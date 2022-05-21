【詩集】陳依文《棘冠薔薇》選摘：以薔薇品種的特色，帶出愛與人生的意義

文：陳依文

玉鬘

〈撇捺〉

一枝長莖玫瑰，蘸滿光

邊滴落濃縮的光，安靜地

在我們心上寫字

〈彩〉

萬物有光。萬物為光。

你自是

其中最絢麗華彩的一束

桃樂絲

〈存世〉

生而被愛

是我們賴以維生的起點

〈過來了〉

我只能棄械投降

束手就擒

面對你步步進逼

不講武德的愛

檸檬酒

〈蓋〉

你的存在，像只蓋子

覆上旋緊

斷絕了我的天空

〈愛〉

愛是

一輩子的獻祭儀式

黑魔術

〈末日〉

誰不是

帶著一身傷痕活下去呢？

這原是

行屍處處

鬼怪橫行的世界

秋日胭脂

〈以你之名〉

颳起一陣

金銅、墨黑的沙塵暴

灰頭土臉的思念

覆蓋了我的世界

〈滅頂〉

發動了

全部的回憶如潮水暴漲

迅速集結

越過心防高牆，瞬間

化為海嘯

挾著整座夏城的殘骸

總和起每一張臉的重量

以支離破碎的巨大

迎面蓋下

從此，我也是

行走在水底的人了

金色邊境

〈有福之人〉

走在人間道上

不必風雨兼程

東張西望，一路傾心賞景

終至徹底能够

忘記目的之人

〈哂〉

我所鍾愛過的少年

是千面的神祇

不老不死

潛隱在夢境的他界

又慈又悲，既喜且憐

注視著我的

生而為人

書籍介紹

本文摘錄自《棘冠薔薇》，心靈工坊

作者：陳依文

【作者介紹】

陳依文，台灣嘉義人，台大電機轉中文系畢，台大台文所碩士。著有詩集《像蝶忍住蛹》、《海生月》、《甜星星》、《萌》，散文集《浮沉展眉》。

【本書特色】

全詩集以薔薇品種分類，共有六輯，分別是「玉鬘」、「桃樂絲」、「檸檬酒」、「黑魔術」、「秋日胭脂」與「金色邊境」。每一品種皆以其特質和人生心境做連結，一邊讀詩，亦能一邊體驗視覺、嗅覺與內心的多重感受。

封面以強烈的紅白黑色為基底，一大片白宛如雪地，而詩的黑字則襯著雪白鏗鏘落在紅土中，彷彿靈魂就要隨著一句句詩文像薔薇般綻放。內頁則以黑白灰色調做變化，從白頁的淡雅、灰色色塊的朦朧、曖昧地帶，到全黑的絕對與黑暗，將生命中的高低幽谷具象化。每一輯的輯名頁還附上該薔薇品種的特性，讓整本詩集處處是細節。陳依文希望透過這本詩集，傳達這樣的訊息：生命就算斑駁不易、就算愛帶著荊棘，也不要放棄去愛。

Photo Credit: 心靈工坊

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航