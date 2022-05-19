馬來西亞超過2千萬國民個資外洩，賣家大膽公開內政部長身分證
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相隔半年，馬來西亞再度傳出國民個人資料洩漏事件。賣家表示他售賣的資料來自國民登記局，然而內政部部長卻否認指控。在野黨人權律師發言，認為個資洩漏後果嚴重，呼籲政府盡快展開調查，確保人民個人資料得到保護。
日前馬來西亞爆出超過2千萬國民的個人資料遭人外洩及出售的新聞，賣家宣稱這些資料取自於馬來西亞國民登記局（JPN），甚至公開內政部部長韓沙．再努丁（Hamzah Zainudin）的身分證等資料。再努丁立即否認國民登記局洩露資料的指控，要求政府展開調查。
當地科技新聞網《Lowyat.net》報導，資料庫賣家說明他們擁有來自國民登記局的數據，包含從1940年到2004年出生人口的資料。目前，該筆資料在著名的資料庫平台上的價值約1萬美元（約29.7萬台幣）的比特幣，總量高達160GB。
這些資料包括人民的姓名、身分證字號、地址、出生日期、性別、種族、宗教、手機號碼、證件照等20項資料。賣家聲稱應用程式介面「myIDENTITY」也是他們的資料來源，這是一個為公共部門設計的數據共享平台，讓政府可以從一個中央資料庫獲取個人資料。
非首次洩露個資
去年9月，myIDENTITY也發生資料洩漏事件。當時myIDENTITY洩漏從1979年至1998年出生人口、約4百萬人的資料。當時的售價是0.2比特幣（約新台币23.9萬元），馬來西亞內陸稅收局（LHDN）及國民登記局皆涉及此案。再努丁在去年記者會上表示：「目前有104家機構擁有平台使用權，100家機構正在使用其中的資料。」他也宣布，內政部將設立基準來限制擁有使用權機構的數量。
再努丁18日接受媒體採訪時澄清，根據當局初步調查，賣家售賣的大多數資料並非來自國民登記局，而是從已有使用資料權限的機構。他指出，「我們還在調查當中，但以現在的情况看來，這些個資是從多個地方獲取及拼湊而成。」並承諾會在之後公布調查結果。
在野黨民主行動黨居鑾國會議員暨通訊與多媒體發言人黃書琪發文告表示，這已非首次發生資安問題，她指責：「大半年過去了，兩個部門好歹也讓大眾知道調查進度與結果。」黃書琪呼籲通訊與多媒體委員會、國家網路安全機構及其他相關部門立即採取行動，並將調查報告公諸於世，才能挽回人民對政府網路服務平台的信心。
民主行動黨委任人權律師謝瑞詹（Syahredzan Johan）在推特發佈影片說明，個資外洩是令人憂心的事，「因為這將讓國名面臨欺詐、身分盜用等風險，更會影響國家安全。」他也提醒，有關單位需要加強數據安全保護，重新對資安進行審查。
馬來西亞有《個人資料保護法》，2010年設立並於2013年生效，將保護國民個人數據資料，也為消費者、電子商務、網路及非網路從業人員提供利益保護，違規者將罰款最高5萬令吉（約新台幣33.7萬元），最高監禁3年。
新聞來源：
- 正調查販賣大馬人個資事件內長否認個資從登記局洩漏（東方日報）
- Database containing personal info of four million Malaysians allegedly being sold online（星報）
- Another JPN Database Appears Online With An Asking Price Of Almost RM44,000（Lowyat.net）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
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根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
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第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
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由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
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