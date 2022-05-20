三萬名醫護人員研究：打「流感疫苗」可降低COVID-19九成重症率

三萬名醫護人員研究，打流感疫苗降COVID-19重症率

當醫學專家呼籲，各年齡層應將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗「打好打滿」，有助減少重症與死亡率，除此之外，是否有其他方法能降低新冠病毒威脅？

國際權威期刊《Nature》報導指出，一項針對三萬多名醫護人員的研究發現，接種流感疫苗的人在數個月時間內，發生COVID-19感染重症的可能性降低約90％，該研究之結論與疫苗問世前的文獻呈現一致性，表示各種疫苗在增強免疫系統上，有協助身體對抗COVID-19病毒的作用。該研究目前公佈在medRxiv預印本中。

photo Credit: 潮健康

早在COVID-19疫苗問世之前，就有施打流感疫苗能提供保護力的相關研究。不過當時被認為這些族群本身健康意識就高，未必真是流感疫苗帶來的保護效果。為進一步研究兩者之間的相關性，康乃爾大學傳染病學教授Laith Jamal Abu-Raddad分析美國3萬774名醫護人員的健康記錄，該群體的行為差異性較小，可看出是否具有顯著差異。

結果顯示，與未接種過流感疫苗的醫護人員相比，有接種過季節性流感疫苗的人，陽性率降低了30％。罹患COVID-19重症的機率則降低了89％。雖然重症個案數相對少，但該項研究被認為證據力相較其他過去的研究更充份，足以反應流感疫苗對減少COVID-19感染率與降低重症率的真實效益。

流感疫苗抗COVID-19只有六個月？這些人最好流感疫苗打滿

不過，流感疫苗施打後的「好處」能維持多久並沒有清楚答案。Laith Jamal Abu-Raddad指出，感染COVID-19的醫護人員，平均是在打過流感疫苗之後的六個月左右發生感染。因此，研究宣稱流感疫苗帶來的保護力並不持久。

荷蘭奈梅亨大學醫學中心的傳染病專家Mihai Netea指出，目前尚不清楚施打流感疫苗對COVID-19的保護力機制為何，不過，疫苗的確能訓練免疫系統識別特定的病源體，也增強了身體的廣泛抗病毒能力。接下來研究團隊將進行麻疹疫苗是否也與流感疫苗一樣，能協助對抗COVID-19病毒的研究。

Netea表示，如果研究發現流感和其他疾病疫苗，可以提供身體對抗COVID-19病毒的益處，即使維持的時間並不長久，仍可能作為阻絕大流行、減少損害的一種武器。

據美國CDC資料指出，COVID-19是新興的呼吸道疾病，在大流行期間應盡可能降低高風險族群發生呼吸道疾病的重症與死亡率，因此，建議醫護工作人員、COVID-19高危險群（65歲，患有慢性病、潛在疾病）以及流感高風險族群（六個月以上五歲以下的兒童、患有神經系統疾病的兒童、孕婦、患有各種基礎疾病）都應該接種流感疫苗。

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美國CDC也提醒，施打流感疫苗並不會引起COVID-19常見的呼吸道症狀，如咳嗽、呼吸急促等，如果施打流感疫苗後出現COVID-19症狀，或是72小時內高燒不退，或出現呼吸困難、胸痛、意識混亂、昏迷、皮膚、嘴唇或指甲床發青等，應盡速就醫治療以免延誤病情。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航