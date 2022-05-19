馬來西亞超過2千萬國民個資外洩，賣家大膽公開內政部長身分證

日前馬來西亞爆出超過2千萬國民的個人資料遭人外洩及出售的新聞，賣家宣稱這些資料取自於馬來西亞國民登記局（JPN），甚至公開內政部部長韓沙．再努丁（Hamzah Zainudin）的身分證等資料。再努丁立即否認國民登記局洩露資料的指控，要求政府展開調查。

當地科技新聞網《Lowyat.net》報導，資料庫賣家說明他們擁有來自國民登記局的數據，包含從1940年到2004年出生人口的資料。目前，該筆資料在著名的資料庫平台上的價值約1萬美元（約29.7萬台幣）的比特幣，總量高達160GB。

這些資料包括人民的姓名、身分證字號、地址、出生日期、性別、種族、宗教、手機號碼、證件照等20項資料。賣家聲稱應用程式介面「myIDENTITY」也是他們的資料來源，這是一個為公共部門設計的數據共享平台，讓政府可以從一個中央資料庫獲取個人資料。

非首次洩露個資

去年9月，myIDENTITY也發生資料洩漏事件。當時myIDENTITY洩漏從1979年至1998年出生人口、約4百萬人的資料。當時的售價是0.2比特幣（約新台币23.9萬元），馬來西亞內陸稅收局（LHDN）及國民登記局皆涉及此案。再努丁在去年記者會上表示：「目前有104家機構擁有平台使用權，100家機構正在使用其中的資料。」他也宣布，內政部將設立基準來限制擁有使用權機構的數量。

再努丁18日接受媒體採訪時澄清，根據當局初步調查，賣家售賣的大多數資料並非來自國民登記局，而是從已有使用資料權限的機構。他指出，「我們還在調查當中，但以現在的情况看來，這些個資是從多個地方獲取及拼湊而成。」並承諾會在之後公布調查結果。

在野黨民主行動黨居鑾國會議員暨通訊與多媒體發言人黃書琪發文告表示，這已非首次發生資安問題，她指責：「大半年過去了，兩個部門好歹也讓大眾知道調查進度與結果。」黃書琪呼籲通訊與多媒體委員會、國家網路安全機構及其他相關部門立即採取行動，並將調查報告公諸於世，才能挽回人民對政府網路服務平台的信心。

民主行動黨委任人權律師謝瑞詹（Syahredzan Johan）在推特發佈影片說明，個資外洩是令人憂心的事，「因為這將讓國名面臨欺詐、身分盜用等風險，更會影響國家安全。」他也提醒，有關單位需要加強數據安全保護，重新對資安進行審查。

22 juta data peribadi rakyat Malaysia dijual?



Siasatan mesti dijalankan! pic.twitter.com/VUrdXENnkm — Syahredzan Johan (@syahredzan) May 18, 2022

馬來西亞有《個人資料保護法》，2010年設立並於2013年生效，將保護國民個人數據資料，也為消費者、電子商務、網路及非網路從業人員提供利益保護，違規者將罰款最高5萬令吉（約新台幣33.7萬元），最高監禁3年。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒