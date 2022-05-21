在家快篩怎麼做最不痛？醫師提醒「角度」是重點

居家照護或居隔必看！醫師提醒器材與藥品準備

本土確診人數邁向洪峰期，居家照護與居家確診時應做好哪些萬全準備？全煜耳鼻喉科診所、耳鼻喉科林岱樓醫師指出，「體溫計」是家中必備用品，可準備耳溫槍或是腋溫計，也要注意專用電池。

最好也能準備「血氧機」，當家人出現呼吸急促或是胸悶不適時，可以快速知道他的血氧濃度和心跳速率，做一個初步評估。不過血氧機價格差異大，依個人條件選擇即可。

photo Credit: 潮健康

林岱樓醫師表示，如果確診輕症或是居隔在家，非常焦慮或擔憂自己和家人的健康，可以考慮準備「製氧機」與「氧氣瓶」。前者可以在出現呼吸急促、胸悶或血氧低下時，增加氧氣供給。後者是類似登山用的罐裝氧氣，也能在短時間內提供較充足的氧氣量。

感染人數激增也增加囤藥潮，林岱樓醫師建議，常備藥品只須準備7－10天，主要種類為止痛退燒藥、止咳化痰藥、腸胃用藥、鼻塞鼻水藥物、維生素補給。也不要忘了檢查一下，家中長輩日常使用的三高藥物、抗凝血劑等等慢性用藥。

在家快篩怎麼做才對？醫師提醒「角度」是重點

唾液快篩尚未全面普及，不少人對於鼻咽快篩的使用仍較為懼怕。林岱樓醫師指出，大部份人做快篩時會不舒服，是因為插入鼻內的角度錯誤，除了部份鼻腔狹窄、鼻中膈彎曲太嚴重或是嚴重過敏的患者，正確快篩應該都不太會有疼痛感。建議在家採取的快篩步驟如下：

取出快篩棉棒，選擇覺得比較不會鼻塞的那一側鼻孔。 頭部保持水平或微抬，將棉棒輕輕放入鼻腔，往耳垂的角度（水平微微向下）。 向鼻內慢慢放入5－7公分到達鼻咽，動作輕柔轉動4－5圈後取出。

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林岱樓醫師提醒，如果在第二步驟就錯誤往額頭、眉心方向往內戳，會感覺非常不舒服，而且也無法正確採樣，是需要特別注意之處。

疫情大爆發怕確診？醫師點名10招提升免疫力

台灣疫情逐漸走向高峰期，國人應如何培養正確健康習慣，提升自身免疫力？林岱樓醫師指出，一共有10點建議，可提供一般民眾作為健康參考。

1. 戒菸：COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）是一種新型呼吸道疾病，會損傷肺組織。而有肺部疾病的人更容易受到感染，也會更加嚴重。雖然戒煙不能避免感染冠狀病毒，但可以緩和的感染後的風險，是能幫助改善免疫系統的第一件事。

2. 均衡飲食及腸道益生菌：飲食要全面、均衡，例如地中海飲食法以全蔬菜、瘦肉和健康的脂肪為主，是人們改善免疫系統的另一種方式。另外，可補充好的益生菌，透過調節腸道淋巴的免疫系統來增加免疫力。

3. 規律運動：運動能使免疫系統增強，更能減輕壓力並有緩解情緒的功效。而且運動可以改善心血管健康、調節血壓、更有助控制體重及預防各種疾病。養成運動健身的習慣是提高免疫健康的重要步驟。

4. 睡眠充足：睡眠是整個身體系統休養及自我修復的時刻，良好的睡眠有助改善健康。睡眠時間建議至少6－8小時，並保持良好的睡眠習慣。睡眠時間要盡量規律，睡前不要喝酒，也不要接觸螢幕，因為藍光會讓大腦誤以為是白天而更難入睡。

5. 體重控制：肥胖會使免疫細胞中的T細胞功能受損，導致免疫功能低下。國健署建議我國成人BMI應維持在18.5～24（kg/m2）之間。

6. 舒緩情緒壓力：當壓力上升時，身體會分泌「皮質醇」以應對生活，而它也會抑制免疫系統。同時影響睡眠，也可能因此改變我們的飲食習慣，促使身體更容易選擇相對不健康的食物，如甜食或油炸食物等等。

7. 增加水分攝取：充足的水分可以幫助血液循環，促使淋巴免疫系統發揮作用，也可以幫助身體細胞及腎臟，加速排除代謝毒素。另外，水分可以保持眼睛及口腔黏膜濕潤，而避免被病毒入侵。

8. 請勿酗酒：過量飲酒會讓您的免疫系統處於危險之中，少量或適量則可以略為促進免疫力。何謂適量，一般成年男性來說，約相當12％紅酒300cc，一般成年女性則減半。

9. 靜坐冥想：近年對於靜坐冥想的綜合審查研究出現，確認可以影響細胞免疫、發炎指數甚至老化。靜坐冥想不需要像打坐一樣盤腿，只需輕鬆的在椅子上坐正，把注意力集中在當下及呼吸，將腦中雜念屏除。

10. 微量營養素：在飲食均衡，不過度偏食的狀況下，大多的營養都是足夠的。對提升免疫力具加分作用的微量營養素包括：鋅、硒、維生素B & C、魚油等。

擔憂踩到防疫漏洞？可用口腔消毒殺菌噴劑

林岱樓醫師指出，疫情兩年多來國人自主防疫意識已相當完整，重點就是減少不必要的外出和群聚，同時盡可能時刻正確配戴口罩，做好手部消毒。返家時或回到住宿處時，建議盡快更換室內服並馬上洗手清潔。

如果本身對疫情擔憂程度較高，可以搭配使用口腔消毒殺菌的噴劑，消一步消除可能殘留的病菌。林岱樓醫師提醒，面對疫情最主要的防疫漏洞就是過度群聚、口罩配戴不正確，以及未維持社交距離。只要做好自身防護，減少製造防疫漏洞，相信台灣能逐漸走出疫情影響，恢復正常生活。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航