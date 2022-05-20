熱衷政治，為何聽起來總有些貶義

美國台灣人教會發生槍擊慘劇，一名醫生阻止兇徒時中槍身亡。事後傳媒大幅報導兇嫌，說他「熱衷政治」。

本文不討論這兇案，只想探討一下甚麼是「熱衷政治」。熱衷政治，就是對政治有濃烈興趣。興趣分兩種：一是很熱心關注國內外時事，平時愛看政治人物的著作，以及政治科學書籍。對國內外議題，大至俄烏戰事、以巴衝突，小至所住小市的市政府換人調動，都有研究。第二種則是親身參政，例如加入政黨或公共事務團體，並熱心參與，踴躍發言。這些人甚至很有理想，希望有天能選上國會，成為部長或領導人。

第一類的人比第二類多，因為前者未必需要付出太多精力和時間，而且不是每個關注時事的人都適合從政，正如不是每個足球迷都會踢球。然而與人談及興趣，甚少人會說自己熱衷政治。在西方社會，公司成員的簡介、大學學者的簡歷、公眾人物的檔案，甚至是小店網頁簡介老闆時，多附一行興趣列：「閒時喜歡打排球、彈鋼琴、集郵，特別喜愛 20 世紀初的汽車模型。」然而很少人會說自己的興趣是政治，「my hobby is politics.」，要是這樣說，別人都會感奇怪。因為關心時事應該是每人都會做的事，不能說是興趣。至於參與政黨或壓力團體，這些經歷可以直接跟別人說，例如是綠黨市議員或國際特赦機構大學分部主席，但不會說自己的興趣是熱衷政治。

熱衷政治，聽起來總有些貶義，令人想到政治狂熱分子，有強烈的政見，從不退讓。說「熱衷公共事務」會較好，使人聯想到樂於助人，為市民謀福利。我在英國讀書時，認識一些政黨大學黨團的幹事。與他們談興趣，他們都沒有說自己熱衷政治，而是講運動、音樂、電影、閱讀。但他們都會問對方甚麼時候開始對政治有興趣：或是中學聽了某國會議員演講，或是奧巴馬當選總統，或是與家人參加反核示威後。政治是眾人的事，每個人都有責任關注，熱衷與否則是個人決定。很多對歷史政治軍事有深入研究和認識的人，對從政毫無興趣。因為他們深明政治的骯髒，游入這趟渾水後難以自拔。越了解政治，反而越不熱衷政治。

近三年的社會運動，使很多香港人，特別是年輕人，從討厭或不理政治變成關心；很多居外的人，不論來自哪國家，在外地關心本國時事比在家鄉時還積極。政治不用熱衷，但一定要關注和留神，這是很多人近年學到最大的功課。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！