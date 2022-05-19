本土確診首破9萬，指揮中心：未打疫苗死亡率為打過三劑的6倍、5歲以下幼兒特別注意併發腦炎前兆

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增9萬0378例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為9萬0331例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、58例具慢性病史、31例無疫苗接種。其中年紀較輕的30多歲及50多歲案例，有糖尿病、癌症、腦出血以及慢性病史等。

根據指揮中心統計，國內未打疫苗者的死亡率為打過三劑疫苗的6倍，且疫苗追加劑接種者較未接種者在染疫後可降低83%死亡率。因此，陳時中再度呼籲還未施打基礎劑以及追加劑的民眾盡快前往醫療院所接種。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

此外，公布中症確診新增136名，另有19人轉為重症；重症則是增加74人，比例增加0.02%，成長尚在預估範圍內。

其中一例特殊重症個案為無慢性病史的4歲女童，個案發病當天有發燒、咳嗽、全身抽蓄等症狀，經醫師檢查發現有併發腦炎、肝腎臟數據異常等情況，目前仍在加護病房進行治療。

家中幼兒如確診，需時刻注意警訊表徵、送醫條件

上述個案為國內第3起兒童染疫後出現腦炎的案例。羅一鈞指出由於病程發展快速，特別提醒家中若有5歲以下幼兒要特別注意是不是有併發腦炎的前兆，並遵循先前公布過的「兒童警訊表徵、送醫條件」指南。

一、警訊表徵／就醫警訊：若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫

發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗

退燒後持續活動力不佳

退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛

持續性的嘔吐、頭痛或腹痛

超過12小時未進食或未解尿

二、119送醫／緊急自行就醫條件：若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫

抽搐（為大腦神經系統出現問題的症狀）

意識不佳

呼吸困難或有胸凹現象（腦炎、肺炎皆有可能出現）

唇色發白或發紫

血氧飽和度低於94%（如家中有血氧機可測量）

肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗

民眾採檢PCR務必填寫正確手機號碼

陳時中表示目前確診者個案自主回報系統經由行政院政委唐鳳與指揮中心的合作與調整已越來越順暢，相關問題也陸續解決。不過仍有一成的民眾會填錯資料，因此指揮中心已請社區採檢站及醫療院所協助民眾確認手機號碼。另外，也再次提醒民眾PCR篩檢時，務必主動更新手機號碼，以免檢驗陽性後收不到簡訊通知。

指揮中心特別教導民眾如何填寫正確的手機號碼，檢查步驟如下：

手機號碼10碼均為數字

以09開頭

不能加一槓「-」

中間不能有空格

檢查是否少填

主動更新就醫資訊

不要照著範例填寫0900000000

確診後3個月內再次接觸確診個案，無須匡列為接觸者

曾經確診個案，距當次確診發病日（無症狀者，以確診採檢日計算）後3個月內，再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，無須匡列爲接觸者。

不過，若於暴露後出現COVID-19相關症狀，且經研判非其他病因所致，則建議進行快篩或PCR探檢，如檢驗爲陰性，則無須匡列爲接觸者。

羅一鈞補充，解隔後基本上視同無傳染力，後續3個月內再重複驗到陽性不會認為是新感染，基本上應該是處於陰陰陽陽的狀況。除非有出現一些特別的接觸，且讓醫師判斷疑似重新感染新冠才需採檢，就算驗出陽性也無須再行7天的隔離。

國內口服抗病毒藥物足夠，若達監測值會再行購買

針對醫界期望能夠加購藥物的請求，陳時中回應美加等染疫率高達25%的國家，藥物準備比例皆落在全人口的3.95%；英國準備約7%，為最多；與我國國情較相似的韓國則是約2%、日本2.8%。

以目前指揮中心準備全人口3.5%的藥物量，陳時中指出是絕對是充足的，未來用藥量若達到監測值則會視情況繼續進口藥物。

羅一鈞：北中南疫情會先後達到高峰、期望繼續維持防疫措施，維護醫療量能

關於各種疫情高峰、趨緩的預估，羅一鈞則是認為把現在的疫情處理好最為重要。他認為這些預測雖然對於大家展望未來新生活會有一點幫助，但現階段看來疫情會在未來一週到達高峰，由於北中南開始時間不同，也會有先後到達高點再下降的情形。

羅一鈞表示防疫措施如果可以繼續維持一段時間，讓整體染疫數量不要一下子衝太高，對於維護醫療量能還是會有很好的幫助。

另外，未來天氣會越來越熱，民眾口罩也容易戴不住，不過羅一鈞希望大家還是戴好口罩。未來指揮中也會依照約定每個月底視情況調整新一個月的口罩規定。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航