角色扮演錯了嗎？馬來西亞女子動漫節遭性騷擾，報案反遭警羞辱

馬來西亞一名角色扮演者（Cosplayer）在動漫節會場遭性騷擾，當她前往警局報案時，因身上仍穿著角色扮演服裝被警官言語羞辱。八打靈再也市（Petaling Jaya）警方事後發表文告，將對涉案警員採取嚴厲行動。

藝名為Pudds的21歲角色扮演者，16日參加在佰樂泰廣場（Paradigm Mall）舉行的《2022動漫節》。當Pudds與粉絲進行合照時，一名男子衝向她的攤位要求與她合照，並大聲要求Pudds解除他在社群媒體Discord的封鎖。Pudds在臉書貼文中表示，該名男子從之前就開始跟蹤騷擾她，當要求他離開時卻以自殺威脅。

Pudds在朋友攔住騷擾者的情況下，披上一件外套後即刻向警方報案。不料警官以語言羞辱她，說：「你穿成這樣、拍這樣的照片，這是你的後果，你也有錯。」Pudds自我調侃，「被騷擾了還被蕩婦羞辱（slut shame），簡直買一送一。」Pudds也附上她當天報案的穿著，讓網友自行評理。

該名警員接著詢問Pudds的年齡，在得知她只有21歲時，警員說：「回去學校吧，為什麼要做這種事，你又不是模特兒。」Pudds為了不繼續和警員爭論下去，只好向對方道歉表示都是她的錯。

Pudds在社群媒體上分享報案經歷，受到網友們熱烈關注與討論，包括馬來西亞站立喜劇之父哈里夫（Harith Iskandar）甚至轉發貼文為她發聲。網友們紛紛以正面留言回應，希望她可以堅強度過難關，有網友表示：「我對這種事情一點都不驚訝了，發生這種事只能彼此互相支持」、「警察最不應該譴責受害者」，也有網友建議她提出法律控訴。

馬來西亞警方18日發文告聲明，他們會嚴重看待每一則通報，將會對當時執勤的警員展開調查，並採取必要行動。Pudds在推特強調，此次案件並不涉及種族議題，雖然對方是馬來族，自己是華族，「我們在相同的戰場上，馬來西亞人對馬來西亞人，人類對人類。」

在動漫節的前一天，Pudds與友人共同拍影片提醒來參展的民眾注意事項，如合照前需要得到角色扮演者的允許、不可以任意觸摸角色扮演者、穿著端莊、勿跟蹤他人等等。在Pudds公開她的不幸遭遇後，陸續有其他角色扮演者分享自己類似被騷擾的經歷。一名角色扮演者透露：「發生在這個圈子的性騷擾事件太多了，這個人在騷擾我之前也對其他女性角色扮演者不敬。」

根據馬來西亞英文媒體《Soyacincau》一篇報導，警察言語羞辱是一種濫權行為，受害者可以透過 執法機構誠信委員會 （ EAIC），到網站上填寫投訴表格，或撥打熱線進行舉報。然而，該委員會主席穆罕默德哈山（Mohd Sidek Hassan）表示，因為委員會只有78名工作人員來監督21個執法單位，如性騷擾的「小案件」可能不被視為優先關注的問題。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒