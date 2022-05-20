TNL+ 2022/05/20,
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挪威國慶在台灣：挪威國旗飄揚玉山主峰，象徵兩國共享的崇高價值

挪威國慶在台灣：挪威國旗飄揚玉山主峰，象徵兩國共享的崇高價值
Photo Credit: 台灣數位外交協會

我們想讓你知道的是

5月15日於林安泰古厝進行的國慶遊行，聚集了全台40位挪威人與台灣人，在台灣重現挪威各城鎮的經典慶祝儀式。不論是挪威人還是台灣人，大家都身著紅、白、藍服飾出席，為與台灣共享民主、自由價值的挪威祝賀。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，公開、群聚活動屢屢受限。在挪威，十分受重視的國慶也已有近兩年的時間，都無法進行實體的慶祝活動。今（2022）年全球回歸正常生活，挪威終於可以拋開防疫限制，在和煦的陽光下慶祝國慶，而以「亞洲民主燈塔」聞名的台灣，也8800公里外共襄盛舉。

故事若要從頭說起，得把時間拉回2020年。當時疫情正在全球肆虐，歐洲國家紛紛開啟封城模式、挪威也不例外，實體慶祝活動皆因此全數暫停。當時正值「在挪台灣人國籍正名運動」進行期間，如何在運動帶動台挪關係討論的期間，向挪威人傳達「同為民主、自由的台灣與挪威應該締結友誼」這個友善的想法，當時身在全球極少數能夠生活如常的國家，便興起了在遠方為挪威人慶祝國慶的念頭。

於是，台灣數位外交協會協同在台挪威人，在台灣舉辦了2020年全球唯二的挪威國慶遊行，一行總共70個台灣、挪威人，在5月17日當天高舉著挪威國旗、浩浩蕩蕩走過大安森林公園、建國花市，不分你我、一同向挪威傳達祝福與善意。這場世界唯一的國慶遊行，除了受到台灣媒體的關注外，也廣獲挪威媒體報導、獲得挪威皇室回覆讚許，更讓許多挪威人注意到台灣人溫暖的呼喚。

在挪台灣人國籍正名一事，雖在去年以歐洲人權法庭不受理為結果暫時落幕，但民間持續與挪威持續締造友好連結的行動不會停止。

於是，繼去（2021）年因為疫情、轉邀33位立法委員與台灣朋友以影片向挪威獻上祝福後，也獲得眾台灣與挪威媒體報導；今年5月，數位外交小隊又籌劃了兩場祝賀活動——國慶前夕，我們的小隊員登上玉山主峰，讓一面面挪威國旗飄揚在台灣與東北亞第一高峰峰頂，象徵台灣與挪威共享的崇高價值；同一時間，我們在台北進行挪威國慶遊行，這一次還特別移師坐擁200多年歷史的「林安泰古厝」，以台挪兩國人的攜手歡笑為近景、挪威國旗為中景、傳統庭園為遠景，形成別具東方風味的挪威國慶景象。

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Photo Credit: 台灣數位外交協會提供

5月15日於林安泰古厝進行的國慶遊行，聚集了全台40位挪威人與台灣人，在台灣重現挪威各城鎮的經典慶祝儀式。不論是挪威人還是台灣人，大家都身著紅、白、藍服飾出席，唱國歌、向皇室照片致敬、手拿挪威國旗環繞古厝遊行，為與台灣共享民主、自由價值的挪威祝賀。

挪威國慶共同籌辦人、在台灣土生土長的挪威記者傅吉安（Geir Yet Fotland）在會後表示，台灣是民主國家，所以挪威與台灣應該互相扶持。台灣數位外交協會理事長郭家佑也說，今年的活動是挪威文化和台灣傳統文化的結合，希望為兩個國家帶來新的友誼與火花。台灣與挪威共享自由、民主、平等與人權的價值，不僅是亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，人民更能自由集會與向國際發聲，為享有相同價值的挪威慶祝國慶。

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台灣數位外交協會理事長郭家佑（左）與挪威記者傅吉安（右）｜Photo Credit: 台灣數位外交協會
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2022/04/21,
科技

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

我們想讓你知道的是

AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

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如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

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在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：

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AWS For Data Web Day報名須知

  • 日期：2022年5月25日（星期三）
  • 時間：2:00 PM～5:00 PM
  • 形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。


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