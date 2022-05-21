【詩集】陳依文《棘冠薔薇》選摘：以薔薇品種的特色，帶出愛與人生的意義
我們想讓你知道的是
全詩集以薔薇品種分類，共有六輯，分別是「玉鬘」、「桃樂絲」、「檸檬酒」、「黑魔術」、「秋日胭脂」與「金色邊境」。每一品種皆以其特質和人生心境做連結，一邊讀詩，亦能一邊體驗視覺、嗅覺與內心的多重感受。
文：陳依文
玉鬘
- 〈撇捺〉
一枝長莖玫瑰，蘸滿光
邊滴落濃縮的光，安靜地
在我們心上寫字
- 〈彩〉
萬物有光。萬物為光。
你自是
其中最絢麗華彩的一束
桃樂絲
- 〈存世〉
生而被愛
是我們賴以維生的起點
- 〈過來了〉
我只能棄械投降
束手就擒
面對你步步進逼
不講武德的愛
檸檬酒
- 〈蓋〉
你的存在，像只蓋子
覆上旋緊
斷絕了我的天空
- 〈愛〉
愛是
一輩子的獻祭儀式
黑魔術
- 〈末日〉
誰不是
帶著一身傷痕活下去呢？
這原是
行屍處處
鬼怪橫行的世界
秋日胭脂
- 〈以你之名〉
颳起一陣
金銅、墨黑的沙塵暴
灰頭土臉的思念
覆蓋了我的世界
- 〈滅頂〉
發動了
全部的回憶如潮水暴漲
迅速集結
越過心防高牆，瞬間
化為海嘯
挾著整座夏城的殘骸
總和起每一張臉的重量
以支離破碎的巨大
迎面蓋下
從此，我也是
行走在水底的人了
金色邊境
- 〈有福之人〉
走在人間道上
不必風雨兼程
東張西望，一路傾心賞景
終至徹底能够
忘記目的之人
- 〈哂〉
我所鍾愛過的少年
是千面的神祇
不老不死
潛隱在夢境的他界
又慈又悲，既喜且憐
注視著我的
生而為人
書籍介紹
本文摘錄自《棘冠薔薇》，心靈工坊
作者：陳依文
【作者介紹】
陳依文，台灣嘉義人，台大電機轉中文系畢，台大台文所碩士。著有詩集《像蝶忍住蛹》、《海生月》、《甜星星》、《萌》，散文集《浮沉展眉》。
【本書特色】
- 全詩集以薔薇品種分類，共有六輯，分別是「玉鬘」、「桃樂絲」、「檸檬酒」、「黑魔術」、「秋日胭脂」與「金色邊境」。每一品種皆以其特質和人生心境做連結，一邊讀詩，亦能一邊體驗視覺、嗅覺與內心的多重感受。
- 封面以強烈的紅白黑色為基底，一大片白宛如雪地，而詩的黑字則襯著雪白鏗鏘落在紅土中，彷彿靈魂就要隨著一句句詩文像薔薇般綻放。內頁則以黑白灰色調做變化，從白頁的淡雅、灰色色塊的朦朧、曖昧地帶，到全黑的絕對與黑暗，將生命中的高低幽谷具象化。每一輯的輯名頁還附上該薔薇品種的特性，讓整本詩集處處是細節。陳依文希望透過這本詩集，傳達這樣的訊息：生命就算斑駁不易、就算愛帶著荊棘，也不要放棄去愛。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。
飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。
飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。
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