業界盛傳「面板雙虎」友達、群創將合併，施振榮：若能產生綜效可審慎考慮
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為了應對未來面板景氣多空交雜，業界再傳出接連減資的台灣面板雙虎（友達、群創）正啟動「合併進程」。
面板景氣有雜音，又受到面板雙虎友達、群創相繼減資後，市場傳出兩家公司展開「合併」的消息。對此，宏碁集團創辦人施振榮日前強調，若合併能產生綜效、有長期利益，可以審慎考慮；不過，面對傳言，友達、群創皆以臆測傳言，不予回應。
面板景氣多空交雜，業界傳出「面板雙虎」將合併
電視和智慧型手機一直是近年來面板需求的重要來源，不過歷經了疫情後的「報復性消費」後，今年初面板業的景氣始終有雜訊。
今（2022）年4月19日，面板大廠友達董事長彭双浪對外表示，全球經濟面臨動盪，讓消費者的買氣縮手，北美今年第一季電視銷售大幅衰退10%，再加上中國多地封控，面板出貨受阻，上半年景氣循環確定落空。
不過，另一面板大廠群創卻樂觀一點。群創董事長洪進揚表示，面板價格自去（2021）年下滑，本次景氣下滑循環歷時12至18個月，有機會在今年第3季看到「曙光」。
面板雙虎對於景氣看法雖略有不同，但是可以肯定的是面板產業在終端需求逐漸飽和的情況下，要再一次複製去年第3季報價直線上升，全尺寸漲幅接近1倍的好光景，非常困難。
其實，2018至2020年間，中國面板廠在政府強力扶持下，產能大開產業供過於求，報價直直落，當時友達、群創更因此連續6個季度虧損。
研調機構集邦（TrendForce）統計資料顯示，2021年中國業者於LCD面板已拿下全年6成市占，然而台廠、韓廠及日廠，則各有21.4%、11.5%、6.3%。但隨著中國持續擴大產能，中長期市占可望到7成。
面對中企進逼，三星終於傳出要今年宣佈推出生產LCD面板，其實近兩年內三星已經放低投資金額，逐步淡出LCD面板生產業務；日本業者也都有相應退出計畫。
為了應對未來面板景氣多空交雜，業界再傳出接連減資的台灣面板雙虎（友達、群創）正啟動「合併進程」。
施振榮：有效益就可以考慮
施振榮昨日對此表示，若合併能產生綜效、有長期利益，而且還對股東、員工有利的話就可以考慮；但是日後評估有內部衝突，也沒有實際效益，就要慎重。
事實上，在過去每當面板業景氣往下時，合併的傳言就會甚囂塵上。
另一方面，根據《經濟日報》報導指出，面板雙虎今年適逢改選年，友達前董事長李焜耀不再參選董事，再加上鴻海也淡出群創董事會，在兩大強人集團的退出下，其實更有望朝合併之路邁進。
但是，誠如施振榮所言合併必須要達到綜效才有意義，從集邦統計顯示，面板雙虎全部產能加起來僅有2成，並無法有效達到「規模經濟」，也不能進一步擴大市占率。
至於，集團內的資源轉移也是一大問題，友達聚焦於IT應用，往高階應用進攻，在2018年時產品已經搭載4K解析度，最大亮點在於配置超過八千顆Mini LED。
然而群創在Mini LED則選擇面向電視與中小尺寸應用邁進，僅強調對比改善的Mini LED背光，屬於中階應用；此外，群創今年沒有擴廠計畫，意味著僅現有基礎上著墨，這也是中企主打的市場。
這也代表，面板雙虎產能、市場取向仍有相大的整合的空間，而是否能相互配合發揮綜效，是市場上是一大問號。
不過，今日兩家公司否認這項傳聞，群創表示，一切純屬市場臆測；友達則指出，不回應市場傳聞。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）