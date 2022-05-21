2022/05/21,
文學

【詩集】陳依文《棘冠薔薇》選摘：以薔薇品種的特色，帶出愛與人生的意義

【詩集】陳依文《棘冠薔薇》選摘：以薔薇品種的特色，帶出愛與人生的意義
Photo Credit: 心靈工坊

我們想讓你知道的是

全詩集以薔薇品種分類，共有六輯，分別是「玉鬘」、「桃樂絲」、「檸檬酒」、「黑魔術」、「秋日胭脂」與「金色邊境」。每一品種皆以其特質和人生心境做連結，一邊讀詩，亦能一邊體驗視覺、嗅覺與內心的多重感受。

文：陳依文

玉鬘

  • 〈撇捺〉

一枝長莖玫瑰，蘸滿光

邊滴落濃縮的光，安靜地

在我們心上寫字

  • 〈彩〉

萬物有光。萬物為光。

你自是

其中最絢麗華彩的一束

桃樂絲

  • 〈存世〉

生而被愛

是我們賴以維生的起點

  • 〈過來了〉

我只能棄械投降

束手就擒

面對你步步進逼

不講武德的愛

檸檬酒

  • 〈蓋〉

你的存在，像只蓋子

覆上旋緊

斷絕了我的天空

  • 〈愛〉

愛是

一輩子的獻祭儀式

黑魔術

  • 〈末日〉

誰不是

帶著一身傷痕活下去呢？

這原是

行屍處處

鬼怪橫行的世界

秋日胭脂

  • 〈以你之名〉

颳起一陣

金銅、墨黑的沙塵暴

灰頭土臉的思念

覆蓋了我的世界

  • 〈滅頂〉

發動了

全部的回憶如潮水暴漲

迅速集結

越過心防高牆，瞬間

化為海嘯

挾著整座夏城的殘骸

總和起每一張臉的重量

以支離破碎的巨大

迎面蓋下

從此，我也是

行走在水底的人了

金色邊境

  • 〈有福之人〉

走在人間道上

不必風雨兼程

東張西望，一路傾心賞景

終至徹底能够

忘記目的之人

  • 〈哂〉

我所鍾愛過的少年

是千面的神祇

不老不死　

潛隱在夢境的他界

又慈又悲，既喜且憐

注視著我的

生而為人

書籍介紹

本文摘錄自《棘冠薔薇》，心靈工坊

作者：陳依文

  • momo網路書店
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【作者介紹】

陳依文，台灣嘉義人，台大電機轉中文系畢，台大台文所碩士。著有詩集《像蝶忍住蛹》、《海生月》、《甜星星》、《萌》，散文集《浮沉展眉》。

【本書特色】

  • 全詩集以薔薇品種分類，共有六輯，分別是「玉鬘」、「桃樂絲」、「檸檬酒」、「黑魔術」、「秋日胭脂」與「金色邊境」。每一品種皆以其特質和人生心境做連結，一邊讀詩，亦能一邊體驗視覺、嗅覺與內心的多重感受。
  • 封面以強烈的紅白黑色為基底，一大片白宛如雪地，而詩的黑字則襯著雪白鏗鏘落在紅土中，彷彿靈魂就要隨著一句句詩文像薔薇般綻放。內頁則以黑白灰色調做變化，從白頁的淡雅、灰色色塊的朦朧、曖昧地帶，到全黑的絕對與黑暗，將生命中的高低幽谷具象化。每一輯的輯名頁還附上該薔薇品種的特性，讓整本詩集處處是細節。陳依文希望透過這本詩集，傳達這樣的訊息：生命就算斑駁不易、就算愛帶著荊棘，也不要放棄去愛。
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Photo Credit: 心靈工坊

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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2022/05/19,
科技

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
Photo Credit:飛宏科技

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飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。

飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。

電競電源渲染圖1
Photo Credit:飛宏科技

安全可靠280W GaN頂級規格充電器

飛宏科技表示，目前市面上所謂的GaN電源都著重強調在所謂的小型化，但往往都忽略電源設計更應重視安全性、可靠度、及滿足終端使用者真實的使用情境。飛宏科技此款新小型化電源已取得各項國際安規認證包括IEC/EN/UL 60950-1 & 62368-1、CCC（5000m）及電磁相容（EMC）認證包括EN55032 Class B EMI & EN55024 EMS等規範。

此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：

  • > 95%滿載轉換效率與< 0.2W空載待機損耗
  • 560W（200%額定功率）瞬間峰值功率輸出
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電競筆電首選 極緻設計之展現

近年來電競筆電產業蓬勃發展，品牌廠商無不卯足全力導入最新軟硬體技術與材料來提升性能，使產品設計上能不斷推陳出新，以滿足電競玩家挑剔與追求極緻體驗的渴望，唯在配角「電源充電器」上無太多創新，而導致玩家也只能默默接受彩盒中所附帶大而笨重的電源。

飛宏科技新推出這款專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，突破過往的設計瓶頸與極限，可充分帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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