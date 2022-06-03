〈祖師爺的女兒們〉：「豫劇皇后」王海玲母女兩代間的拉扯，戲曲如何從傳統中創新？
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〈祖師爺的女兒們—奇巧胡撇仔戲和豫劇皇后〉這一集，除了展現戲曲新世代如何從傳統中創新，以及在逆境中求生存之外，其實也像是一齣「親情倫理劇」，看到母女兩代間的拉扯、不捨，與最終的和解攜手。
文：邱顯忠
五月下旬在公視《藝術很有事》首播的〈祖師爺的女兒們〉，製作一波三折，最早開拍是2019年底，當時「奇巧劇團」頗受歡迎的《鞍馬天狗》再度搬演，兩場演出接近滿座。接下來疫病開始蔓延，國內表演藝術也跟著停擺多時，一直到去年下半年疫情趨緩才恢復拍攝。
2021年十月下旬，時序早已入秋，但南台灣的左營依然艷陽高掛。在「台灣豫劇團」園區一角的陶然亭，幾株老樹蔓結成一片蔭涼，亭下刻有棋盤的石桌和褪色斑駁的道具椅，都已經頗有歷史。
主掌「奇巧劇團」的兩姊妹劉建華、劉建幗陪著媽媽王海玲在這個熟悉不過的角落閒話當年，風吹葉動的沙沙聲裡，混融了另一頭排練場隱約傳來的鑼鼓點與唱曲聲。
王海玲在戲曲界被封為「豫劇皇后」，建華、建幗從小在劇團裡耳濡目染，幼時也顯露出不小的天份。豫劇的薰陶之外，姊妹倆從小就愛看歌仔戲，還是小四生的姊姊甚至曾帶著還稚齡的妹妹，大老遠從左營騎著腳踏車到岡山看戲。然而，兩人先後投身戲劇，卻都是鬧了家庭革命，讓媽媽不時心生「你們就不能讓我好過些？」的強烈無奈。
王海玲深知學戲有多累多苦，一直試著將女兒與戲劇之路隔絕開來，但或許是基因太強、感情太熾熱，兩人成年後仍一頭栽進戲曲的世界。建華放棄會計專業，出走學歌仔戲後不久，劇隊裡看著她長大的阿姨叔叔們，索性請媽媽將她拉回來學豫劇專研小生行當；建幗則是不顧即將到手的教書鐵飯碗，休學練戲去，幾年後成立自己的劇團。兩人至今依然不改其志，玩得認真而開心。
姊妹倆說起當年的叛逆行徑，笑得開懷；媽媽王海玲雖然仍不時搖頭嘆息，但嘴角卻是藏不住的笑意。
「奇巧」做為一個獨立的小劇團，不似豫劇團有完整編制甚至國家資源挹注，走得格外辛苦，但各有專長的兩姊妹仍勉力撐起自己的一片天。王海玲原本心裡暗想，女兒們可能玩個兩、三年就會知難而退。
一回她和朋友在高雄文化中心外，無意間撞見建華、建幗在草坪上醜扮孫悟空和豬八戒，為一群小朋友講解傳統戲曲，大熱天裡兩個著了戲妝的大女孩汗濕衣衫，但卻興致高昂。王海玲當場既心疼又感動，從此對她們刮目相看，義不容辭地成為最堅強且溫暖的後盾。
不同世代，對傳統戲曲自然有不同的想法。王海玲與「台灣豫劇團」多次編創演出新編豫劇，對跨界創新並不陌生，但她自承畢竟有傳統包袱，不至於逾越太多。
「奇巧」步伐則是跨得更大，他們主打歌仔戲但又混搭豫劇、流行搖滾、日本寶塚歌舞風，甚至電玩遊戲概念等元素，很有日治時期以來的「胡撇仔戲」的味道，充滿願意親近年輕觀眾的當代感。
古早的胡撇仔戲玩的是「混搭」，天馬行空、什麼都不奇怪；「奇巧」更進一步講究「混融」，海納各種元素之外，還要盡力讓不同的材料彼此之間不生違和。
譬如他們的演出中最主要的兩大劇種：歌仔戲與豫劇，一個是曲牌體、一個是板腔體；一個較低沉、一個偏高亢。但同一段戲中常常兩位演員分唱歌仔戲或豫劇，不時需要即時轉腔轉調，如何接得順暢就得要一磨再磨。甚至連刀劍的握法也有講究，日本劍術與戲曲武打持兵器的手勢有別，同一場戲中不同來歷的角色就得著重這些細微的差異。
專長編導的建幗說，「奇巧」做的事表面上看起來是顛覆、搗蛋、攪動、Kuso，但骨子裡其實是希望透過這些手段傳達戲曲之美，也從歌仔戲和豫劇裡汲取許多養份，媽媽自然更成為她們最常「挖寶」的對象。
相對的，王海玲也覺得自己從女兒身上學到許多，她記得多年前「奇巧」編創《我可能不會度化你》這齣戲時，建幗央求她幫忙將〈金剛經〉編成豫歌，因為難度太高，王海玲原本避之唯恐不及，但她看到女兒的苦惱，建華也鼓勵她：「妳寫得出來我就能唱」。王海玲說：「大概是出於母女的愛心」，她硬著頭皮用最大的心力編寫完成，最後效果奇佳，母女都很開心。
〈祖師爺的女兒們—奇巧胡撇仔戲和豫劇皇后〉這一集，除了展現戲曲新世代如何從傳統中創新，以及在逆境中求生存之外，其實也像是一齣「親情倫理劇」，看到母女兩代間的拉扯、不捨，與最終的和解攜手。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。