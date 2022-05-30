《開啟高效人生的心理課》：「為什麼我就是不能專心？」其實是因為你不知道要專心做啥
我們想讓你知道的是
每個人的注意力運作都不太相同，有些人比較容易受到聲音的干擾，有些人則是比較容易受到氣味的干擾，還有些人只要坐的椅子不舒服就會受到干擾。你要找出自己比較容易受到哪種干擾，並且想辦法排除那些干擾，讓自己可以維持專注。
文：黃揚名
你以為你不專心，其實是你不知道要專心做啥
常會有學生跟我說：「老師，我念書常不能專心，你是做注意力研究的，你有什麼好方法嗎？」通常我都會先反問學生：「你有真的想要念書嗎？你是不是其實想著要做別的事情？」學生聽到我這樣回覆，通常都有一種突破盲點的頓悟感，因為他們沒有從這個角度，來看待自己念書無法專心這件事情。
正因為如此，你若希望自己專心，最重要的，就是要有明確的目標，並且要真心期盼能夠達成這個目標。要做到這個境界，沒有你想像的簡單，我們的生活中充滿了太多外在的干擾，更別說有來自你自身內在的干擾了。
但是，當你很明確知道自己要的是什麼，大腦啟動了由上而下（top-down）的機制，就越有機會幫助你專注在處理你想要的事物。就像當你看到「威利在哪裡？」的圖片時，如果你根本不知道這張圖是做什麼用的，你可能完全不會留意到，當中有個角色叫做威利。即使你知道這張圖裡面藏了一個威利，也不一定可以很快找到，因為圖中有太多長得像威利的干擾物了。可是，如果你知道在圖中的威利，除了著紅白橫條紋衣之外，還拿了什麼東西，你找到威利所需要耗費的時間就會更短一點。
該怎麼制定明確的目標
如果人生的方向，可以像找威利一樣明確，該有多好？但是你想想，如果你已經知道自己努力最終會得到的東西，就跟你預想的一模一樣，那也有點無趣。而且如果你的目標很具體，只要你知道這個具體的目標已經不可能達成，你也會頓時喪失動力。就像過年期間發售的刮刮樂，通常都會有超高額的獎金，可是一旦你知道大獎已經沒了，買刮刮樂的意願就會大幅降低。
為了避免這種狀況，你制定目標的時候，要盡可能避免那種，不是靠自己的努力，就可以達成的目標。比方說，你希望拿下部門業績的冠軍，這就不是單純靠自己努力就可以達成的目標，因為這涉及了和其他人之間的競爭。與其設定那樣的目標，你應該是設定自己要達成多少營業額，並且在設定時，稍微務實地考慮自己過去紀錄以及大環境的狀況，才不會制定了一個遙不可及的目標，最終對自己也不會有正面的影響。
像我在寫文章，或是做podcast，主要考量都是有沒有把想傳達的訊息都傳達了，以及自己是否已經盡全力，只要有達到這些指標，我就會認為自己完成任務了。當你是用這樣的心情在做事情，就比較不會受到一些莫名的干擾，像是點閱率，或是聽友的負面留言等等。因為你知道你的目標是把內容做好，至於其他的環節，不是你在製作內容的時候需要思考的。
設定難度不適合自己的目標，不論是過於困難，或是簡單，也是不適合的。太難的目標，會讓你容易打退堂鼓，因為你會覺得不管自己再怎麼努力，都很難實現那個目標。相對的，過於簡單的目標，雖然可以快速完成，但完成後反而會讓人怠惰，不一定對自己有好處。
前面我提到，要避免那種具體且不是自己有完全掌控權的目標制定，那麼如果是抽象的，但是自己可以有完全掌控權的目標，到底適不適合呢？我的答案是否定的。因為抽象的目標，會讓人不太確定，而究竟自己是否有達成目標的感覺，同樣也會讓人有種不確定感。
比方說，你幫自己設定的目標，是成為一位成功的直銷業者。這個目標雖然靠你自己的努力就有機會達成，但是，什麼叫做成功？這就有點模糊不清了。在這樣的狀況下，你會無法確定自己什麼時候算是成功，就很有可能會分心，無法聚焦在達成這個目標上。若你的直銷體系是有等級制度的，那麼與其幫自己設定成功這樣不明確的目標，你應該要把目標訂為要在什麼時間成為特定等級的成員。
不是有目標就一定會專注
雖然有了目標很重要，而且有助於你能夠專注，但是大家不要誤以為，只要有了目標，一切就會水到渠成。因為我們的大腦實在太容易受到干擾了。清楚的目標，可以幫你抵抗來自自己內部的干擾，可是對於外在的干擾，就沒有太好的抵抗力。拿最簡單的例子來說，你很清楚知道自己要好好準備某個考試，因為通過考試會讓你的人生有很大的轉變。
但是，在你準備考試的過程中，如果周遭有巨大的聲響，或是有很香的食物氣味，都可能會讓你分心。 所以，搞清楚哪些外在干擾會對你造成影響，非常重要。這個議題在心理學研究中很常見，簡單來說，那些知覺屬性突出的事物，像是巨大的聲響、閃爍的亮光等，都會對我們造成干擾。或是突然冒出來的東西，會很本能的捕捉我們的注意力。
不過，也不是所有的研究發現，都和大家直覺以為的一樣。比方說，我們可能會覺得，一個人在做比較簡單的事情時，會比較有能力專注，不容易分心。可是，研究結果卻並不是如此。
有研究者要求參與者在一圈的英文字母當中，尋找X或是N，有的時候這一圈只有一個字母，其他都是圈圈（簡單的任務）；有的時候這一圈的字母都是不同的字母（困難的任務）。而在這一圈的字母旁邊，會有大大的X或是N，因為參與者要判斷的是這一圈英文字母中有X或是N。結果發現，只有在困難任務的狀況下，大大的字母和一圈的字母中是否都有X或是N，或是一個有X，一個有N，基本上反應不會有差異。也就是說，在執行困難的任務時，參與者反而是比較專注的。
每個人的注意力運作都不太相同，有些人比較容易受到聲音的干擾，有些人則是比較容易受到氣味的干擾，還有些人只要坐的椅子不舒服就會受到干擾。你要找出自己比較容易受到哪種干擾，並且想辦法排除那些干擾，讓自己可以維持專注。我是一個很容易受到氣味影響的人，如果周遭有讓我不舒服的味道，我就會想辦法換個位置，或是趕緊噴一些我喜歡的香氛之類的東西，蓋住那個讓我不舒服的味道。
要產生關聯性
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：