「未來我將投票給共和黨」：馬斯克使用極右派字眼抨擊自由派，批評人士質疑推特未來是否能政治中立

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（19）日在推特上表示不再支持美國民主黨，往後將會把票投給共和黨，同時也宣稱未來自己將遭受更多「政治攻擊」。事實上，這也並非馬斯克第一次發文對民主黨以及進步人士表示不滿。

週三，馬斯克在推特提到：

過去我投給民主黨，是因為他們（通常是）善良的政黨。不過最近他們已經成為分裂以及仇恨的政黨，因此我再也無法支持他們，未來我將投票給共和黨。現在讓我們坐看那些即將對我展開的骯髒伎倆。

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿 — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

另一則推文中，馬斯克則是宣稱針對他的政治攻擊將會在未來幾個月裡加劇升級。

Political attacks on me will escalate dramatically in coming months — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

這週一馬斯克曾經在邁阿密舉行的All In峰會Podcast中表示，自己是溫和派，既不是民主黨人，也不是共和黨人。過去也是幾乎每次的都投票支持民主黨，也可能永遠不會投給共和黨。

但他最後卻說道「這次選舉？我會」，不過並未指出是美國未來的哪場選舉。

逐漸右傾的馬斯克？

近期，馬斯克抨擊拜登怠慢了他的電動汽車公司特斯拉。並且將自己的住處與公司總部從加州亞搬遷到共和黨票倉德州。

去年九月德州州長接受《CNBC》採訪時曾表示，馬斯克十分推崇他的「紅州社會政策」 （保守派代表色為紅色），包括嚴格的墮胎禁令、要求將LGBTQ回憶錄從學校課程或圖書館中移除，並且對幫助跨性別兒童進行性別肯定激素治療的家庭進行虐待調查。

性別肯定激素治療是一種讓跨性別者的第二性徵能夠更貼近他們性別認同的方式。

馬斯克對於民主黨人的不滿也可能源自於長期面臨聯邦監管機構的審查。《華爾街日報》報導，馬斯克就曾因未盡快提交在推特持股超過5%的回報文件，遭到美國證券交易委員會（SEC）調查。

2018年，馬斯克也因自行在推特中表示已獲得資金將特斯拉私有化，而受到SEC處罰。原因在於美國證券交易法禁止上市公司在高層不打算、沒有能力或試圖操縱股價的情況下宣布收購公司或出售證券的計畫。

使用極右派字眼的領導者想要捍衛推特中立性

馬斯克此番在推特上批評民主黨人，是針對左翼發起一系列攻擊中最新的一次。自從4月25日推特董事会接受收購案以來，這樣的情況便不斷地升级。

這個月，馬斯克的貼文中已多次出現極右派用來攻擊左翼人士的流行語，例如：「自由派蜂巢思維（lib hive mind）」、「征服自由派（own the libs）」。

Whoever thought owning the libs would be cheap never tried to acquire a social media company! — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

At least, that’s what the lib hivemind thinks haha — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

「自由派蜂巢思維」意指自由派人士就如同身處一個巨大的蜂巢之中，共用一種思想、情緒和觀點，在這個群體中人們的價值觀都被固化；「征服自由派」則是一種常常被共和黨用來惹惱民主黨的手段，他們認為征服自由並不需要勝利，而是利用「令人敬畏且永不妥協」的保守主義來激怒、困惑自由主義者，甚至讓他們感到痛苦。

此外，馬斯克指控推特根本就是一家具有極端左翼偏見的公司，更被用來壓制保守派在平台上的聲音。平衡推特立場的計畫中，馬斯克也宣布移除美國前總統川普的推特禁令。

種種發言使這位自稱政治中立，且屬於溫和派的推特未來主人略顯諷刺。馬斯克甚至在上個月表示推特若要獲得公眾的信任，必須要在政治立場上中立，並同時抑制極左極右派。然而，有鑑於近期對左翼人士發動的猛烈抨擊，批評人士對於推特未來的願景表示質疑。

收購案部分，馬斯克日前投下震撼彈表示除非他能確定推特上的假帳號少於5%，否則他就不會繼續推動收購案。根據《衛報》，分析師猜測馬斯克無非是想退出他的收購計劃，或者以更低的價格收購該公司。

面對馬斯克反覆的態度，推特董事會在週二發表聲明回應仍將執行440億美元的收購協議，以符合全體股東利益。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航