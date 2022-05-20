【疫情週報】5/14-5/20：居隔「0+7」新制上路、65歲以上快篩陽=確診，本週疫情重點一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情於本週（5/14-5/20）逐漸接近指揮中心預期的高峰。為了讓有需要的確診者獲得必要的口服藥或是醫療照護，指揮中心在本週修訂了給予藥物以及收治住院的條件。另外，指揮中心也調整了確診者同住家人打滿3劑疫苗即可免除居家隔離。

《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 65歲以上長者快篩陽性，經醫事人員確認後，即為確診。

確診者同住家人若打滿3劑疫苗，可免除居家隔離，改進行7天自主防疫（0+7新制）。

調整輕、重症分流收治原則，醫院收治中／重症、出生未滿3個月且有發燒，以及其他經醫師評估有必要住院者。

開放65歲以上長者、長照機構住民，18歲以上免疫不全／低下者等對象，接種第4劑疫苗。

一週疫情發展概述

本週每日的單日確診數均在6萬以上，單日最高已來到9萬0331例。

前一週（5/7-5/13）新增的確診數總計為36萬9259例，平均數為5萬2751例，中位數則是5月10日的5萬0780例。本週新增確診數則突破50萬例，達52萬1548例，平均數為7萬4507例，中位數則是5月15日的6萬8732例。

重大防疫規範變化

【診斷、藥物】

指揮中心於16-17日宣布，65歲以上長者無論是否為居隔、居檢或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診，並自18日起實施。

65歲以上具重症風險因子者確診後，經醫師確認研判、達成醫病共識後，由醫師通報確診，並可評估使用Paxlovid抗病毒藥物治療。

指揮中心表示，65歲以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣／檢測片就近至醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認，屬於居家隔離／居家檢疫／自主防疫之長者仍可委請親友協助前往醫療院所或採遠距方式辦理；或透過遠距門診醫療，請遠距／視訊診療醫師協助評估確認。

經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。

醫師經詳細說明治療效益與副作用，於取得病人或其代理人同意後，即可開立處方箋。持釋出處方箋者，由親友持前往社區藥局或Paxlovid配賦醫院領取藥品，進行治療。

【居隔0+7新制上路】

指揮中心自17日起調整COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

未完成3劑疫苗接種者仍維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

「確診個案自主回報疫調系統」新選項「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」，於17日上線，確診者填寫密切接觸之同住家人時，如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫（勾選此項目將採自主防疫，不開立居家隔離通知書）」之選項，則將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書。如同住家人為已接種追加劑但仍欲採居家隔離3+4者，請勿勾選該欄位。

指揮中心說明，如不小心誤填或勾選錯誤者，請於24小時內至原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改。請注意，24小時之內，只能編輯一次，編輯完成送出後，將無法再度修改，因此編輯時請務必確認資料完全正確再送出。

針對國高中生接種滿3劑疫苗能否適用「0+7」新制，指揮中心也補充說明，由於國高中生均尚未施打第3劑疫苗，現在尚無此問題。目前規劃於今年5月下旬進行全國國高中的第3劑接種作業，未來已完成3劑接種的國高中學生，即可直接適用「0+7」新制。

【優化隔離通知書開立系統】

指揮中心資訊組副組長龐一鳴20日說明「確診者／接觸者電子通知推陳出新方案」，以解決隔離通知書開立緩慢的情形。

龐一鳴表示，確診者不論是透過健保快易通app或是簡訊上傳自主疫調資料，填寫資料正確就立刻轉到隔離書自動開立系統處理。龐一鳴表示，民眾資料填寫正確的話，新系統可在10小時內開出隔離通知書。

確診者尚未開單或是資料不完整者，指揮中心將會加大電腦資源全力開單。

用於申請疫苗與檢驗陽性的數位證明平台，將於25日起新增「接觸者隔離證明」，開放民眾申請相關證明。龐一鳴表示，將以未開立電子或紙本隔離通知書者為優先。

【調整輕、重症分流原則】

指揮中心17日調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則：

醫院 ：中／重症、出生未滿3個月且有發燒、及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者，收治住院。

：中／重症、出生未滿3個月且有發燒、及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者，收治住院。 加強版集中檢疫所／防疫旅館 ：年齡70歲以上、年齡65-69歲獨居、懷孕36週以上、出生3-12個月且高燒(>39度)、或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，收治於加強版集中檢疫所／防疫旅館。

：年齡70歲以上、年齡65-69歲獨居、懷孕36週以上、出生3-12個月且高燒(>39度)、或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，收治於加強版集中檢疫所／防疫旅館。 居家照護：年齡69歲以下，且符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，採居家照護。不符合居家照護健康條件之無症狀／輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

為了提供收治於加強版集中檢疫所／防疫旅館的高風險確診者（例如懷孕36週以上、出生3-12個月且高燒超過39度者等）緊急就醫需求，設置加強版集中檢疫所／防疫旅館緊急後送就醫綠色通道，提供緊急生產及兒童等就醫需求，以保障病人安全。

【疫苗接種】

指揮中心14日宣布，16日起開放部分對象接種第一次追加劑滿5個月後，可接種第二次追加劑。可接種二次追加劑的對象包含65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全或低下且病情穩定者（含器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者等8大類對象）。