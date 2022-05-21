在家快篩怎麼做最不痛？醫師提醒「角度」是重點
我們想讓你知道的是
林岱樓醫師指出，大部份人做快篩時會不舒服，是因為插入鼻內的角度錯誤，如果錯誤往額頭、眉心方向往內戳，會感覺非常不舒服，而且也無法正確採樣，是需要特別注意之處。
居家照護或居隔必看！醫師提醒器材與藥品準備
本土確診人數邁向洪峰期，居家照護與居家確診時應做好哪些萬全準備？全煜耳鼻喉科診所、耳鼻喉科林岱樓醫師指出，「體溫計」是家中必備用品，可準備耳溫槍或是腋溫計，也要注意專用電池。
最好也能準備「血氧機」，當家人出現呼吸急促或是胸悶不適時，可以快速知道他的血氧濃度和心跳速率，做一個初步評估。不過血氧機價格差異大，依個人條件選擇即可。
林岱樓醫師表示，如果確診輕症或是居隔在家，非常焦慮或擔憂自己和家人的健康，可以考慮準備「製氧機」與「氧氣瓶」。前者可以在出現呼吸急促、胸悶或血氧低下時，增加氧氣供給。後者是類似登山用的罐裝氧氣，也能在短時間內提供較充足的氧氣量。
感染人數激增也增加囤藥潮，林岱樓醫師建議，常備藥品只須準備7－10天，主要種類為止痛退燒藥、止咳化痰藥、腸胃用藥、鼻塞鼻水藥物、維生素補給。也不要忘了檢查一下，家中長輩日常使用的三高藥物、抗凝血劑等等慢性用藥。
在家快篩怎麼做才對？醫師提醒「角度」是重點
唾液快篩尚未全面普及，不少人對於鼻咽快篩的使用仍較為懼怕。林岱樓醫師指出，大部份人做快篩時會不舒服，是因為插入鼻內的角度錯誤，除了部份鼻腔狹窄、鼻中膈彎曲太嚴重或是嚴重過敏的患者，正確快篩應該都不太會有疼痛感。建議在家採取的快篩步驟如下：
- 取出快篩棉棒，選擇覺得比較不會鼻塞的那一側鼻孔。
- 頭部保持水平或微抬，將棉棒輕輕放入鼻腔，往耳垂的角度（水平微微向下）。
- 向鼻內慢慢放入5－7公分到達鼻咽，動作輕柔轉動4－5圈後取出。
林岱樓醫師提醒，如果在第二步驟就錯誤往額頭、眉心方向往內戳，會感覺非常不舒服，而且也無法正確採樣，是需要特別注意之處。
疫情大爆發怕確診？醫師點名10招提升免疫力
台灣疫情逐漸走向高峰期，國人應如何培養正確健康習慣，提升自身免疫力？林岱樓醫師指出，一共有10點建議，可提供一般民眾作為健康參考。
1. 戒菸：COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）是一種新型呼吸道疾病，會損傷肺組織。而有肺部疾病的人更容易受到感染，也會更加嚴重。雖然戒煙不能避免感染冠狀病毒，但可以緩和的感染後的風險，是能幫助改善免疫系統的第一件事。
2. 均衡飲食及腸道益生菌：飲食要全面、均衡，例如地中海飲食法以全蔬菜、瘦肉和健康的脂肪為主，是人們改善免疫系統的另一種方式。另外，可補充好的益生菌，透過調節腸道淋巴的免疫系統來增加免疫力。
3. 規律運動：運動能使免疫系統增強，更能減輕壓力並有緩解情緒的功效。而且運動可以改善心血管健康、調節血壓、更有助控制體重及預防各種疾病。養成運動健身的習慣是提高免疫健康的重要步驟。
4. 睡眠充足：睡眠是整個身體系統休養及自我修復的時刻，良好的睡眠有助改善健康。睡眠時間建議至少6－8小時，並保持良好的睡眠習慣。睡眠時間要盡量規律，睡前不要喝酒，也不要接觸螢幕，因為藍光會讓大腦誤以為是白天而更難入睡。
5. 體重控制：肥胖會使免疫細胞中的T細胞功能受損，導致免疫功能低下。國健署建議我國成人BMI應維持在18.5～24（kg/m2）之間。
6. 舒緩情緒壓力：當壓力上升時，身體會分泌「皮質醇」以應對生活，而它也會抑制免疫系統。同時影響睡眠，也可能因此改變我們的飲食習慣，促使身體更容易選擇相對不健康的食物，如甜食或油炸食物等等。
7. 增加水分攝取：充足的水分可以幫助血液循環，促使淋巴免疫系統發揮作用，也可以幫助身體細胞及腎臟，加速排除代謝毒素。另外，水分可以保持眼睛及口腔黏膜濕潤，而避免被病毒入侵。
8. 請勿酗酒：過量飲酒會讓您的免疫系統處於危險之中，少量或適量則可以略為促進免疫力。何謂適量，一般成年男性來說，約相當12％紅酒300cc，一般成年女性則減半。
9. 靜坐冥想：近年對於靜坐冥想的綜合審查研究出現，確認可以影響細胞免疫、發炎指數甚至老化。靜坐冥想不需要像打坐一樣盤腿，只需輕鬆的在椅子上坐正，把注意力集中在當下及呼吸，將腦中雜念屏除。
10. 微量營養素：在飲食均衡，不過度偏食的狀況下，大多的營養都是足夠的。對提升免疫力具加分作用的微量營養素包括：鋅、硒、維生素B & C、魚油等。
擔憂踩到防疫漏洞？可用口腔消毒殺菌噴劑
林岱樓醫師指出，疫情兩年多來國人自主防疫意識已相當完整，重點就是減少不必要的外出和群聚，同時盡可能時刻正確配戴口罩，做好手部消毒。返家時或回到住宿處時，建議盡快更換室內服並馬上洗手清潔。
如果本身對疫情擔憂程度較高，可以搭配使用口腔消毒殺菌的噴劑，消一步消除可能殘留的病菌。林岱樓醫師提醒，面對疫情最主要的防疫漏洞就是過度群聚、口罩配戴不正確，以及未維持社交距離。只要做好自身防護，減少製造防疫漏洞，相信台灣能逐漸走出疫情影響，恢復正常生活。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。