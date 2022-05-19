角色扮演錯了嗎？馬來西亞女子動漫節遭性騷擾，報案反遭警羞辱

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「穿這樣，被騷擾活該...」這是身為一名角色扮演者Pudds在報警時，警員對她說的話。Pudds將自身經歷分享到社群媒體，引起網友憤怒，警方也在事發後表示將對失禮警員展開調查。這起事件同樣也喚起民眾對角色扮演者的尊重，及社會對性騷擾受害者譴責的議題。
馬來西亞一名角色扮演者（Cosplayer）在動漫節會場遭性騷擾，當她前往警局報案時，因身上仍穿著角色扮演服裝被警官言語羞辱。八打靈再也市（Petaling Jaya）警方事後發表文告，將對涉案警員採取嚴厲行動。
藝名為Pudds的21歲角色扮演者，16日參加在佰樂泰廣場（Paradigm Mall）舉行的《2022動漫節》。當Pudds與粉絲進行合照時，一名男子衝向她的攤位要求與她合照，並大聲要求Pudds解除他在社群媒體Discord的封鎖。Pudds在臉書貼文中表示，該名男子從之前就開始跟蹤騷擾她，當要求他離開時卻以自殺威脅。
Pudds在朋友攔住騷擾者的情況下，披上一件外套後即刻向警方報案。不料警官以語言羞辱她，說：「你穿成這樣、拍這樣的照片，這是你的後果，你也有錯。」Pudds自我調侃，「被騷擾了還被蕩婦羞辱（slut shame），簡直買一送一。」Pudds也附上她當天報案的穿著，讓網友自行評理。
該名警員接著詢問Pudds的年齡，在得知她只有21歲時，警員說：「回去學校吧，為什麼要做這種事，你又不是模特兒。」Pudds為了不繼續和警員爭論下去，只好向對方道歉表示都是她的錯。
Pudds在社群媒體上分享報案經歷，受到網友們熱烈關注與討論，包括馬來西亞站立喜劇之父哈里夫（Harith Iskandar）甚至轉發貼文為她發聲。網友們紛紛以正面留言回應，希望她可以堅強度過難關，有網友表示：「我對這種事情一點都不驚訝了，發生這種事只能彼此互相支持」、「警察最不應該譴責受害者」，也有網友建議她提出法律控訴。
馬來西亞警方18日發文告聲明，他們會嚴重看待每一則通報，將會對當時執勤的警員展開調查，並採取必要行動。Pudds在推特強調，此次案件並不涉及種族議題，雖然對方是馬來族，自己是華族，「我們在相同的戰場上，馬來西亞人對馬來西亞人，人類對人類。」
在動漫節的前一天，Pudds與友人共同拍影片提醒來參展的民眾注意事項，如合照前需要得到角色扮演者的允許、不可以任意觸摸角色扮演者、穿著端莊、勿跟蹤他人等等。在Pudds公開她的不幸遭遇後，陸續有其他角色扮演者分享自己類似被騷擾的經歷。一名角色扮演者透露：「發生在這個圈子的性騷擾事件太多了，這個人在騷擾我之前也對其他女性角色扮演者不敬。」
根據馬來西亞英文媒體《Soyacincau》一篇報導，警察言語羞辱是一種濫權行為，受害者可以透過執法機構誠信委員會（EAIC），到網站上填寫投訴表格，或撥打熱線進行舉報。然而，該委員會主席穆罕默德哈山（Mohd Sidek Hassan）表示，因為委員會只有78名工作人員來監督21個執法單位，如性騷擾的「小案件」可能不被視為優先關注的問題。
新聞來源：
- 女Coser被騷擾報案 警員竟說「活該有錯」（星洲日報）
- Cop under probe for ‘victim-blaming’ in cosplay stalking case（今日自由馬來西亞）
- AnimeFest Cosplayer “slut shamed” by police after reporting against a stalker. What can she do about it?（Soyacincau）
延伸閱讀：
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。