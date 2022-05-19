業界盛傳「面板雙虎」友達、群創將合併，施振榮：若能產生綜效可審慎考慮

面板景氣有雜音，又受到面板雙虎友達、群創相繼減資後，市場傳出兩家公司展開「合併」的消息。對此，宏碁集團創辦人施振榮日前強調，若合併能產生綜效、有長期利益，可以審慎考慮；不過，面對傳言，友達、群創皆以臆測傳言，不予回應。

面板景氣多空交雜，業界傳出「面板雙虎」將合併

電視和智慧型手機一直是近年來面板需求的重要來源，不過歷經了疫情後的「報復性消費」後，今年初面板業的景氣始終有雜訊。

今（2022）年4月19日，面板大廠友達董事長彭双浪對外表示，全球經濟面臨動盪，讓消費者的買氣縮手，北美今年第一季電視銷售大幅衰退10%，再加上中國多地封控，面板出貨受阻，上半年景氣循環確定落空。

不過，另一面板大廠群創卻樂觀一點。群創董事長洪進揚表示，面板價格自去（2021）年下滑，本次景氣下滑循環歷時12至18個月，有機會在今年第3季看到「曙光」。

面板雙虎對於景氣看法雖略有不同，但是可以肯定的是面板產業在終端需求逐漸飽和的情況下，要再一次複製去年第3季報價直線上升，全尺寸漲幅接近1倍的好光景，非常困難。

其實，2018至2020年間，中國面板廠在政府強力扶持下，產能大開產業供過於求，報價直直落，當時友達、群創更因此連續6個季度虧損。

研調機構集邦（TrendForce）統計資料顯示，2021年中國業者於LCD面板已拿下全年6成市占，然而台廠、韓廠及日廠，則各有21.4%、11.5%、6.3%。但隨著中國持續擴大產能，中長期市占可望到7成。

面對中企進逼，三星終於傳出要今年宣佈推出生產LCD面板，其實近兩年內三星已經放低投資金額，逐步淡出LCD面板生產業務；日本業者也都有相應退出計畫。

為了應對未來面板景氣多空交雜，業界再傳出接連減資的台灣面板雙虎（友達、群創）正啟動「合併進程」。

施振榮：有效益就可以考慮

施振榮昨日對此表示，若合併能產生綜效、有長期利益，而且還對股東、員工有利的話就可以考慮；但是日後評估有內部衝突，也沒有實際效益，就要慎重。

事實上，在過去每當面板業景氣往下時，合併的傳言就會甚囂塵上。

另一方面，根據《經濟日報》報導指出，面板雙虎今年適逢改選年，友達前董事長李焜耀不再參選董事，再加上鴻海也淡出群創董事會，在兩大強人集團的退出下，其實更有望朝合併之路邁進。

但是，誠如施振榮所言合併必須要達到綜效才有意義，從集邦統計顯示，面板雙虎全部產能加起來僅有2成，並無法有效達到「規模經濟」，也不能進一步擴大市占率。

至於，集團內的資源轉移也是一大問題，友達聚焦於IT應用，往高階應用進攻，在2018年時產品已經搭載4K解析度，最大亮點在於配置超過八千顆Mini LED。

然而群創在Mini LED則選擇面向電視與中小尺寸應用邁進，僅強調對比改善的Mini LED背光，屬於中階應用；此外，群創今年沒有擴廠計畫，意味著僅現有基礎上著墨，這也是中企主打的市場。

這也代表，面板雙虎產能、市場取向仍有相大的整合的空間，而是否能相互配合發揮綜效，是市場上是一大問號。

不過，今日兩家公司否認這項傳聞，群創表示，一切純屬市場臆測；友達則指出，不回應市場傳聞。

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核稿編輯：翁世航