三萬名醫護人員研究：打「流感疫苗」可降低COVID-19九成重症率
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值得注意的是，流感疫苗施打後的「好處」能維持多久並沒有清楚答案。Laith Jamal Abu-Raddad指出，感染COVID-19的醫護人員，平均是在打過流感疫苗之後的6個月左右發生感染。因此，研究宣稱流感疫苗帶來的保護力並不持久。
三萬名醫護人員研究，打流感疫苗降COVID-19重症率
當醫學專家呼籲，各年齡層應將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗「打好打滿」，有助減少重症與死亡率，除此之外，是否有其他方法能降低新冠病毒威脅？
國際權威期刊《Nature》報導指出，一項針對三萬多名醫護人員的研究發現，接種流感疫苗的人在數個月時間內，發生COVID-19感染重症的可能性降低約90％，該研究之結論與疫苗問世前的文獻呈現一致性，表示各種疫苗在增強免疫系統上，有協助身體對抗COVID-19病毒的作用。該研究目前公佈在medRxiv預印本中。
早在COVID-19疫苗問世之前，就有施打流感疫苗能提供保護力的相關研究。不過當時被認為這些族群本身健康意識就高，未必真是流感疫苗帶來的保護效果。為進一步研究兩者之間的相關性，康乃爾大學傳染病學教授Laith Jamal Abu-Raddad分析美國3萬774名醫護人員的健康記錄，該群體的行為差異性較小，可看出是否具有顯著差異。
結果顯示，與未接種過流感疫苗的醫護人員相比，有接種過季節性流感疫苗的人，陽性率降低了30％。罹患COVID-19重症的機率則降低了89％。雖然重症個案數相對少，但該項研究被認為證據力相較其他過去的研究更充份，足以反應流感疫苗對減少COVID-19感染率與降低重症率的真實效益。
流感疫苗抗COVID-19只有六個月？這些人最好流感疫苗打滿
不過，流感疫苗施打後的「好處」能維持多久並沒有清楚答案。Laith Jamal Abu-Raddad指出，感染COVID-19的醫護人員，平均是在打過流感疫苗之後的六個月左右發生感染。因此，研究宣稱流感疫苗帶來的保護力並不持久。
荷蘭奈梅亨大學醫學中心的傳染病專家Mihai Netea指出，目前尚不清楚施打流感疫苗對COVID-19的保護力機制為何，不過，疫苗的確能訓練免疫系統識別特定的病源體，也增強了身體的廣泛抗病毒能力。接下來研究團隊將進行麻疹疫苗是否也與流感疫苗一樣，能協助對抗COVID-19病毒的研究。
Netea表示，如果研究發現流感和其他疾病疫苗，可以提供身體對抗COVID-19病毒的益處，即使維持的時間並不長久，仍可能作為阻絕大流行、減少損害的一種武器。
據美國CDC資料指出，COVID-19是新興的呼吸道疾病，在大流行期間應盡可能降低高風險族群發生呼吸道疾病的重症與死亡率，因此，建議醫護工作人員、COVID-19高危險群（65歲，患有慢性病、潛在疾病）以及流感高風險族群（六個月以上五歲以下的兒童、患有神經系統疾病的兒童、孕婦、患有各種基礎疾病）都應該接種流感疫苗。
美國CDC也提醒，施打流感疫苗並不會引起COVID-19常見的呼吸道症狀，如咳嗽、呼吸急促等，如果施打流感疫苗後出現COVID-19症狀，或是72小時內高燒不退，或出現呼吸困難、胸痛、意識混亂、昏迷、皮膚、嘴唇或指甲床發青等，應盡速就醫治療以免延誤病情。
參考資料
- Flu vaccine could cut COVID risk
- Interim Guidance for Routine and Influenza Immunization Services During the COVID-19 Pandemic
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。