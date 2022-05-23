首爾「考試村」鷺梁津：嚮往鐵飯碗的韓國年輕人一生必經之地

「學習不是人生的全部，但若連作為人生一部份的學習，都無法征服，那你還能征服什麼呢？」——金愛爛（김애란），〈經過子午線時〉。

提到韓國特殊飲食，我想提一個外來觀光客很少會吃到的「杯飯」（컵밥），杯飯如同字面意思一般，裝在杯子大小的小便當盒內，常見的清一色菜色，多為一杯大小的熱騰騰白米飯上，再灑上幾片海苔片（或豆芽菜），與一顆半熟荷包蛋，而這樣略顯奇特的當地料理，是針對正在苦讀、分秒必爭的考生，所客制化出來的菜單。

而在韓國境內，杯飯最為熱賣的區域，是在考生集中的首爾特別市內的鷺梁津（노량진）站一帶了。當年（2013）這裡還曾因為販賣杯飯的攤販過於眾多，引來執法單位注意；當局為求市容美觀、稅收收入，大力取締此地的無照攤販與店面，最終引來終日忙於生計營業的民眾反彈。

直至後來民官協商後，政府單位決定於當地設立個合法的「鷺梁津杯飯街道」（노량진컵밥거리），才結束這場杯飯之爭，而杯飯之所以在鷺梁津興盛，原因無他，因為那裡是全韓國最著名的「考試村」（고시촌）。

想必許多台灣朋友，或多或少都聽過韓國年輕人為求專心考試，延伸不少考試文化，諸如寄居狹小的「考試院」（고시원），抑或上述我所言及到的速食「杯飯」，而韓國年輕人從年輕時，便面臨的大學入學（轉學）考試，至就業的教師資格檢定考，乃至橫下心來準備國考的公務人員考試（如一般行政、消防、警察等），都可以在鷺梁津這裡，找到適合自己的補習班，故也讓鷺梁津「考試村」一名，不脛而走。

「考試村」顧名思義，即是在方圓不到500公尺的街道裡，充斥著不僅僅有著各式各樣適合多樣考生需求的名補習班外，連同考生日常居住的套房、宿舍，乃至考試院等租屋行業，也在此地落地生根。

而考生們解決三餐的各種果腹的小食堂、採買日用品的超市與便利商店，乃至學生於非補習班課業時間，常跑的K書中心、咖啡廳，甚至夜晚放鬆心情的卡拉OK、酒吧與炸雞店等等，都在此興盛，讓這樣一個小小的鄰里，形成了一個專似考生存在的「村落」般，而鷺梁津也屬於韓國著名的考試村之一。

回到鷺梁津考試村，近日我閱讀了國內郭奎煥等人編著的《翻轉首爾》一書，才發現此考試村並非是憑空出現，反倒是因為兩個偶然的歷史因素（註1），造就此地考試村盛名。