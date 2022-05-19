飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN適配器

飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。

飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率適配器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。

Photo Credit:飛宏科技

安全可靠280W GaN頂級規格適配器

飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。

此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：

> 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗

560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出

3年/26,280小時，滿載高溫下長壽命保證

五種數位化安全保護機制

2公尺輸出線上不需加任何EMI磁芯輔助即能通過EMI認證

< 150uA低漏電電流

電競筆電首選 極緻設計之展現

近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源適配器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。

飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源適配器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

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