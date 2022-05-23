創生團隊常忽略一件事：農村本是「加工」場域，是資本化讓地方失去「製造」本質
我們想讓你知道的是
回看台灣發展的脈絡，事實上農村是需要加工的！而且不只有糧食跟食物，還有其他各種循環機制，只是資本化加上法規限制，讓現今的農村的生產，無法對接有效的加工環境，只能走在邊角。
文：王繼維（尊懷文教基金會執行祕書、台青蕉樂團團長）
「工廠管理輔導法」2020年上路，可說是台灣農地農用的里程碑，政府希望透過立法想要解決農村違法的工廠，在國土規劃的農地與農村上，保留一片餘地，但似乎越弄巧，越成拙。不只執法的力道差強人意，而且在國土規劃上，遇到了地方創生的振興策略，就很容易出現「國家與地方不正常的日常對話」產生衝突。
一方面強調農村的產業發展，一方面又提不出工業汙染國土風險的解方，在這些投藥辦法懸空而畫的時代，我們應該先用脈絡來理解：其實過去農村本質，就是加工的環境。
你可知道農村過去是一個以靠近原料加工的場域
在尚未工業革命與大型商業化市場，過去農村肩負的是生活的各項功能，除了糧食生產，還包含加工、製造與服務的對接，是一段透過自身勞動的價值，表現在生產的美麗過程。
從《台灣工藝產業的興起與變遷》一書中可以窺知，過去產出各種生活加工對於農村是在稀鬆平常的事情。這些產出包含微型的工具生產、包材的生產、基礎用品的製造、工藝品的開發，部分更精緻化的加工和服務組盒，就委外到小城鎮內對接，像是過去高雄知名的岡山的「籮筐會」就是一個農村各個加工自家農產所集結的市集，讓整個農村社會結構充滿著勞動產出的價值。
因為1985年日本統治台灣，部分農產開始導入工業化的程序，由於大量產出的生產情勢所需，本來以區域分工的小眾市場，轉而挑戰大眾市場，因此各個本來生產淬鍊，低汙染甚至沒有複雜化工製成的產業，也開始學習資本模式運作，大而不當的農村副產出，也就加深生活環境的負面影響。
大資本化的產業狀態，讓地方加工失去本質
1953年，政府推動經濟建設四年計畫，提出「以農業培養工業，以工業發展農業」的口號，國民政府以農養工的轉型期，雖然強化了台灣基礎工業的動能，但也造成農村大量的汙染開始增加，本來環境友善的狀況變調了，有些製造業者經不起過程而轉為進入工業區域的標準，但也有一直走在灰色地帶帶狀產業的業者，成為農地無法農用的現代工廠。
在這個時期下，這些農村本質以製造起家的靈魂，也因為過去家工廠模式的推動，讓勞動的力量導到其他產業，因而逐漸失去農村生產的靈魂。失魂狀態包含加工只能做產業的螺絲釘、敬重天地的生產技術失傳、使用非農村能消化的資材，這些狀態甚至讓農村從生產原料的製造核心變成消費邊陲，也隨著全球化台灣的角色扮演，讓更複雜的工業鍊結串起，於似乎台灣的農地，產生千瘡百孔的問題，而緩不濟急的工業區畫出，也無法阻止失魂汙染蔓延。
這當中，農村與地方剩下唯一還有抓緊地方生產的精神的，則是地方的工藝藝品者，成為微型的製造者，他們為了因應時代變遷，多半以精緻表現的生產或特定需求市場為主要方向，變成地方工藝的系統但專屬於某些社會文化需求，較困難面對廣泛的面對市場需求。
現階段的農村加工狀態，需要更貼近農產業的需求與土地倫理
回看台灣發展的脈絡，事實上農村是需要加工的！而且不只有糧食跟食物，還有其他各種可以減少碳排放、低環境衝擊、增加社會安全、減少廢材產生的循環機制。
只是，目前的農委會在2019年公告的的《農產品生產及驗證管理法》中，只有觸碰到最初接的農糧類、水產類與林產類，也未能觸及更多加工的狀態，相關法規接軌工業加工狀態，也未能積極鼓勵本土農業產品的使用，目前導致農村的生產，無法對接有效的加工環境，走在邊角。
這些農產後留下來的枝幹、葉子、稻殼、稻梗、纖維，過去都有很多的微型加工利用，在旗山除了農產食品加工的榨油、香蕉果乾、粉廠、製糖、粉圓等加工外，過去也充滿著製作木炭、磚窯、草紙、土角、竹器、筷子、稻梗、製材、樂器等過去都有加工成為綠色循環的影子。
如何能夠把握這些產業的發展，讓農人角色延續，讓農人自己農閒生產品能夠持續鼓勵，當中醬菜、烘焙、飲品、織品、工藝品等，雖然規模不大，但都具備各自的農業特色。
目前很振奮人心的是，各界矚目推動的《食農教育法》終於在2022年通過，讓鼓勵大家與農業糧食購買與推廣對接本土食材有了基本的依據，但同時要思考的，對於非食用的農產，也應該增加其他農村微型加工非食品的法規支持，讓農業生產的綠色副產品都能夠對接市場做最有效的利用。
減碳與綠色農業的未來性
在世界典範轉移的狀態，產業減碳能夠自給自足的根經濟，越加倍重視，又因為政府推展地方創生的國家發展政策，台灣是否能夠在農村繼續留下加工與生活安全的基因，減低全球化的負面影響，增加地方生產的永續可能，未來農村還是扮演非常重要的安全角色。
除了農地應該農用的基本原則，更應該檢討的是，農用在加工層次的表現是否能夠喚醒這原本的農村魂，或許是我們一直想走進攻型外銷以外，農產與農業還可以發展的方式。
接下來，什麼時候你的日常，能夠農村的綠色加工來為你思考呢？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。