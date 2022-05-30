《你背負了誰的傷》：男孩成為父母的心靈垃圾桶，何時能找回心中失去的兒童樂園？
我們想讓你知道的是
在任何一段關係裡，最需要的、最基本的未必是愛。反而很多時候，最基本的是「信任」。缺乏愛的關係裡，還可以添加愛。但是缺乏信任的關係，很難再前進，因為一旦背叛發生了，不是說修復就能修復。
文：馮以量
你會放棄我嗎？——讓你自己變回你自己
「你會放棄我嗎？」
輔導室裡，一名二十一歲的大男孩這樣問我。
這是我從事輔導工作多年來，第一次聽到個案如此詢問。我知道其實這個問題，男孩最想問的對象是他的父親。如今，他把這個問題投射在我身上。
我愣了一下。他再次追問：「你會嗎？」
說實話，這樣的問題還真不容易回答。
和他一同坐在輔導室裡的母親正想要替我解圍，我主動先回答：「我不會放棄與你一同成長，除非你先放棄我。」
這是他第三次坐在輔導室裡。聽到我的回答，他轉頭答應媽媽：「往後的每個禮拜五晚上，我都會來這裡接受輔導服務。 」
信任，很重要。
信任，很重要。
信任，很重要。
因為很重要，所以在這裡要說三次。
在任何一段關係裡，最需要的、最基本的未必是愛。反而很多時候，最基本的是「信任」。缺乏愛的關係裡，還可以添加愛。但是缺乏信任的關係，很難再前進，因為一旦背叛發生了，不是說修復就能修復。
我眼前這個年輕人到底經歷過多少次的失望及挫敗，導致他務必先得到我的口頭承諾，才願意繼續接受我所提供的輔導服務？
結束對談後，當我在個案的對談紀錄表寫著這一句「你會放棄我嗎？」時，心裡也不禁酸了一下。我不是沒有被父親拋棄過，我比誰都更懂那種心酸。我清楚地知道這個大男孩也是很擔心到最後，我會像他爸爸一樣，不再理會他、不要他，也不見他。這種被自己親生的父親嫌棄，真的不是普通的難受。
他成了父母的心靈垃圾桶
正在服兵役的二十一歲大男孩，個子健碩、黝黑，無框眼鏡掛在鼻梁上，有著一雙單眼皮的鳳眼。全是因為母親堅持要他來接受輔導，他才半推半就地出現在我的輔導室裡。
每一個禮拜五晚上，我都會特地留在輔導中心，與他進行輔導。每一次，他都一定穿著軍服，與媽媽一同前來。
星期五傍晚，他才從兵營回到市區，願意抽出晚上寶貴的時間來見我，實屬難得。星期五晚上及星期六是他僅有的休息時間，星期日又要回到兵營繼續服務。
「被別人放棄」，一直以來都是他最大的生命功課。
父親是酗酒、不講理的大男人。母親則是過度焦慮、患有輕微憂鬱症的女強人。除了父母，他還有一個大五歲的哥哥。
父母因為婚姻破碎，在他八歲時離婚。離婚後，爸爸在祖父的要求之下，一心一意只想奪回身為長子的哥哥來撫養。爸爸不想要身為二兒子的個案跟隨他。媽媽也因為幾年後的再婚，把個案留給外婆撫養長大。
父親放棄他，因為他除了各方面不比哥哥優秀之外，最致命的是：他不是長孫。
母親放棄他，因為母親的新婚丈夫要求不要讓男孩和他們一同居住。他們倆要打造另一個屬於夫妻的新天空。
在這種格局裡，男孩嘗盡了與父母分離的痛楚，幸好，還有外婆願意守候在旁。
然而，雖不與父母同住，他卻總是夾在父母中間。
從小到大，父親和他見面時，總會在他面前說媽媽的壞話；母親也會在和他見面時，數落爸爸的不是。求生能力非常強的哥哥，在祖父的庇佑之下，有辦法避開爸媽夫妻倆之間的糾纏及仇恨。哥哥不過問、不干涉，也不關心這個弟弟。
反而這個大男孩，為了可以和爸爸及媽媽靠近，他願意試著去聆聽爸爸、媽媽內心受傷的話語，心底只希望爸媽不要遺棄他。他不介意成為他們的垃圾桶，所有的不快樂都可以往他心裡頭塞。與其成為父母的心靈垃圾桶，他更不想成為爸媽的隱形孩子。
可憐的是，個性內向的他不懂得分辨黑白是非，漸漸地，變成了父母離婚之後的代罪羔羊，吸收了許多婚姻關係之間的醜陋、憎恨、憤怒等等。父母的不同人生價值觀，就像兩道不同的瀑布往他的頭腦衝去，使他無法負荷。
不幸，在他十七歲時，外婆去世了。生命中唯一可以給予他美好的人消失了。他也隨之在中學時期崩潰了。他不是把自己孤立在房間裡，就是在學校操場上，拚命運動。他開始聽到外婆對他的呼喚，他也開始對著空中說話。他沒辦法完成學業。而現在，他也無法融入兵營的新環境。
曾有一位臨床心理師診斷他患了思覺失調症，另一位精神科醫師則診斷他患有憂鬱症。情緒不穩定的他需要長期服用鎮定劑。
我是一名輔導人員，不是心理師，也不是精神科醫師。他很清楚我沒辦法診斷他患了任何精神疾病；也沒資格開藥給他服用。
我只是知道他受傷了，從小就處於不開心的狀態。人生沒有期待，沒有希望，沒有父母給予的歡樂與愛，試問：有哪一個孩子可以憑自己的能力，去解決這麼艱難的生命功課？
也因為如此，我特別願意陪他。陪他成長，就像陪著當初年少的馮以量。那是一個無父無母的孩子，也是一個迷失的男孩。
「愛自己」與「愛別人」，一個都不能少
有一次，得到他的允許，我想讓他看見，他的心理狀態長成什麼樣子。
在輔導室裡，我扮演他的爸爸。我叫他媽媽拉開他的右手，我則拉開他的左手。我和媽媽互相拚命拉扯，他被我們拉得團團轉。我不斷重複在罵他：「沒用！真像你媽媽，蠢得要命！」
我也叫媽媽不斷地罵他：「你真沒用！為什麼這麼像你爸爸？！」
在持續吵鬧地責罵之下，他那壓抑已久的苦澀終於被釋放！
他用力甩開我們的手，獨自蹲在地上，拚命哭泣著。媽媽看到男孩抽泣，自己也悄然落淚。
他摘下了眼鏡，我看到那雙鳳眼流出來的眼淚一滴又一滴地掉落在地毯上。眼淚會說話，說的盡是委屈的吶喊、無奈的呼喚。
當初的他只是個小男孩，為什麼要承受大人所無法承受的苦？為什麼要面對父母的拋棄？為什麼他得這樣被對待？
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