐著。直到月初，我收到大誌雜誌現任主編的來信，告知因為欄位調整，決定先中止我每月固定書寫的科技新聞短文。
大誌從2010年5月創刊，而我從第二期開始參與書寫，歷經創刊以來的每一任主編（除了第一位之外其他都沒見過），就這樣一晃眼去寫了整整12年、144期。每月少了一個要花上好幾個小時的有趣任務，看來也是一個sign，暗示我不要再撐了，就放手入坑吧。
馬力歐陪你喝三杯
專欄第一篇，就先解釋一下為什麼要取名為《馬力歐陪你喝三杯》好了。有些讀者可能不知道，我已經持續製作一個Podcast節目《馬力歐陪你喝一杯》，至今已超過五年，接近300集。
這是一個人物訪談節目，只是我們會希望用「喝一杯聊聊天」這種輕鬆的氛圍來進行。在第三季的時候，我們也跑遍大約60幾間酒吧現地錄音，不管是來賓或聽眾，都覺得這很有意思。雖然第四季之後我們回到公司內部錄音室錄音，但依然會提供「酒單」給來賓選擇，試著持續營造有喝酒聊天的感覺。
因為「喝一杯」給人的印象強烈，也因為節目和個人興趣而到過不少酒吧，所以總會有人問我，有哪間酒吧值得推薦，又或是推薦什麼樣的酒。然而酒吧視個人偏好有所不同，也跟風格、地點有關係，我會在日後的專欄慢慢分享，但在酒吧要怎麼點酒才是個好客人，我倒是有自己一套想法。
其實對於店家來說，倒不是一定要消費很多才是好客人。酒吧和咖啡店有點類似，都有一種在城市中大家相濡以沫的氛圍，所以多少沒那麼功利或商業，能夠跟客人輕鬆自在打招呼、聊天，其實是很重要的一個環節。而作為一個酒吧的好客人，我覺得就是要尊重店家、理性飲酒和結帳不囉唆。
我相信理性飲酒和結帳不囉唆大家都很容易理解，但到底要怎樣才算是尊重店家呢？
點三杯酒，是一種「酒吧式」的彼此尊重
除了尊重店家的規則、不要無理的催酒、追酒、凹酒等等之外，對我來說，還有一個點，就是每去一個新酒吧，至少點三杯酒。但為什麼點三杯酒是尊重店家？
雖然說過不是消費多才是好客人，但酒吧開門做生意，如果每個人都點一杯調酒（或甚至啤酒、無酒精飲料）坐上三小時，對於店家來說要經營真的很辛苦。所以後來在我能力負擔內、當天狀況許可情況下，都會盡可能點上三杯酒，作為我個人心中的「新酒吧低消」。
另外一方面，我也希望透過點三杯酒的過程，讓我能夠熟悉這個酒吧，而店家也可以熟悉我的偏好，進而雙方也都能知道彼此是否對味，對我來說一種是「酒吧式」的彼此尊重。
當然，這絕對是量力而為。如果你酒量普通，三杯就倒也違背第二點的「理性飲酒」了。
這個「喝三杯」的講法，我曾經在一些節目和活動現場分享過，有些人會接著問說，那這三杯有什麼是固定必點的嗎？我認為大概會是：氣泡先來、特色居中、經典壓陣。
氣泡先來是因為到一個新酒吧，為了暖身（胃？），所以建議先點一個帶有氣泡感、比較清爽的酒。甚至當我很渴的時候，我會像是去居酒屋一樣直接先點個啤酒再慢慢研究酒單。當然如果不點啤酒的話，Gin & Tonic、Gin Fizz、Highball等等的經典氣泡類調酒，大概就是第一杯的首選。
而點氣泡類酒品當開場，還有三個好處。第一，不管是啤酒或是上面提到的三種經典氣泡類調酒，都算是比較簡單不會花很多時間的調酒，讓你的第一杯可以不用等待太久；第二，這種酒想要調得難喝並不容易；第三，這種酒想要調得很好喝也沒那麼容易。
小食的點綴，是調酒師對你有印象的保證
我知道很多人只喝經典，覺得有些時候店家自創的調酒太過華麗、花巧、或為了特色而造成味道太特別，不敢嘗試。但我自己覺得經典也是從創意而來，很多時候喝調酒也是希望能喝到調酒師的創意和想法，所以若店家有自己的特色酒單，我都會仔細研究嘗試一兩杯。這也是打破我自己框架的一個方式，不然當調酒師問我喜歡的風味或基酒時，聽完威士忌之後都往Old Fashioned或曼哈頓走，也是有點可惜。
喝完特色之後，我如果覺得不錯，也可能會繼續點該店其他特色調酒。但若我覺得想收尾了，或許就會直接點一些經典調酒，最常點的可能是Gin Martini或是Vesper（也是一種Martini），因為酒感重、同樣不容易調好，如果調到深合己意，自然是日後列入推薦或再訪的口袋名單中。
而如果你跟我一樣，是用大約1－1.5小時的速度點和喝這三杯，中間或許也有點綴一些小食，那我幾乎可以保證，調酒師一定會你有印象（當然坐在吧檯前會比在桌位區更有記憶點）。當他們在調酒過程中得空時，可能會試著和你搭上幾句話，請個幾杯shot，問問你喜歡的口味和喝起來的感覺。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。